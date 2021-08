Politique

La Suisse est une Confédération au sein de laquelle les cantons et les communes jouent un rôle important dans la définition des politiques publiques. Le Conseil national est composé de conseillers élus au suffrage proportionnel tous les quatre ans. Le Conseil fédéral gouverne le pays de façon collégiale : sept personnes issues des différents partis politiques composent le gouvernement, qui est dirigé par un président de la Confédération, élu pour une année.

La Suisse a introduit une dose de démocratie directe dans le fonctionnement de ses institutions. Il y est possible de contester une décision du Parlement en lançant un référendum. Si les assemblées modifient la constitution, le référendum est alors obligatoire. Un droit d’initiative existe par ailleurs pour les citoyens à tous les niveaux du pays.

Le pays et l’UE

La Suisse et l’Union européenne entretiennent des relations étroites.

Après le rejet en 1992 du référendum pour l’adhésion à l’Espace économique européen (EEE), la Suisse et l’Union européenne ont conclu deux accords bilatéraux. Le premier est ratifié en 1998 (“bilatéraux I”) et le deuxième en mai 2004 (“bilatéraux II”). Ces accords couvrent une large série de secteurs, comme la libre circulation des personnes, les entraves techniques au commerce, les marchés publics, l’agriculture, les transports, la fiscalité des revenus d’épargne, la lutte contre la fraude…

La Suisse est en effet associée à différentes politiques européennes. Elle participe notamment au système de Dublin qui régit la gestion des demandes d’asile. Elle collabore également aux programmes de recherche et de mobilité de l’Union européenne et prend part à des missions et opérations européennes en matière de gestion civile des crises.

En ce qui concerne les relations économiques, la Suisse est aujourd’hui le quatrième partenaire commercial de l’Union européenne, après les Etats-Unis, la Chine et le Royaume-Uni. L’Union européenne est quant à elle le premier partenaire commercial de la Suisse.

Après une votation populaire en 2005, la Suisse a décidé de participer à l’espace Schengen. L’adhésion est devenue effective en 2008. Les marchandises continuent cependant d’être contrôlées car le pays n’a pas conclu d’union douanière avec l’Union européenne. Cette adhésion à l’espace Schengen a été remise en question par l’initiative “contre l’immigration de masse”, adoptée par référendum en février 2014 d’une très courte majorité (50,3 %). Celle-ci a entraîné l’introduction dans la constitution suisse d’un article fixant des contingents “en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse”. Cette initiative n’a cependant jamais été mise en application.

Le 27 septembre 2020, les Suisses ont dit non (à 62 %) à la limitation de l’immigration des ressortissants de l’Union européenne, proposée par le parti de droite populiste, l’Union démocratique du centre (UDC). Celle-ci visait à conforter la précédente initiative et à résilier l’Accord sur la libre circulation des personnes signé avec l’Union européenne en 1999.

En mai 2021, la Suisse a rompu les négociations qui devaient redéfinir ses relations avec l’Union européenne. L’accord avait pour objectif d’homogénéiser le cadre juridique régissant la participation de la Suisse au marché unique européen. Des différends sur la question de la libre-circulation des personnes expliquent en partie cette décision. Les Suisses craignaient également que l’accord ne les oblige in fine à élargir à tous les Européens l’accès aux prestations sociales helvètes.

Géographie

La Suisse est composée de trois grands ensembles géographiques : le Jura, la plateau (Mittelland) ainsi que les Alpes. Plus de 60 % du pays est occupé par ces dernières. Connue pour ses lacs (Léman, Constance, Zurich), la Suisse abrite également la majeure partie des glaciers de la chaîne alpine. Le pays présente ainsi une grande diversité paysagère, entre montagnes, pâturages et terres cultivées.

Economie

Avec une économie fortement liée à celle de l’Union européenne et un important PIB par habitant (83 000 USD), la Suisse fait partie des pays les plus riches au monde. Si l’Allemagne est son premier partenaire commercial, près de la moitié de ses exportations étaient à destination de l’UE en 2020. La Confédération s’appuie sur une industrie forte produisant des équipements industriels ainsi que sur un secteur pharmaceutique prospère. Enfin, environ 10 % de la valeur ajoutée suisse provient du secteur financier.