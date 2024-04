“Défense des droits de l’enfant : une promesse de protection, de respect et d’autonomisation”

Dans une tribune, la vice-présidente de la Commission européenne Dubravka Šuica détaille une recommandation de l’exécutif européen sur la protection de l’enfance. Un texte visant à rendre les systèmes de protection de l’enfance plus solides et adaptés aux besoins multiples de tous les enfants.

Dubravka Šuica au Parlement européen en novembre 2023 Crédits : Eric Vidal / Parlement européen

Il y a trois ans, nous avons fait une promesse. Nous avons présenté une stratégie globale de l’UE sur les droits de l’enfant et une garantie européenne pour l’enfance, élaborée conjointement avec des enfants, pour les enfants. Nous partons du principe que chaque enfant en Europe et dans le monde devrait jouir des mêmes droits et vivre à l’abri de toute forme de discrimination, d’intimidation et de violence. Nous nous sommes engagés non seulement à promouvoir les droits de l’enfant, mais aussi à les défendre, à les respecter et à devoir rendre des comptes à leur sujet. Dans un monde qui change à toute vitesse, les enfants souffrent de la pandémie, de la pauvreté et des inégalités, de la discrimination, des conflits armés, du changement climatique et du monde virtuel. Nous avons pris des mesures collectives avec nos partenaires européens et internationaux ainsi qu’avec les organisations de la société civile afin de continuer de renforcer les droits et la qualité de vie des enfants dans l’UE et au-delà.

Malgré les progrès accomplis, force est de constater que la violence à l’égard des enfants reste un défi de taille, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE. Les statistiques soulignent l’urgence de notre mission. À titre d’exemple : selon les données disponibles, on estime que 20 % des enfants en Europe subissent une forme d’abus sexuel, que le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes de 15 à 19 ans et que pas moins de 29 % des jeunes de 15 ans déclarent être fréquemment victimes de harcèlement. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la moitié des enfants dans le monde subissent chaque année une forme de violence.

Un environnement sûr et protecteur

Le coût de la violence à l’égard des enfants peut s’élever jusqu’à 8 % du PIB mondial. Les actions - et l’inaction - des gouvernements ont un impact plus important sur les enfants que sur n’importe quel autre groupe de la société. Leur protection est un impératif à la fois juridique et moral. Il s’agit en outre d’un investissement stratégique à long terme en faveur de nos sociétés. Face à une telle situation, nous nous sommes vus contraints d’élaborer et d’adopter cette semaine une recommandation de la Commission relative aux systèmes intégrés de protection de l’enfance. Loin de constituer un document stratégique de plus, cette recommandation représente l’aboutissement d’efforts constants visant à ce que le droit de chaque enfant à un environnement sûr et protecteur n’en reste pas au stade de l’utopie.

Dans cette recommandation, la Commission appelle de ses vœux la mise en place d’une approche globale incluant la prévention, la protection et la participation, en veillant à ce que les systèmes de protection de l’enfance soient solides et adaptés aux besoins multiples de tous les enfants. Cette approche est essentielle dans la mesure où nous nous attaquons aux défis actuels tels que les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants en ligne, l’exclusion socio-économique, la protection des enfants migrants et les effets persistants de la pandémie de Covid-19 sur la santé mentale et la sécurité.

Nos actions sont guidées par un principe simple mais puissant : “Que rien ne soit fait pour eux sans eux”. Plus de 1 000 enfants, qui ont utilisé la nouvelle plateforme de participation des enfants lancée il y a quelques mois, ont déjà contribué activement à l’élaboration de politiques qui les touchent dans leur quotidien. De la sécurité numérique à la lutte contre le harcèlement et les abus en ligne et hors ligne, en passant par la violence à l’école et la situation des enfants placés dans des structures de protection de remplacement. Leur voix a non seulement enrichi notre compréhension, mais a aussi orienté l’UE vers des politiques davantage centrées sur les enfants.

Les statistiques saisissantes concernant la violence à l’égard des enfants ne sont pas seulement des chiffres ; elles représentent des vies et des destins individuels que nous sommes déterminés à améliorer grâce à des actions décisives et une approche englobant l’ensemble de la société.

De vraies mesures de protection

Ensuite, notre recommandation vise à renforcer le cadre existant en encourageant une plus grande collaboration entre les États membres, en améliorant l’allocation des ressources et en veillant à ce que nos réformes juridiques et politiques se traduisent en mesures de protection réelles.

Par effet de ricochet, les progrès accomplis par l’actuelle Commission pour ce qui est de la promotion des droits et des protections de l’enfant laisseront un héritage qui transcendera les cycles politiques. Il s’agit d’une réalisation collective qui non seulement améliore la protection, mais donne aussi à nos plus jeunes citoyens les moyens d’agir, en encourageant leur participation démocratique active à la construction d’une société plus juste et plus équitable. Cette action doit se poursuivre.

Nous avons encore du chemin à parcourir pour faire de notre stratégie sur les droits de l’enfant une réalité pour tous les enfants, partout, mais les progrès que nous avons réalisés nous encouragent. Notre travail n’a jamais été de trouver des solutions à court terme, mais bien de jeter les bases d’un changement durable - une vision qui continuera de guider l’engagement de la Commission en faveur des droits de l’enfant, en veillant à ce qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte.