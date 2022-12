Concurrence : la Commission européenne lance une enquête sur le projet d’acquisition de Lagardère par Vivendi

Ouverte le 30 novembre, l'enquête va évaluer si le futur groupe ne risque pas de porter atteinte à la diversité et aux prix des livres et magazines people en langue française.

“L’opération […] pourrait réduire le choix et entraîner une hausse des prix, une accessibilité et une qualité réduites pour les lecteurs”, a déclaré la vice-présidente de la Commission européenne Margrethe Vestager, le 30 novembre - Crédits : Oscar Del Pozo / European Union

Le 24 octobre, le groupe Vivendi notifiait à la Commission européenne sa volonté de racheter Lagardère, autre acteur de premier plan dans l’édition de livres et de magazines en France. Contrôlé par le groupe Bolloré, le premier détient entre autres Editis (livres) et Prisma Media (magazines comme Gala et Voici), tandis que le second, dirigé par Arnaud Lagardère, possède l’éditeur Hachette et des magazines tels que Paris Match. Lagardère est également un acteur important de la distribution, avec le commerce de détail dans les gares et aéroports (Lagardère Travel Retail).

Chargé d’apprécier les acquisitions entre entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse certains seuils, l’exécutif européen a décidé un mois plus tard d’ouvrir une enquête à ce sujet. Son objectif : vérifier que la nouvelle concentration n’entrave pas la concurrence effective dans l’Union européenne.

Si le lancement d’une telle procédure ne préjuge pas de son résultat, la Commission pointe tout de même un certain nombre d’inquiétudes. Elle craint en particulier que l’opération “ne réduise la diversité, l’accessibilité et le caractère abordable des livres en langue française”, et qu’elle “nuise à la qualité, à la diversité et aux prix” des magazines “people”.

L’institution européenne dispose désormais de 90 jours ouvrables, soit jusqu’au 19 avril 2023, pour prendre une décision.