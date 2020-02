Politique

La Belgique est une monarchie constitutionnelle fédérale.

Philippe de Belgique en est le roi depuis le 21 juillet 2013, après 20 ans de règne d'Albert II.

Le pays est doté d'un parlement bicaméral, constitué d'une Chambre des représentants et d'un Sénat. Depuis 2014, ce dernier n'est plus élu au suffrage universel direct.

L'Etat fédéral exerce essentiellement les fonctions régaliennes. Parmi les six entités fédérées, les trois Régions (Flandre, Wallonie, Bruxelles-capitale) sont compétentes dans les domaines économique et territorial, et les trois Communautés (flamande, française et germanophone) sont responsables de la culture, de l’enseignement et de la langue. Le pouvoir exécutif fédéral est exercé par le Premier ministre.



Le 27 octobre, l'ancienne ministre Sophie Wilmès est nommée Première ministre dans l'attente de la formation d'un gouvernement ou de nouvelles élections.

La Belgique n'en est pas à sa première crise gouvernementale... De 1999 à 2008 c'est Guy Verhofstadt, libéral-démocrate flamand (issu du parti Open-VLD), qui dirige un gouvernement regroupant pour la première fois libéraux, socialistes et écologistes. Après sa démission le 20 mars 2008, son successeur désigné Yves Leterme échoue à former un gouvernement et démissionne à son tour le 19 décembre 2008, le roi Albert II de Belgique nomme le chrétien-démocrate flamand Herman Van Rompuy au poste de Premier ministre. Mais ce dernier est choisi pour devenir le premier président permanent du Conseil européen à compter du 1er janvier 2010. Il est alors remplacé par Yves Leterme, dont le retour au gouvernement est cependant bref : la Belgique traverse une nouvelle crise politique au printemps 2010 suite à un conflit entre francophones et néerlandophones sur des questions linguistiques. Le 22 avril 2010, Yves Leterme présente de nouveau sa démission, que le roi accepte le 26 avril après une tentative avortée de médiation. Des élections anticipées sont prévues pour le 13 juin 2010, quelques semaines avant que la Belgique prenne pour six mois la présidence du Conseil de l'Union. Elles sont remportées par le parti pour l'indépendance flamande, mais ce dernier est tenu de former une coalition avec le Parti Socialiste. L'incapacité de parvenir à une entente entraîne une crise politique sans précédent en Belgique, celle-ci étant privée de gouvernement pendant 541 jours. Pour y remédier, le Roi nomme Elio Di Rupo formateur le 16 mai 2011. Il faut attendre le 26 novembre 2011 pour qu'un accord soit finalement trouvé avec les Chrétiens démocrates flamands (CD-V) et francophones (CDH), les libéraux francophones du MR et flamands du parti Open-VLD, ainsi que les socialistes francophones. Le nouveau gouvernement belge entre en fonction le 10 décembre 2011. Au lendemain des élections fédérales et régionales du 25 mai 2014 - qui voit arriver en tête le parti indépendantiste flamand (N-VA), le pays connait un nouvel été sans nouveau gouvernement. Après 135 jours, Charles Michel, président du mouvement réformateur (MR), réussit à constituer un gouvernement de coalition avec les chrétiens démocrates, les libéraux et les séparatistes de la N-VA, qui entrent pour la première fois au gouvernement fédéral. Charles Michel, président du Mouvement Réformateur (MR, libéral francophone), a dirigé un gouvernement de coalition avec les chrétiens démocrates et les libéraux depuis 2014. En décembre 2018, les nationalistes flamands avaient quitté cette grande coalition en raison d'un désaccord profond concernant la politique migratoire et le pacte de l'ONU signé à Marrakech. Charles Michel a donc géré les affaires courantes jusqu'aux élections fédérales du 26 mai 2019, le même jour que les élections européennes. Le scrutin ayant de nouveau donné lieu à un éparpillement des voix, une percée de l'extrême droite flamande et un recul des partis de la coalition, la formation d'un gouvernement en est compliquée.

Le pays et l'UE

L’Europe, fondement de l’identité belge

A la croisée de trois grandes cultures d’Europe de l’ouest (néerlandaise, française et allemande), la Belgique est l’un des six pays fondateurs des Communautés européennes. Ce petit pays a des siècles durant attisé les convoitises de ses puissants voisins et fut le champ de bataille de l’Europe ; c’est donc tout naturellement que la Belgique voit dans la construction européenne un facteur de paix et de stabilité, ainsi qu’un garant de l’indépendance des petites nations.

