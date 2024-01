Natalité dans l’Union européenne : combien de naissances dans les Etats membres ?

En 2022, 3,9 millions d’enfants sont nés dans l’Union européenne. Le nombre de naissances est cependant très différent d’un pays à l’autre, la France se situant parmi les pays d’Europe où le taux de natalité est le plus élevé.

En 2022, l’Union européenne comptait 448,4 millions d’habitants, dont quelques petits nouveaux. 3,9 millions d’enfants ont vu le jour cette année-là dans les 27 Etats membres. Dix ans plus tôt, en 2012, ils étaient un peu plus de 4,4 millions.

C’est en Allemagne que le plus grand nombre de naissance a été enregistré (738 856 en 2022). La France arrive juste derrière avec 723 567 nouveaux nés (et 678 000 en 2023, selon l’Insee). Un classement logique puisque les deux pays sont les plus peuplés du continent.

Moins de 700 000 naissances en France en 2023 Le 16 janvier, l’Insee a dévoilé les chiffres de la natalité en France pour l’année 2023. 678 000 bébés y sont nés l’année dernière, soit 6 % de moins qu’en 2022. C’est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que le nombre de naissance passe sous la barre des 700 000. Le taux de natalité (voir plus bas) est passé lui sous la barre des 10 ‰ (9,9).

Une diminution de la natalité et des niveaux hétérogènes

Le taux brut de natalité (nombre de naissances pour 1 000 habitants) permet de comparer la situation dans les Etats membres. En 2022, ce dernier s’élevait à 8,7 ‰ en Europe. Autrement dit, pour chaque groupe de 1 000 habitants, on compte 8,7 nouveaux-nés. Un taux qui s’est considérablement réduit au cours des décennies : il était de 16,4 ‰ en 1970, de 10,5 ‰ en 2000 et encore de 10 ‰ en 2012 en moyenne pour les 27 pays qui composent aujourd’hui l’Union européenne.

Le taux brut de natalité est défini par Eurostat comme “le rapport entre le nombre de naissances vivantes au cours de l’année et la population moyenne du territoire en question au cours de cette année”. Il est exprimé en nombre de naissances pour 1 000 habitants.

Aujourd’hui, les taux de natalité les plus faibles sont enregistrés dans les pays du sud de l’UE. L’Italie (6,7) occupe la dernière place, derrière l’Espagne (6,9) et la Grèce (7,3).

La France se situe parmi les pays européens dont le taux de natalité est le plus élevé : il atteint 10,6 en 2022 (9,9 en 2023, selon l’Insee), légèrement devant la Suède (10). L’Irlande a le taux de natalité le plus élevé de l’Union européenne (11,2), devançant de peu Chypre (11,1).

Le taux de natalité est différent du taux de fécondité, qui correspond au nombre moyen d’enfants qu’une femme a dans sa vie. Celui-ci était de 1,53 en 2019 pour l’UE. À LIRE AUSSI Le taux de fécondité dans l’Union européenne

Combien de naissances dans chaque Etat membre ?