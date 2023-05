Sommet du G7 : quelle unité face à la Chine ?

Du 19 au 21 mai 2023 se tiendra à Hiroshima au Japon une réunion des principales économies mondiales. Outre les réponses à la guerre en Ukraine, la Chine et ses prétentions sur Taïwan devraient être au cœur des discussions.

Charles Michel et Ursula von der Leyen ont donné une conférence de presse conjointe lundi 15 mai pour annoncer leur ligne de conduite pour le G7 au Japon - Crédits : Union européenne

Du 19 au 21 mai, les dirigeants des principales démocraties industrialisées (Japon, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, France, Allemagne, Italie et Union européenne) se réunissent à Hiroshima. Le sommet “couvrira tous les domaines, de l’énergie à l’intelligence artificielle, mais l’accent sera mis sur les failles permettant à Moscou d’atténuer l’impact des sanctions du G7 sur son économie” [Le Figaro], dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Principal défi de ce rendez-vous pour le Premier ministre japonais Fumio Kishida : répondre d’une seule voix “aux ambitions militaires de la Chine et à son recours à la ‘coercition économique’, comme l’a décrit la semaine dernière Janet Yellen, secrétaire d’État au Trésor des États-Unis” [Financial Times]. Le chef du gouvernement nippon a en effet averti à plusieurs reprises que “l’Ukraine pourrait être l’Asie de l’Est demain” et souhaite obtenir “un soutien tout aussi fort de la part de l’Europe sur la manière dont le G7 devrait s’attaquer à la Chine et au risque d’un conflit à propos de Taïwan”, poursuit le quotidien économique.

Cité par Reuters, un haut responsable de l’administration américaine confirme que le sommet doit montrer “que les dirigeants sont unis derrière une approche commune de la Chine basée sur des valeurs partagées”. Or des divergences à ce sujet sont apparues “après la visite [d’] Emmanuel Macron à Pékin le mois dernier”, le président français appelant “l’Union européenne à réduire sa dépendance à l’égard des États-Unis” et la mettant “en garde contre le risque de se laisser entraîner dans une crise à propos de Taïwan”, résume Reuters.

La Chine au cœur des discussions

“La question de la Chine sera omniprésente au cours de la réunion”, abonde Euronews. Une réunion que préparent activement les responsables de l’Union européenne : “dans une rare démonstration d’unité”, les chefs de la Commission Ursula von der Leyen et du Conseil européen Charles Michel “sont apparus côte à côte lors d’une conférence de presse lundi” [Politico]. Ils ont ainsi appelé les Etats membres à “recalibrer” leur partenariat avec Pékin, soulignant “le besoin de réduire les risques sans briser les liens”, résume Euronews.

Car Pékin pourrait également être concernée par la nouvelle salve de sanctions européennes actuellement négociée par les Vingt-Sept. Son but : “cibler les pays tiers en Asie, dans le Caucase et au Proche-Orient qui permettent de contourner les interdictions décidées par l’UE” vis-à-vis de la Russie, poursuit la chaîne d’information.

Si “les diplomates de l’UE ont souligné qu’il était peu probable qu’un accord soit conclu avant le sommet du G7 de cette semaine”, les discussions autour de ce onzième paquet se poursuivent [Politico]. Car plusieurs pays “dont le poids lourd qu’est l’Allemagne, ne sont pas encore convaincus par les détails de la proposition radicale de l’UE”, poursuit le média en ligne : “Berlin préférerait ne lister que des entreprises plutôt que des pays entiers, mais tout le monde ne pense pas que ce soit la solution la plus efficace”.

