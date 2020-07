[Revue de presse] Covid-19 : l'épidémie progresse dans le monde, l'Europe sur ses gardes

Les autorités de l'Organisation mondiale de la santé s'inquiètent de l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans le monde. La situation paraît moins tendue en Europe, où l'apparition de foyers localisés a toutefois conduit certains pays à reconfiner partiellement leurs populations.

En Europe, plusieurs pays ont réintroduit des mesures de confinement dans plusieurs régions, comme en Espagne près de Barcelone - Crédits : Rahme Veziroglu / iStock

"S’il vous plaît, n’ignorez pas ce que vous disent les chiffres". Vendredi 3 juillet, le responsable des urgences sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Michael Ryan lançait un nouvel appel à la communauté internationale. Depuis le mois de juin, l'institution "n'en finit plus d'alerter", souligne Libération.

Ces derniers jours, "deux seuils symboliques ont été franchis" [Le Monde]. Vendredi 3 juillet, le nombre de cas d'infection dans le monde a franchi la barre des 10 millions, tandis que le nombre de victimes dépassait les 500 000 morts, "un bilan qui a doublé en deux mois". Ainsi, "sur les 11,3 millions de malades du Covid-19 officiellement recensés, plus de 60 % ont été signalés en juin [et] le rythme de contamination n’a pas faibli depuis", complète Libération.

Touchée plus tardivement, l'Amérique latine a notamment "dépassé l'Europe en nombre de cas" depuis le 3 juillet, poursuivent les Echos. Une situation qui continue d'inquiéter l'organisation internationale, pour qui l'épidémie "est loin d'être finie", voire "s'accélère", poursuit Le Monde.

Reconfinements partiels

Le continent européen reste toutefois "la région du monde la plus endeuillée avec près de 200 000 morts". Et bien que la situation sanitaire globale s'y stabilise "depuis plus d'un mois à moins de 20 000 nouveaux cas déclarés chaque jour", leur augmentation "dans une dizaine de pays européens" inquiétait encore l'OMS il y a peu [Le Monde].

Certains pays, "qui pensaient avoir laissé l'épidémie derrière eux", ont du mettre en place des "confinements locaux", rappelle Libération. Ce week-end, l'Espagne a notamment procédé à des mises en quarantaine locales. Quelques jours après avoir rouvert les frontières aux touristes étrangers, "les autorités ont décidé de reconfiner 200 000 habitants autour de Lerida", en Catalogne [La Croix]. Une mesure prise "au vu d'une croissance importante du nombre de cas de contagions de Covid-19", poursuit le média. Moins de quarante-huit heures plus tard, c'était au tour de la région de Galice, au nord-ouest du pays, d'imposer "des restrictions à environ 70 000 personnes", complète Reuters.

Un peu plus tôt, "c'est en Allemagne que deux abattoirs de la région de Gütersloh ont eu un effet cluster et entraîné le maintien à domicile de 600 000 personnes". Tandis qu'au Portugal, "c'est autour de la capitale que 700 000 habitants de 19 quartiers populaires ont été reconfinés à domicile", rapporte L'Humanité. En Italie, "les autorités ont prévu de mettre en place de nouvelles mesures" [Euronews], et certains pays auparavant épargnés, comme la Serbie ou la République tchèque, "ont vu leurs chiffres de contamination monter en flèche ces derniers jours" [Libération].

Craintes d'une nouvelle vague



Pour le moment, ces "flambées de cas" devraient pouvoir "être contenues au niveau local, sans avoir à 'réintroduire de restrictions généralisées'", estime le directeur de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus [Libération]. En Espagne, le Premier ministre se veut également rassurant. S'il invite les habitants à "ne pas baisser la garde", il précise que "la détection précoce de ces foyers montre que le système de santé est bien mieux préparé" [Reuters]. Tandis que dans d'autres pays comme la France, "les indicateurs n’ont jamais été aussi bons​" [20 minutes].

Toutefois, "l'accélération de la pandémie dans le monde et l'apparition de nouveaux foyers en Chine, berceau du virus" incitent les Européens à rester vigilants face au risque de deuxième vague, relève L'Humanité. "Le risque d'une reprise de l'épidémie de Covid-19 à l'automne en France, voire dès cet été, est pris très au sérieux par les autorités de santé", soulignaient il y a quelques jours Les Echos. "Tant que le virus circule ailleurs dans le monde, le risque d'une reprise en France dans les mois qui viennent subsiste", rappellait alors l'épidémiologiste Sibylle Bernard-Stoecklin, interrogée par le média.

