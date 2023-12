Bourges désignée capitale européenne de la culture en 2028

La préfecture du Cher sera capitale européenne de la culture pour représenter la France en 2028, aux côtés de villes tchèque et nord-macédonienne. Mercredi 13 décembre, après des mois de suspense, elle a été préférée à Rouen, Montpellier et Clermont-Ferrand.

Ville à taille humaine, Bourges a été désignée capitale européenne de la culture en 2028. Crédits : Lucentius / iStock

Il ne pouvait en rester qu’une. A quelques minutes du verdict final, les visages sont serrés dans les rangs des délégations des quatre villes présélectionnées pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Après des années de travail, tous étaient présents dans les salons du ministère de la Culture mercredi 13 décembre, dans l’attente de la décision.

Peu après 18h, la joie des Berruyers contraste avec la déception des autres. La préfecture du Cher, connue pour son Printemps de Bourges, sera capitale européenne de la culture en 2028 pour représenter la France, aux dépens de Rouen, Montpellier et Clermont-Ferrand. Elle partagera cette distinction avec deux autres villes : České Budějovice en République tchèque et Skopje en Macédoine du Nord (pays candidat à l’adhésion européenne).

Le choix est revenu à un jury d’experts indépendants, présidé par l’Italienne Rossela Tarantino, qui avait mené le projet de Matera capitale européenne de la culture 2019. Composé de 12 spécialistes européens (désignés par le Parlement européen, le Conseil de l’UE, la Commission européenne, le Comité européen des régions et le ministère de la Culture) dont deux français, le jury a épluché les candidatures et visité ces dernières semaines les quatre villes présélectionnées en mars dernier. Lors de la présélection, il avait écarté les dossiers d’Amiens, Bastia, Nice, Reims et Saint-Denis.

Mis en place en 1985, à l’initiative conjointe de la Grèce et de la France, le label a déjà été décerné à quatre villes françaises : Paris en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004 et Marseille en 2013. Comme la présidence tournante de l’Union européenne, les pays hôtes de la capitale culturelle sont connus à l’avance. En 2028, c’est donc au tour de la France, aux côtés de la Tchéquie et de la Macédoine du Nord