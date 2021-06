Cinéma : le prix Lux, moteur de la diversité culturelle européenne

Mercredi 9 juin, eurodéputés et cinéphiles amateurs ont attribué le prix LUX au film L’Affaire Collective d’Alexander Nanau. L’objectif de cette récompense ? Soutenir la distribution et la diffusion des films européens dans l’ensemble des 27 États membres de l’Union, en permettant notamment le sous-titrage des œuvres.

Trophée du prix Lux - Crédits : Fred Marvaux / Parlement européen

Que récompense le prix Lux ?

Le prix Lux du Parlement européen et de l’agence européenne du cinéma récompense une fois par an un film européen illustrant l’universalité des valeurs européennes et la diversité culturelle. “Les films sélectionnés pour le prix Lux contribuent à diffuser différentes opinions sur quelques-uns des principaux enjeux sociaux et politiques du moment et, donc, à créer une identité européenne plus forte”, peut-on ainsi lire sur le site internet dédié au prix. Depuis l’édition 2020-2021, il est décerné conjointement avec l’Académie européenne du cinéma afin d’associer le public dans le choix du film récompensé.

Plus concrètement, le prix Lux apporte un soutien particulier à la distribution des œuvres au sein de l’Union européenne, considérée par l’organisation comme “le talon d’Achille du cinéma européen”. De fait, contrairement aux États-Unis, qui représentent un marché uniforme sur le plan linguistique, la diversité des langues européennes constitue un frein important à la circulation des films. Par conséquent, le film lauréat du prix Lux se voit alloué des fonds pour le sous-titrage dans l’ensemble des 24 langues officielles de l’UE, ainsi que pour l’adaptation pour le public sourd et malentendant.

Comment sont organisées la sélection des films et la remise du prix ?

Depuis la réforme du prix Lux, désormais rebaptisé “Prix cinématographique européen du public”, le calendrier et le mode de sélection des films sont bouleversés.

Durant l’automne, le comité de sélection composé de 20 personnalités issues du milieu du cinéma (producteurs, distributeurs, diffuseurs, directeurs de festivals, critiques, représentants de la Commission et du fonds Eurimages) est formé par la commission Culture et Éducation du Parlement européen. En 2021, c’est le président de l’agence européenne du cinéma Mike Downey qui assurait la présidence honoraire du jury.

Les membres du comité sélectionnent ensuite cinq longs-métrages. En raison de la pandémie de Covid-19, le panel n’avait retenu que trois films pour l’édition 2021 du prix.

Le Prix LUX du public 2021 a été décerné à L’Affaire Collective d’Alexander Nanau - Crédits : Parlement européen

De décembre à mai, les eurodéputés et le public sont alors invités à voir les films et à voter. Ceux-ci sont progressivement sous-titrés dans les 24 langues officielles de l’UE et des projections sont habituellement programmées. Le public et les eurodéputés comptent chacun pour 50% des voix.

Le 9 juin 2021, le président du Parlement européen a remis le prix à Alexander Nanau pour son film “L’Affaire Collective” (Collective), une co-production roumaine et luxembourgeoise. Ce dernier a devancé ses deux concurrents, “La Communion” (Corpus Christi), une co-production franco-polonaise dirigée par Jan Komasa et “Drunk” (Druk), une coproduction danoise, suédoise et néerlandaise réalisé par Thomas Vinterberg, auréolé de l’Oscar du meilleur film étranger au mois d’avril 2021.

Le Parlement européen a réalisé une infographie reprenant les différentes étapes.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Pour pouvoir figurer parmi les sélectionnés, les films doivent respecter quatre critères :

La durée doit être supérieure ou égale à 60 minutes,

La production ou coproduction doit provenir d’un ou plusieurs pays éligible(s) au programme MEDIA de l’Union européenne (27 Etats membres de l’Union européenne, Islande, Albanie, Norvège, Bosnie-Herzégovine et Monténégro),

Les films doivent illustrer l’universalité des valeurs européennes, la diversité des cultures ou des thèmes suscitant le débat public concernant le processus de construction européenne,

La première sortie en salle ou première mondiale doit avoir lieu entre le 31 mai de l’année précédente et le 30 mai de l’année de remise du prix.

