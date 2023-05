[Vidéo] Ingérence étrangère : “Ne criminalisons pas les ONG”

D’ici la fin du mois, la Commission européenne devrait présenter son plan pour la défense de la démocratie face aux risques d’ingérence étrangère. Pour la députée européenne Gwendoline Delbos-Corfield (EELV), l’Union européenne gagnerait à se concentrer sur les réseaux sociaux et les médias, sans exiger la transparence financière des organisations de la société civile.

Annoncé lors du discours sur l’état de l’Union en septembre 2022, le prochain plan de la Commission européenne sur la défense de la démocratie est encore en préparation. Prévu pour la fin du mois de mai, il sera notamment composé d’une directive consacrée à la lutte contre l’ingérence étrangère, six mois après le scandale du Qatargate. Une initiative globalement saluée, mais qui a déjà alerté 230 organisations de la société civile et près de 50 députés européens : ceux-ci s’inquiètent d’une potentielle mesure obligeant les organisations non gouvernementales à faire la transparence sur les fonds qu’elles reçoivent de pays hors de l’Union.

De son côté, la commission spéciale sur l’ingérence étrangère du Parlement européen a appelé à une véritable stratégie en la matière à l’approche des élections européennes de 2024. Dans une résolution adoptée le 26 avril - et dont le vote en session plénière est prévu la dernière semaine de mai -, elle appelle notamment à mieux financer certaines activités de lutte contre la désinformation et à dresser une liste de pays à risque, comme la Russie, la Chine ou l’Iran.

Membre de cette commission spéciale et signataire de la lettre transmise à Ursula von der Leyen sur le paquet “Défense de la démocratie”, la députée européenne Gwendoline Delbos-Corfield revient sur les mesures attendues.