Sa capitale, Bruxelles, abrite les principales institutions européennes : la Commission y a son siège permanent, le Parlement s’y réunit en alternance avec Strasbourg et le Conseil de l’Union européenne s’y retrouve habituellement. Bruxelles est également le siège du Comité économique et social européen, du Comité des Régions de l'Union européenne et du service européen pour l'action extérieure. La capitale belge est enfin le lieu de rassemblement de la "bulle européenne", où toutes les entreprises, pays, régions et ONG disposent en général de représentations afin de défendre leurs intérêts auprès des institutions.

Un engagement en faveur d’une Europe intégrée

La Belgique reste attachée à une certaine conception fédéraliste de l’Europe, conçue comme une union politique forte, respectueuse des cultures politiques nationales. L’UE est perçue comme un démultiplicateur de puissance politique et économique pour tous ses membres, y compris les plus modestes. Comme la plupart des petits pays de l’UE, elle redoute l’émergence d’un "directoire" des grands Etats et prône le renforcement des institutions européennes. Assez proche toutefois des conceptions françaises, la vision belge de l’Europe est celle d’une Union politiquement intégrée qui ne se limiterait pas à un simple marché.

La Belgique compte de grands serviteurs de l’idée européenne. Parmi eux, Paul-Henri Spaak, ministre des affaires étrangères, a joué un rôle essentiel dans la création du marché commun. Un autre Belge, Jean Rey, a présidé la Commission européenne de 1967 à 1970. On doit à Etienne Davignon et Léo Tindemans la rédaction, en 1970 et 1975, de rapports importants préconisant une plus grande coopération politique entre les pays européens. Plus récemment, l’ancien Premier Ministre Jean-Luc Dehaene a secondé Valéry Giscard d’Estaing au sein du Présidium de la Convention sur l’avenir de l’Europe. La Présidence belge de l’UE (1er juillet 2001-31 décembre 2001) est d’ailleurs à l’origine de cette Convention, dont l’idée fut émise dans la déclaration de Laeken de décembre 2001.

Le poste de Président du Conseil européen a été occupé par le Belge Herman Van Rompuy de décembre 2009 à novembre 2014. Depuis le 1er décembre 2019 c'est de nouveau un Belge, Charles Michel, qui occupe cette fonction.

Guy Verhofstadt, grand défenseur du fédéralisme, a été président du groupe centriste ADLE au Parlement européen de 2009 à 2019.

La Belgique dispose de 21 députés au Parlement européen. Elle a exercé à 12 reprises la présidence du Conseil de l'UE, la dernière fois en 2010.

Histoire

Un champ de bataille uni aux Pays-Bas

57-51 av. J.C. : César conquiert la Belgique des tribus celtes. Elle prend une place importante dans le dispositif commercial et administratif de l’Empire romain des siècles suivants.

1477 : Par le mariage de Marie de Bourgogne (fille de Charles le Téméraire) avec Maximilien de Habsbourg, les Habsbourg héritent d’une partie des terres bourguignonnes, dont la Flandre et ses cités commerçantes prospères (Anvers, Bruges, Gand). La Flandre est réunie aux actuels Pays-Bas au sein du Saint Empire Romain Germanique.



1648 : La Guerre de Trente Ans entérine la scission entre les Provinces-Unies (actuels Pays-Bas) à majorité protestante et les Pays-Bas espagnols puis autrichiens (actuelle Belgique) à dominante catholique.



1635-1713 : Les guerres successives entre les Habsbourg d’Espagne et la France se déroulent pour l’essentiel sur le théâtre d’opérations flamand, transformant une grande partie du pays en glacis militaire. Le traité d’Utrecht remet l’administration des Pays Bas catholiques aux Habsbourg d’Autriche.

1794 : À la suite de la bataille de Fleurus, les Pays-Bas autrichiens sont annexés par la France qui fait de ce territoire des départements français.



1815 : Le Congrès de Vienne décide de la création d’un Royaume des Pays-Bas réunissant les anciennes Provinces-Unies au nord et les anciens Pays-Bas autrichiens au sud. Le sud majoritairement catholique et francophone manifeste rapidement son mécontentement à l’égard du pouvoir hollandais.

Le Royaume de Belgique face aux guerres mondiales et à l'intégration européenne

1830 : A la suite de la révolution brabançonne et du départ des hollandais, naissance du Royaume de Belgique. Léopold 1er est sacré roi des Belges en 1831. Son successeur Léopold II mène une politique coloniale en Afrique, dont le Congo acquis par le roi à titre privé, constitue la pièce maîtresse.



