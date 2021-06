Comment la fête de la musique a conquis l'Europe

Le 21 juin est le jour de la fête de la musique. Sur une idée originale française, cet événement n’a pas tardé à essaimer d’abord en Europe, puis dans le monde entier. Aujourd’hui, 120 pays le célèbrent chaque année.

La fête de la musique est célébrée chaque 21 juin, jour le plus long de l’année - Crédits : omersukrugoksu / iStock

Tous les ans le 21 juin, résonnent dans les rues des villes européennes des airs de musique en tous genres. Amateurs, professionnels, groupes, solistes, classique, rock, jazz, rap… depuis son origine, la fête de la musique a l’ambition d’être la plus ouverte possible.

L’événement est créé officiellement en France en 1982 par Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse, sur une idée de Jack Lang, alors ministre de la Culture. L’envie d’une fête populaire autour de la musique émane du constat que les concerts payants sont souvent réservés à une élite.

Depuis, son succès reste incontesté. Grâce à elle, des amateurs et professionnels peuvent se produire gratuitement le jour du solstice d’été, devant un public populaire. Des genres novateurs, “démodés” ou même “étranges” : tous sont acceptés lors de cette soirée qui se prolonge jusqu’au petit matin du 22 juin.

Originellement française, la manifestation s’étend rapidement à l’Europe, notamment grâce à une année européenne spécialement consacrée à la musique en 1985. Première capitale européenne de la culture la même année, Athènes est choisie pour inaugurer l’européanisation de l’évènement. En 1997, la charte de la “Fête européenne de la musique” est signée à Budapest par toutes les villes qui souhaitent y participer. Elle fixe des règles et des principes pour toutes les villes et les pays qui voudraient importer le concept. Cette même année est créée l’association internationale de la fête européenne de la musique, dont la mission principale est de supporter la mobilité des artistes ainsi que le partage des cultures et des techniques. Encore balbutiante dans certains pays européens, l’action des alliances et instituts français joue un rôle important dans sa diffusion.

Dans la plupart des pays européens, on vous comprendra si vous parlez de la “fête de la musique”, le label étant français. Cependant, il sera plus prudent de parler de “fest der Musik” en Allemagne, de “Music day”, “World Music Day” ou encore de “Make music day” (sur l’exemple de l’homophone “faites de la musique”, lancé en 1982) au Royaume Uni, de “Dia international de la musica” en Espagne ou encore de “festa della Musica” en Italie.

Pour l’édition 2021, le programme est disponible sur le site internet du ministère français de la culture.