Notons en outre que les films sélectionnés sont généralement des œuvres de fiction, mais que les films d’animation et documentaires peuvent également concourir. Enfin, les films ayant reçu une récompense lors des trois plus grands festivals cinématographiques européens (Berlin, Cannes et Venise) sont traditionnellement exclus des listes de sélection du prix Lux afin de soutenir des œuvres à la notoriété moindre.

Quels sont les films ayant remporté le prix Lux ?

2007 : De l’autre côté, de Fatih Akin (Allemagne, Turquie)

2008 : Le Silence de Lorna, de Jean-Pierre et Luc Dardenne - (Belgique, Allemagne, France, Italie)

2009 : Welcome, de Philippe Lioret (France)

2010 : L’Etrangère, de Feo Aladag (Allemagne)

2011 : Les Neiges du Kilimandjaro, de Robert Guédiguian (France)

2012 : La Petite Venise, d’Andrea Segré (Italie, France)

2013 : Alabama Monroe, de Felix Van Groeningen (Belgique, Pays-Bas)

2014 : Ida, de Pawel Pawlikowski (Pologne)

2015 : Mustang, de Deniz Gamze Ergüven (France, Allemagne, Turquie, Qatar)

2016 : Toni Erdmann, de Maren Ade (Allemagne, Autriche, Roumanie)

2017 : Sang sami, d’Amanda Kernell (Suède, Norvège, Danemark)

2018 : Woman at war, de Benedikt Erlingsson (Islande, France, Ukraine)

2019 : Dieu existe, son nom est Petrunya, de Teona Strugar Mitevska (Belgique, Croatie, France, Macédoine du Nord et Slovénie)

2021 : L’Affaire Collective, d’Alexander Nanau (Roumanie, Luxembourg)

Quels types de films sont habituellement sélectionnés pour le prix Lux?

Les films sélectionnés pour le prix Lux appartiennent, à considérer que cette catégorie existe réellement, aux films d’auteur européens. Cette catégorie se limite presque exclusivement à des productions aux moyens limités. Les longs-métrages en compétition accomplissent généralement un long parcours lors des festivals cinématographiques à travers l’Europe et le monde en vue d’obtenir un succès critique pour, par la suite, favoriser leurs sorties en salles.

Abordant souvent des sujets graves ou “sociaux”, les films sélectionnés et lauréats du prix Lux revêtent régulièrement une dimension politique et s’inscrivent dans l’actualité du moment. C’est par exemple le cas de Welcome (prix Lux 2009), réalisé par Philippe Lioret, qui met en lumière le parcours d’un jeune Kurde irakien sans-papier prêt à traverser la Manche à la nage pour rejoindre l’Angleterre. Ou encore de Mustang (prix Lux 2015), réalisé par Deniz Gamze Ergüven, qui traite de la question des (jeunes) femmes dans la société traditionnelle et patriarcale turque.

Si d’autres films vainqueurs du prix Lux ont toutefois pu s’éloigner de ce genre cinématographique, comme Ida (Prix Lux 2014) qui suit l’itinéraire d’une jeune religieuse polonaise durant la Guerre froide et qui est amenée à retracer le parcours de ses parents décédés pendant la Seconde Guerre mondiale avant de rentrer dans les ordres, tous ont jusqu’à présent eu une forte dimension dramatique.

Notons par ailleurs que nombre des films sélectionnés et récipiendaires du prix Lux ont par la suite obtenu un important succès public et critique. Ce fut le cas notamment de Welcome, vu par plus d’1,2 million de spectateurs en France, ou encore de Mustang, qui a récolté près de 3,5 millions d’euros au box-office mondial, soit environ trois fois le coût de sa production. A cela s’ajoute que le prix Lux du Parlement européen tend également à devenir un “tremplin” pour ensuite concourir voire remporter l’Oscar du meilleur film dans une langue étrangère. C’est le cas des quatre récents films vainqueurs du prix Lux, Ida ayant remporté cette récompense en 2015. En 2021, Druk et Collective concouraient par ailleurs pour plusieurs Oscars, et Druk a remporté celui du Meilleur film étranger à Los Angeles au mois d’avril.