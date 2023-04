Volodymyr Zelensky en visite officielle en Pologne sur fond de crise céréalière

Le président ukrainien s’est rendu à Varsovie mercredi 5 avril. Aux côtés de son homologue polonais Andrzej Duda, il a rendu hommage aux profondes relations entre les deux pays et discuté de questions sensibles, notamment agricoles.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à droite) a rencontré son homologue Andrzej Duda (à gauche) à l’occasion de sa première visite officielle en Pologne - Crédits : Présidence ukrainienne CC BY-NC-ND 4.0

Comme prévu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu dans la capitale polonaise mercredi 5 avril. “Il s’agit de sa première visite officielle à l’étranger depuis le 24 février 2022, ce qui lui confère officiellement un statut plus élevé”, relève le quotidien polonais Gazeta Wyborcza. “C’est une rupture”, enchaînent Les Echos : les précédents déplacements du président ukrainien à Washington, Londres, Paris puis Bruxelles ont “toujours été tenus secrets le plus tard possible, pour des raisons de sécurité”.

Volodymyr Zelensky a rencontré son homologue Andrzej Duda pour discuter de la reconstruction de l’Ukraine après la guerre, de la fourniture d’armes supplémentaires à Kiev et de l’intégration plus étroite de l’Ukraine dans l’UE, “ainsi que du problème de la hausse des importations de produits agricoles”, rapporte Politico. Cette visite était aussi l’occasion pour le leader ukrainien “d’entretenir la flamme du soutien polonais à son pays, qui devient plus compliqué dans la durée pour la population”, remarquent Les Echos.

Soutien à l’Ukraine

Le choix de la Pologne pour cette première visite d’Etat n’est pas anodin : les deux nations possèdent des liens historiques et ont connu des relations conflictuelles par le passé. “Mais l’invasion massive de la Russie il y a un an a fait d’elles des alliées très proches”, explique Politico. Car “au-delà de l’aide militaire, la prise en charge des réfugiés ukrainiens force l’admiration de la communauté internationale”, abondent Les Echos : plus de 7 % des ménages polonais ont déclaré avoir accueilli des réfugiés chez eux depuis le début de la guerre, selon un rapport du Polish Economic Institute cité par le quotidien.

“Des millions d’Ukrainiens ont trouvé refuge en Pologne, se sentent chez eux ici - je tiens à remercier l’ensemble de la nation polonaise pour tout cela”, a déclaré M. Zelensky [CNN]. “Nous reconstruirons l’Ukraine encore plus belle qu’elle a été”, a promis M. Duda, avant de décorer son hôte de l’Ordre de l’Aigle blanc, “la plus haute distinction polonaise”, détaille Le Monde. Le président ukrainien a également “obtenu une nouvelle aide matérielle militaire importante”, poursuit le journal : “150 unités de véhicules de combat d’infanterie Rosomak, au moins 24 obusiers Rak […]. Le président Duda s’est dit également prêt à livrer six unités plus modernes” d’avions de chasse post-soviétique MiG-29.

La visite est importante aussi pour le gouvernement nationaliste du Premier ministre Mateusz Morawiecki. Celui-ci “joue la carte ukrainienne, [lui permettant] de sortir de son isolement international”, décrypte l’analyste politique Slawomir Sierakowski pour Les Echos.

Questions sensibles

Les dirigeants ukrainiens et polonais ont également abordé des questions mémorielles sensibles. Notamment celle du massacre de civils polonais par les milices nationalistes pendant la Seconde Guerre mondiale, “un dossier qui a longtemps empoisonné les relations entre les deux pays”, note Le Monde. M. Duda a pour la première fois évoqué les “blessures mutuelles” que se sont infligés les deux pays [Le Monde].

Néanmoins, la bonne entente entre les deux leaders a été “assombrie”, selon Politico, par la démission du ministre de l’Agriculture polonais Henryk Kowalczyk. Depuis quelques semaines, “le mécontentement des agriculteurs polonais grandit face à l’afflux de blé et de maïs d’Ukraine” explique Courrier International. Car pour aider l’Ukraine, “l’Union européenne a aboli les droits de douane sur les produits agricoles ukrainiens”. Conséquence : “l’arrivée massive de céréales a provoqué un effondrement des prix dans les pays frontaliers comme la Pologne”, analysent Les Echos.

L’ex-ministre de l’Agriculture “s’était fendu d’une lettre à la présidente de la Commission européenne”, réclamant notamment la réintroduction de ces droits de douane, poursuit le Courrier International. L’exécutif européen avait annoncé, le 20 mars, une enveloppe pour les agriculteurs des pays les plus touchés, dont 29,5 millions pour la Pologne, indique Le Monde. Mais il s’oppose à un rétablissement des droits de douane. “Étant donné […] que les revendications des fermiers ne seront pas entendues par la Commission européenne, j’ai pris la décision de démissionner de mon poste”, a ainsi annoncé Henryk Kowalczyk [Courrier International].

Enjeu politique

Les “3 millions de tonnes de grains” importés d’Ukraine en Pologne afin de transiter vers d’autres marchés ne sont pas l’unique source du problème : ils s’ajoutent “à un tas d’erreurs commis par le ministère”, rapporte RFI, citant les médias polonais. La chute des prix des produits agricoles constitue par ailleurs un “enjeu politique majeur pour le parti au pouvoir” Droit et Justice (PiS), note Politico. Celui-ci doit “s’assurer le soutien des agriculteurs”, un électorat de poids dans le pays, avant les élections législatives de cet automne.

En dépit de ce contexte délicat, “la reconstruction future de l’Ukraine est une opportunité à saisir pour la Pologne”, ajoute Le Figaro. Varsovie veut “tirer profit de son activisme diplomatique, humanitaire et de sa proximité géographique” avec l’Ukraine. Volodymyr Zelensky a d’ailleurs affirmé “son souhait que le secteur privé polonais soit un leader dans la reconstruction de l’Ukraine”, fait savoir le quotidien.

