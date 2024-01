Covid-19 : les vaccins ont permis d’éviter 1,4 million de morts en Europe, d’après l’OMS

Selon une étude de l’Organisation mondiale de la santé présentée mardi 16 janvier, les vaccins contre le Covid-19 ont permis de sauver 1,4 million de vies en Europe. Et alors que la vigilance sanitaire a tendance à diminuer, l’OMS a appelé les Européens à se remobiliser pour protéger leurs populations.

En juin 2022, l’Union européenne avait fourni plus de 1,7 milliard de doses aux Etats membres - Crédits : Jelena Stanojkovic / iStock

C’est une “bonne nouvelle”, s’est félicité ce mardi 16 janvier le directeur de l’OMS pour l’Europe et l’Asie centrale Hans Henri P. Kluge, rapporte Le Monde. Lors d’une conférence de presse, ce dernier a présenté une étude selon laquelle “1,4 million de vies” auraient été sauvées en Europe grâce à la vaccination contre le Covid-19, indique Euractiv.

L’étude, qui porte sur la période “entre décembre 2020, date du début du déploiement des vaccins, et mars 2023″, estime que le nombre de personnes décédées du Covid en Europe – 2,5 millions – aurait pu atteindre 4 millions, fait savoir Euronews.

De fortes disparités entre pays et tranches d’âge

Au-delà de ce chiffre phare, les chercheurs ont aussi “estimé le nombre de vies directement sauvées par groupe d’âge”, et ce, “tant au niveau régional que national”, détaille la RTBF.

Les “campagnes de vaccination dans les pays de l’UE ont d’abord ciblé les groupes à risque”, dont les personnes âgées, souligne Euractiv. Avec les vaccins, “il y a eu une réduction de 57 % de la mortalité chez les 70 à 79 ans” et “de 52 % dans la tranche d’âge de 50 à 59 ans” [Euractiv]. La catégorie “qui a le plus bénéficié de la vaccination est celle des plus de 80 ans”, avec 62 % des décès évités, ajoute le média. Au total, “plus de 90 % des vies sauvées concernaient des personnes âgées de plus de 60 ans”, note l’agence de presse italienne ANSA.

Étudiant chaque pays, l’étude met aussi l’accent sur la couverture vaccinale générale : “Les pays qui ont mis en œuvre des programmes de vaccination précoce couvrant une grande partie de la population […] ont constaté le plus grand bénéfice en termes de nombre de vies sauvées grâce à la vaccination”, met en avant l’étude, citée par Euractiv. Parmi ces pays, on compte “Israël, Malte, l’Islande, le Danemark, la Finlande et le Royaume-Uni”, liste Euronews.

L’OMS appelle à l’Europe à rester vigilante

Le directeur de l’OMS pour l’Europe et l’Asie centrale s’est toutefois montré inquiet : “je suis très préoccupé de voir la santé s’effacer des agendas politiques”, a-t-il déclaré [Le Monde], pointant des cas de Covid-19 de moins en moins rapportés à l’OMS par les autorités nationales. Son avis est corroboré par sa collègue Maria Van Kerkhove, spécialiste des maladies émergentes, lors d’une conférence de presse le 12 janvier. Selon elle, “les contaminations sont entre deux et dix-neuf fois supérieures aux chiffres officiels” [Le Monde].

Cet appel à la vigilance est émis par l’OMS alors que “le froid s’intensifie dans l’hémisphère nord” et que “l’Europe est confrontée à une ‘tridémie’ de maladies respiratoires (grippe, Covid-19 et VRS) qui menace de mettre les systèmes de santé au bord du gouffre”, rappelle The Telegraph. “L’Espagne et l’Italie sont parmi les pays les plus touchés”, précise le quotidien britannique, la première ayant “réintroduit l’obligation de porter des masques dans les hôpitaux et les centres de santé au début de ce mois”.

