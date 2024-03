À l’approche des élections européennes, les citoyens occupent le devant de la scène lors de la première Semaine de la société civile du CESE

Lundi 4 mars, le Comité économique et social européen (CESE) a donné le coup d’envoi de sa toute première Semaine de la société civile, intitulée “Engagez-vous pour la démocratie !”.

Oliver Röpke a succédé à Christa Schweng en tant que président du Comité économique et social européen (CESE) en avril 2023 - Crédits : CESE

Du 4 au 7 mars, la Semaine de la société civile rassemble à Bruxelles plus de 200 organisations de citoyens et parties prenantes de toute l’Europe, dont des organisations de jeunesse, des ONG et des journalistes. Ils y discutent de l’état de la démocratie, des défis auxquels elle est confrontée et du rôle vital que joue la société civile à l’approche des élections européennes, tout en formulant des demandes à l’attention des prochains dirigeants de l’UE.

À l’heure où les valeurs démocratiques sont mises à l’épreuve par l’extrémisme et où la population de l’UE est confrontée aux défis de la double transition écologique et numérique, de la guerre en Ukraine et de l’inflation persistante, ces discussions ne sont pas seulement opportunes, mais impératives. À moins de 100 jours des élections européennes de 2024, la Semaine de la société civile est l’occasion d’amplifier la voix des citoyens et leur participation à notre démocratie.

Un test pour les démocraties européennes

“Les démocraties européennes sont soumises à un test de résistance. La seule façon de réussir ce test passe par une réponse forte et unie. De la part de chacun d’entre nous, de la société civile et des institutions européennes”, explique Oliver Röpke, président du Comité économique et social européen. “Aujourd’hui, nous apportons plus de démocratie à l’Europe et plus d’Europe aux citoyens”, met-il en avant.

Un appel à l’unité partagé par Věra Jourová, vice-présidente de la Commission européenne chargée des valeurs et de la transparence : “Pour préserver notre démocratie, il faut protéger les processus électoraux contre de nombreux risques, notamment la désinformation et l’ingérence étrangère. Nous devons veiller à ce que les élections restent libres et équitables, assurer leur résilience en mettant à jour les garde-fous numériques et préserver un débat ouvert. Pour ce faire, nous avons besoin de l’engagement actif de tous, y compris des organisations de la société civile et des citoyens”. Même son de cloche pour Erika Staël von Holstein, directrice générale du think tank Re-Imagine Europa : “Si nous ne brisons pas le cycle de méfiance dans lequel nous sommes enfermés, la prééminence de la démocratie en tant que système politique le plus efficace développé par l’humanité est en réel péril.”

Faire entendre les voix des citoyens

Avec ses cinq initiatives majeures – les Journées de la société civile, la Journée de l’initiative citoyenne européenne, “Votre Europe, Votre Avis !” (YEYS), le Prix de la société civile et le Séminaire des journalistes – la Semaine de la société civile vise à :

Permettre aux citoyens de s’engager dans l’UE et d’exercer leurs droits démocratiques ;

Identifier et traiter les menaces qui pèsent sur les valeurs démocratiques, telles que la désinformation et l’apathie des électeurs ;

Recueillir les recommandations de la société civile afin d’éclairer l’orientation future de l’UE.

Dans son manifeste politique, le président du CESE Oliver Röpke s’est engagé à créer une plateforme permettant aux citoyens et à la société civile d’exprimer leurs préoccupations. La Semaine de la société civile coïncide avec la rencontre du premier panel de la société civile de l’UE, au cours duquel les participants discutent de la voie à suivre pour les cinq prochaines années. Les discussions du panel, ainsi que les contributions recueillies tout au long de la semaine, donneront lieu à une résolution du CESE en juillet, qui définira les attentes de la société civile à l’égard du nouveau Parlement européen et de la nouvelle Commission.