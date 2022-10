DiscoverEU : l’UE offre 35 000 billets de train aux jeunes de 18 ans pour découvrir l’Europe

Jusqu'au 25 octobre prochain, la Commission européenne propose une nouvelle édition du concours DiscoverEU. Destiné à tous les jeunes nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004, il permet de remporter un pass de voyage gratuit pour partir à la découverte de l'Europe.

Pour l’année 2022, “Année européenne de la jeunesse”, ce sont 70 000 titres de transport qui auront été disponibles - Crédits : tofumax / iStock

Découvrir l’Europe

DiscoverEU est une action du programme Erasmus+ qui offre la possibilité aux jeunes de 18 ans de découvrir essentiellement l’Europe en train (il existe des exceptions pour permettre aux personnes vivant sur des îles ou dans des régions isolées de participer). Ce pass donne un accès aux trains pour voyager sur le continent au minimum 1 jour et au maximum 30 jours entre le 1er mars 2023 et le 29 février 2024. Plus de 165 000 jeunes ont déjà bénéficié d’un titre de transport depuis le lancement du programme en juin 2018.

Depuis le début de l’année 2022, les participants sélectionnés reçoivent en plus une carte de réduction DiscoverEU, qui offre des réductions sur des visites culturelles, des activités d’apprentissage, des activités sportives, des transports locaux, le logement ou encore la nourriture.

Le programme offre la possibilité de voyager seul(e) ou de constituer un groupe avec un maximum de 4 amis, si eux-mêmes remplissent les conditions de participation.

Candidater

Deux périodes de candidature sont généralement organisées chaque année, au printemps et à l’automne. La nouvelle période de candidature est ouverte depuis le 11 octobre et jusqu’au mardi 25 octobre 2022 à midi.

Pour candidater, il faut s’inscrire sur le portail européen de la jeunesse de la Commission et répondre à un quiz de cinq questions à choix multiples. Tous les jeunes nés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 issus des pays participant au programme Erasmus+ (pays de l’UE, plus Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie et Turquie) peuvent s’inscrire pour la prochaine session. Il faut simplement indiquer son numéro de carte d’identité, de passeport ou de carte de séjour sur le formulaire de demande en ligne.