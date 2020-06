République de Macédoine du Nord

Politique

La "République de Macédoine" (Makedonija) obtient son indépendance en 1991 lors de l’éclatement de la Yougoslavie. Une querelle l’oppose à cette époque à Athènes à propos de sa dénomination, car le nom de Macédoine est également donné à une région grecque. C’est donc sous le nom d’Ancienne République Yougoslave de Macédoine que le pays obtient son adhésion à l’ONU.

Le 6 avril 2009, Gjorge Ivanov (parti conservateur VMRO-DPMNE) est élu président de la République. Nikola Gruevski (parti conservateur VMRO-DPMNE) est élu Premier ministre en juillet 2008. Il est à nouveau porté au pouvoir avec les élections législatives anticipées qui se tiennent le 5 juin 2011. La question de la décentralisation est un enjeu crucial pour ce jeune pays tiraillé par les divisions internes entre Slaves et Albanais. Le président macédonien Gjorge Ivanov s'engage alors à améliorer les relations de son pays avec la Grèce, qui handicapent les efforts de Skopje pour adhérer à l'Union européenne.

Les 13 et 14 avril 2014, Gjorge Ivanov est réélu avec 55,25% des voix face au social-démocrate Stevo Pendarovski. Le taux d’abstention est de 45,67%. Le 27 avril, les Macédoniens votent cette fois-ci pour les élections législatives anticipées pour la deuxième fois consécutive. Le Premier ministre sortant Nikola Gruevski remporte ces élections avec 42,18% et 61 sièges, soit la majorité absolue.

L’opposition, le Parti social-démocrate SDSM, conteste les résultats des deux élections accusant le VMRO-DPMNE d’avoir acheté des votes et fait pression avec l’assistance de la police sur les citoyens. La commission électorale indique cependant que le vote s’est déroulé correctement.

Sous le contrôle de l’UE, les partis macédoniens conviennent en juillet 2015 de l’organisation de nouvelles élections législatives le 5 juin 2016 en guise de sortie de crise. Le 12 avril, la décision du Président Ivanov d’ordonner l’amnistie de plus de cinquante personnalités dont le Premier ministre Grueski alors impliqué dans des affaires de corruption finit par mettre le feu aux poudres. Des milliers d’opposants vont manifester dans les rues de Skopje, recouvrant les statues et les bâtiments officiels de peinture colorée. Sous la menace de boycott de trois des quatre principaux partis, les élections sont repoussées en décembre 2016. L’issue du scrutin plonge le pays dans l’incertitude la plus totale. Le parti conservateur arrive en tête avec seulement 51 sièges sur 120 et se retrouvé dans l’incapacité de former un gouvernement. Quant aux sociaux-démocrates représentés par l’opposant historique Zoran Zaev, ils arrivent à rallier 18% des partis de la minorité albanaise. Le 29 janvier, le Président Ivanov refuse cet accord de coalition en raison d’une proposition de loi voulant intégrer la langue albanaise comme langue officielle du pays.

L'Ancienne République Yougoslave de Macédoine se dote finalement d’un nouveau gouvernement le 31 mai 2017 après l’élection du Premier ministre Zoran Zaev et de sa coalition avec les partis de la minorité albanaise.

Résolument pro-européen, le Premier ministre Zaev souhaite accélérer les processus d’adhésion de son pays à l’Union européenne et à l’OTAN, jusque-là bloqués par la Grèce en raison du conflit sur le nom de "Macédoine", qui empoisonne les relations diplomatiques entre les deux pays depuis 1991.

Le 17 juin 2018, Zoran Zaev parvient à conclure un accord avec son homologue grec Aléxis Tsípras. Les deux hommes se mettent en effet d'accord sur le nom à donner au pays : République de Macédoine du Nord. Le 30 septembre 2018, les citoyens macédoniens sont invités à se prononcer sur cet accord à l'occasion d'un référendum. Ils doivent donc répondre à la question suivante : "Êtes-vous pour l'adhésion à l'Union européenne et à l'Otan, en acceptant l'accord entre la République de Macédoine du Nord et la République de Grèce?". Le "oui" l'emporte largement, avec 91% des suffrages exprimés.

