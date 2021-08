Le pays et l’UE

Le Liechtenstein et l’Union européenne sont de proches partenaires économiques et politiques. La principauté fait partie de l’espace économique européen (EEE), qui donne accès au marché intérieur de l’UE, implique la participation aux agences et aux programmes de l’UE ainsi que la participation financière à la cohésion sociale et économique de l’UE et de l’EEE.

Le Liechtenstein participe au système de Dublin relatif aux demandes d’asile. En 2015, le Liechtenstein a également signé un accord concernant l’échange automatique de renseignements en matière fiscale, qui doit permettre la lutte contre la fraude fiscale.

Depuis 1924, la Suisse s’occupe du contrôle de la frontière entre le Liechtenstein et l’Autriche. Le pays a donc été lié par l’intégration de la Suisse en 2008 à l’espace Schengen. En 2008 le pays a tout de même signé un accord sur son intégration formelle à l’espace Schengen, ratifié et confirmé en 2011.

Géographie

Sans accès à la mer, le Liechtenstein se situe entre la Suisse et l’Autriche. Entièrement enclavée dans les Alpes et avec une superficie de 160 km², la principauté est l’un des plus petits Etats au monde.

Economie

En raison de sa fiscalité sur les sociétés attractive, le Liechtenstein compte de nombreuses entreprises sur son territoire. Malgré son taux d’imposition très bas, la commission des Affaires fiscales de l’OCDE a retiré la principauté de sa liste noire des paradis fiscaux en 2009.

Le tourisme et l’industrie y tiennent une place importante : 40 % des emplois provenaient du secteur industriel en 2019. Le Liechtenstein est ainsi l’un des principaux exportateurs de produits dentaires. Une production tournée vers les biens à haute valeur ajoutée : le pays a le deuxième PIB par habitant au monde (180 000 CHF), derrière Monaco.