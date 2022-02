Ukraine : suite du conflit entre la Russie et les Etats-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU

Ce lundi 31 janvier, les tensions entre Moscou et Washington au sujet de la crise ukrainienne se sont accentuées à l’occasion d’une réunion publique du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les pays européens continuent pour leur part de soutenir Kiev.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a accusé Washington de vouloir “créer l’hystérie” devant le Conseil de sécurité ce lundi - Crédits : Twitter @RussiaUN

“Une session publique du Conseil de sécurité de l’ONU s’est tenue lundi à Genève, à la demande des Etats-Unis”, explique Libération. Une réunion au cours de laquelle “la Russie et les Etats-Unis ont commencé à se déchirer […] au sujet des troupes massées [depuis fin 2021] par Moscou à la frontière de l’Ukraine” [La Libre].

Si les Américains “continuent à appeler à la diplomatie” pour mettre fin à cette crise, selon les mots de Joe Biden, Le Point estime que ce conflit fait “penser à la Guerre froide”.

Impasse diplomatique

L’atmosphère qui régnait ce lundi lors de la session du Conseil de sécurité a parfaitement reflété les difficultés de la crise ukrainienne pour Le Monde : “une diplomatie en manque d’élan, Washington qui demande des comptes, Moscou qui ne répond pas, et au milieu, l’Ukraine – tout à la fois appelant à la désescalade et frustrée par l’inaction de la communauté internationale”. Alors que “les pays occidentaux intensifi[ent] leurs efforts diplomatiques pour éviter l’éclatement d’un conflit militaire”, souligne La Libre, l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a indiqué que les Etats-Unis préféraient “la désescalade” [Libération].

Pour Libération, cette position “fait écho [aux] discours français, britannique, albanais ou lituanien”. “Tous conviennent que, face à la menace d’une ‘agression’ possiblement ‘imminente’ par ‘la mobilisation de troupes la plus importante en Europe depuis des décennies’, la voie diplomatique doit primer”, rapporte le quotidien.

De leur côté, les Etats-Unis ont défendu leur position en déclarant “que le déploiement de plus de 100 000 militaires russes autour de l’Ukraine justifiait un débat public à l’ONU car ce dispositif militaire ‘menace la sécurité internationale’ ” [Le Figaro]. Contre cette justification, Le Monde fait savoir que “la Russie a protesté, et essayé d’empêcher que cette réunion se tienne, [ainsi] elle a demandé un vote pour que le dossier ne soit pas inscrit à l’agenda du Conseil”.

Cette session du Conseil de sécurité des Nations Unies “a [donc] tourné à l’affrontement ouvert” entre Russes et Américains pour Le Point, menant à une véritable “impasse diplomatique” [Le Monde].

L’envoi de nouveaux contingents en Europe orientale ?

Alors que le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov doivent s’entretenir aujourd’hui par téléphone, Washington envisage de déployer des soldats sur le flanc oriental de l’Otan.

En parallèle, les pays européens “envisagent de mobiliser des troupes supplémentaires en Europe de l’Est”, indique Libération. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé qu’il proposerait à l’Otan “un déploiement ‘majeur’ de troupes, de navires de guerre et d’avions de combat en Europe pour répondre à la montée de ‘l’hostilité russe’ envers l’Ukraine”, poursuit le quotidien. “Une annonce appréciée par le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba, qui ont tous deux salué le ‘leadership’ du pays” [Arte TV].

“La France s’est dite prête [également] à participer à une telle opération et à envoyer plusieurs centaines de soldats en Roumanie”, précise Libération. “Les présidents russe et français, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, se sont […] entretenus lundi par téléphone pour la deuxième fois en quatre jours”, convenant “de poursuivre les contacts par téléphone mais aussi […] d’étudier ‘la possibilité’ de se rencontrer en personne”, rapporte Le Monde.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et son homologue allemande Annalena Baerbock aborderont cette question lors de leur déplacement à Kiev les 7 et 8 février pour la “désescalade des tensions” [Le Monde]. Un voyage diplomatique qui interviendra après le passage d’autres dirigeants européens dans la capitale ukrainienne cette semaine, tels que Boris Johnson ou le chef du gouvernement néerlandais Mark Rutte. “Une telle intensité de visites est un facteur important de stabilisation de la situation”, s’est félicité le président ukrainien Volodymyr Zelensky [France info].