Le 25 janvier 2019, au terme de débats houleux et de manifestations d'opposants au changement de nom du pays, la ratification de l'accord par le Parlement grec intervient finalement. Celui-ci entre officiellement en vigueur le 12 février 2019, transformant l'Ancienne République yougoslave de Macédoine en République de Macédoine du Nord. Lors des élections présidentielles qui se sont tenues le 21 avril et le 5 mai 2019, le candidat Stevo Pendarovski est élu à 51,75% des voix pour un mandat de cinq ans.

Le pays et l'UE

Un accord de coopération entre Skopje et l’Union européenne est signé en avril 1997. La vocation de la République de Macédoine à rejoindre l’UE, qui est affirmée lors du sommet UE/Balkans de Zagreb en 2000, est rappelée à Thessalonique en juin 2003.

Après avoir signé un Accord de stabilisation et d'association (ASA) le 20 mars 2004, et déposé sa demande officielle d'adhésion à l'Union européenne le 22 mars de la même année à Dublin, la République de Macédoine se voit reconnaître le statut de pays candidat lors du Conseil européen du 16 décembre 2005.



Le 18 février 2008, le Conseil adopte un partenariat pour l'adhésion du pays qui énonce les réformes prioritaires nécessaires en vue de l'adhésion. Le 19 décembre 2009 marque la date de la libéralisation de l’octroi des visas par l'UE aux citoyens macédoniens.

L'ouverture des négociations pour son adhésion n'a cependant toujours pas eu lieu. Le conflit avec la Grèce autour de son nom est resté depuis 1991 un obstacle à la poursuite du processus d'adhésion. La Grèce, dont une des régions porte le nom de "Macédoine", refusait en effet qu'un pays soit pareillement dénommé et usait de son veto contre son adhésion. La République de Macédoine, de son nom constitutionnel, accepte en 1992 l'emploi du nom "Ancienne République Yougoslave de Macédoine" (ARYM) dans ses relations bilatérales avec l'Union européenne.

Mais les pourparlers reprennent à l'arrivée au pouvoir de Zoran Zaev et débouchent sur un accord avec la Grèce le 12 juin 2018. Celui-ci prévoit alors de nommer le pays "République de Macédoine du Nord". Validé par le Parlement macédonien et par référendum à 91% le 30 septembre 2018, puis par le Parlement grec le 25 janvier 2019, il ouvre la voie à une adhésion du pays à l'UE, ainsi qu'à l'OTAN. Le 25 mars 2020, l'Union européenne donne son accord pour ouvrir les négociations d'adhésion.

Quelques jours plus tard, le 27 mars, le pays devient officiellement le 30e membre de l'Alliance transatlantique.

Géographie

La République de Macédoine du Nord se trouve au cœur des Balkans, et partage ses frontières avec l’Albanie, la Serbie et Monténégro, la Bulgarie et la Grèce. C’est un pays montagneux, dont les vallées constituent un point de passage stratégique entre l’Europe orientale et la Méditerranée.

La vallée du Vardar, sur lequel se trouve la capitale Skopje, est la principale trouée d’orientation nord-ouest / sud-est. La capitale concentre près d’un cinquième de la population totale (2 millions d’habitants).

La partie occidentale du pays réunit la plus grande partie des 25% d’albanophones que compte le pays, lequel reste marqué par des divisions religieuses, linguistiques et culturelles.

Economie

L’économie du pays a subi de plein fouet la disparition de la Yougoslavie et la crise de 2001. Après le choc de cette crise politique, l’économie a renoué avec la croissance qui a cependant ralenti en 2009 (- 0,4%) avec la crise économique globale. Entre 2012 et 2016, le PIB a progressé en moyenne de 2,3% par an.

Toutefois, malgré d'importants investissements publics ainsi qu'un dynamisme de la consommation privée, la croissance risque de ralentir dans un environnement politique instable (cf. Politique). La confiance des investisseurs étrangers s'est ainsi dégradée alors que des zones franches, des exonérations fiscales ou encore des facilités d'accès aux services publics ont été mises en place ces dernières années. Ces mesures ont tout de même accru le flux d'IDE de 111M€ en 2012 à 217M€ en 2015, ce qui se traduit notamment par l'implantation de grands groupes internationaux comme le producteur belge de bus Van Hool.