1914 : En dépit de sa neutralité, la Belgique est envahie par les troupes allemandes. Le même scénario se reproduit en 1940.



1950-1957 : La Belgique fait partie des six membres fondateurs des Communautés européennes.

1977-1993 : Un processus de révision constitutionnelle fait de la Belgique une fédération comprenant trois régions : la Flandre (néerlandophone), la Wallonie (francophone) et Bruxelles. Malgré cette réforme, les rivalités entre communautés linguistiques demeurent vivaces, d’autant que la Flandre, plus peuplée, est aussi désormais plus riche que la Wallonie.

Géographie

Avec son territoire de dimensions limitées (30 000 km²), la Belgique est délimitée au nord par les Pays-Bas et la mer du Nord, à l’est par l’Allemagne et au sud par la France et le Luxembourg. Elle partage avec les Pays-Bas et le Luxembourg, avec lesquels elle a formé de façon précoce une union, le Benelux, la caractéristique d’une forte densité du peuplement (330 habitants par km², le triple de la France).

L’intérieur du pays est formé de régions fertiles, de landes et de forêts. Le signal de Botrange, à 694 m, est le point culminant de ce pays au relief peu marqué, incliné des collines du sud-est jusqu’aux terres basses et à la côte au nord-ouest.

Economie

La Belgique revendique son rôle de "plaque tournante de l’Europe". Dans un rayon de 500 kilomètres autour du pays vivent 200 millions de consommateurs potentiels atteignables grâce aux infrastructures de transports de qualité proposées par le pays. 80% de ses échanges sont à destination des pays membres. Parmi ceux-ci, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni représentent une grande part des échanges de la Belgique, avec laquelle ils entretiennent une relation d’interdépendance commerciale. Sa position géographique centrale en Europe et sa main d'œuvre globalement qualifiée, multilingue et productive en font un partenaire commercial recherché.

La Wallonie reste profondément marquée par le déclin de l’industrie lourde et du secteur minier. La Flandre, outre sa spécialisation dans l'industrie pétrochimique, a bénéficié du développement d’activités de services et d’industries de haute technologie et est aujourd’hui plus prospère, notamment grâce à son accessibilité au port d'Anvers. Ainsi, si le chômage a légèrement diminué à l'échelle nationale pour atteindre 5,7% (au sens de l'OIT) en avril 2019, il atteint 15,7% à Bruxelles (son niveau le plus bas depuis 26 ans) fin décembre 2018, et s'élève à 6,1% en Flandres (en décembre 2018) et à 8,5% en Wallonie. Il touche particulièrement les personnes les moins qualifiées ou issues de l'immigration.



La Belgique peut toutefois s’appuyer sur un dense réseau de métropoles commerciales (Anvers, Gand, Bruxelles, Liège, Courtrai, Namur) qui ont, depuis le Moyen Age, fortement contribué à la prospérité de la région. Anvers est toujours la capitale mondiale du commerce du diamant mais c’est également la seconde place portuaire européenne avec 214 millions de tonnes de marchandises transbordées en 2016.

Le pays a relativement bien surmonté la crise, avec une augmentation modérée du chômage. La croissance est supérieure à 1% depuis 2014 après une légère récession en 2013. Plusieurs réformes ont été mises en œuvre sous le gouvernement Michel, notamment une réforme fiscale qui a permis une réduction du coût du travail et aurait contribué à créer des emplois. En revanche, la dette publique atteint 103% du PIB en 2017, le retour à l'équilibre budgétaire ayant été annoncé pour 2021.

Drapeau et hymne

Le drapeau national belge a été créé en 1830 et adopté un an plus tard. Il a accompagné l’instauration de la monarchie constitutionnelle dans le pays et demeure depuis inchangé. Le rouge et le jaune représentent le Lion d’or tandis que le noir symbolise le duché du Brabant.



L’hymne belge, intitulé La Brabançonne en français, a été écrit par Jenneval et composé par François Van Campenhout en 1830, puis adopté en 1921. Le titre a été donné en mémoire de la province du Brabant, située autour de Bruxelles. La Branbançonne a d’abord été chanté, en français, par les insurgés belges réclamant l’indépendance, en 1830, face à la domination hollandaise. Le texte, plusieurs fois modifié, n’a plus changé depuis 1921.



