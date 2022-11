Europol annonce le démantèlement d’un super cartel de la drogue

L’Office européen de police annonce l’arrestation de 49 personnes d’un réseau qui contrôlait "environ un tiers du commerce de la cocaïne en Europe".

L’entrée du siège social d’Europol à La Haye. Crédits : iStock / vanbeets

Des policiers ont démantelé un « super-cartel » de la drogue qui contrôlait environ un tiers du trafic de cocaïne en Europe et arrêté 49 suspects dans divers pays dont six d’importance à Dubaï, a annoncé Europol, lundi 28 novembre.

Cette vaste opération internationale, menée du 8 au 19 novembre, a permis la saisie de 30 tonnes de cocaïne, avec des arrestations en France, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas, a ajouté l’Office européen de police, dont le siège est aux Pays-Bas et qui décrit dans un communiqué un “réseau criminel prolifique impliqué dans le trafic de drogue à grande échelle et le blanchiment d’argent”.

Europol est une Agence de l’Union européenne créée en 1995 et qui facilite l’échange de renseignement entre polices nationales. Sa mission est de contribuer à garantir la sécurité des Européens dans les domaines où elle est la plus menacée par des réseaux criminels : trafic de drogues ou de matières radioactives, filières d’immigration clandestine, traite des êtres humains, trafics de véhicules, blanchiment des capitaux, terrorisme et grande criminalité internationale (mafia), pédophilie, cybercriminalité.