Le secteur des services compte pour 60% d’une économie très ouverte au commerce extérieur. Les pays membres de l'UE reçoivent 76% de ses exportations en 2016 et notamment l'Allemagne (47%). Elles concernent notamment les produits métallurgiques (pièces automobiles), le textile et l’agroalimentaire (tabac, vin) ou encore les matériaux de construction et ont été stimulées par la reprise de la demande de la zone euro. De ce fait, les importations en biens d'équipement sont nécessaires.

Les entreprises étrangères viennent profiter du coût particulièrement bas de la main d'œuvre puisque le salaire minimum légal net en 2013 couvre 14% du salaire minimum de subsistance évalué par des acteurs locaux. Même si le chômage est en baisse depuis plus de dix ans, il atteint toujours 26% en 2015. Le PIB par habitant reste relativement faible puisqu'il correspond à 38% de la moyenne de l'UE et les écarts de richesse sont particulièrement importants (indice de Gini : 44 en 2008). Selon l'indice de perception de la corruption produit par Transparency International, le pays serait classé 90e (au même niveau que la Colombie).

Le gouvernement s’attache par ailleurs à maîtriser l’inflation et à consolider les finances publiques, notamment dans la perspective d’une adhésion à l’UE. Le déficit public est ainsi inférieur à 3% en 2016 et dette atteint 41,9% du PIB. En revanche, l'importance de l'économie informelle et la corruption implique que les recettes fiscales sont relativement faibles, ce qui ne permet pas une marge de manœuvre importante au gouvernement. Ainsi, la défaillance de l'état de droit et du système judiciaire est un frein à l'arrivée d'investissements étrangers.

La stabilité économique du pays dépend par ailleurs de la stabilité de la parité entre l'euro et le denar macédonien puisque la dette publique ainsi que les prêts et dépôts sont libellés en grande partie en euros, d'autant plus que la monnaie unique est déjà utilisée comme monnaie nationale. La stabilité de ce taux de change mis en œuvre par la banque centrale permet d'accroitre la confiance dans la monnaie locale et stabiliser le secteur financier.

Histoire

XIVe siècle : la Macédoine est intégrée à l’Empire ottoman, après avoir successivement appartenu à l’Empire romain, à l’Empire byzantin et aux royaumes serbe et bulgare.

1903 : l’insurrection d‘Ilinden marque le réveil de la conscience nationale macédonienne.

1913 : à la suite des guerres balkaniques, le territoire macédonien est partagé entre les Etats de la région : Grèce, Bulgarie et Serbie. L’ARYM est issue de la partie serbe, qui représente environ 40% du territoire de la Macédoine historique.

31 janvier 1946 : la Macédoine est l’une des six républiques formant la Fédération yougoslave.

17 septembre 1991 : la Macédoine se sépare pacifiquement de la Yougoslavie en proclamant son indépendance. Le nouvel Etat devient membre de l’ONU en 1993, puis du Conseil de l’Europe et de l’OSCE en 1995.

2001 : une grave crise politique secoue le pays. La minorité albanaise constituée en armée de libération nationale occupe des villages que le gouvernement décide de bombarder. L’OTAN intervient pour mettre fin au conflit. Les accords d’Ohrid, conclus avec le soutien de l’UE, prévoient un ensemble de mesures favorables à la minorité albanaise.

16 décembre 2005 : L'Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) devient candidat officiel à l'adhésion.

25 janvier 2019 : le Parlement grec ratifie l'accord du 17 juin 2018 qui officialise le changement de nom officiel de l'ARYM en "République de Macédoine du Nord", après sa ratification par le Parlement macédonien et les citoyens par référendum (à 91% le 30 septembre 2018). Cela ouvre la voie à l'adhésion du pays à l'UE et l'OTAN.

27 mars 2020 : La République de Macédoine du Nord devient officiellement le 30e membre de l'OTAN.