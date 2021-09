Carte interactive : découvrez les plus grands musées européens

Toute l’Europe vous fait voyager entre les murs des musées les plus visités de chaque pays. Un centre scientifique en Estonie, un château mythique en Roumanie : découvrez les musées européens grâce à notre carte interactive.

Le Louvre, le British Museum, le musée de la Reine Sofia ou encore le Colisée de Rome : les musées les plus visités d’Europe bénéficient d’un rayonnement mondial ! Sept des vingt musées les plus visités au monde se situent d’ailleurs dans l’Union européenne. Au-delà des classements, chaque pays de l’UE abrite en son sein des joyaux, des œuvres et des curiosités qui témoignent de l’histoire européenne.

Cliquez sur les cercles orange pour accéder à plus d’informations sur chaque musée.

Découvrez en vidéo la Nuit européenne des musées :

Source : Culture statistics - 2019 edition (Eurostat)