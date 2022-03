Sommet de Versailles, pourparlers en Turquie : le conflit en Ukraine au cœur des préoccupations diplomatiques

Alors que la France accueille ses partenaires européens pour aborder notamment les dossiers portant sur l’énergie et la défense, Russes et Ukrainiens se retrouvent ce jeudi à Antalya pour de nouveaux pourparlers sous l’égide de la Turquie.

Les Etats membres de l’UE se retrouvent à Versailles ce jeudi 10 mars pour un sommet centré sur la guerre en Ukraine alors que les pourparlers reprennent en Turquie entre Ukrainiens et Russes - Crédits : MicroStockHub / iStock

Le château de Versailles “a été imaginé par les rois de France pour impressionner le monde, pourtant lors de la Révolution française il est devenu un symbole manifeste des échecs de la monarchie”, souligne avec ironie Katya Adler pour la BBC. Alors que les Vingt-Sept se retrouvent dès aujourd’hui pour un sommet informel de deux jours sous les ors de la résidence de Louis XIV, les dirigeants européens espèrent “afficher une image d’unité face à l’agression russe en Ukraine”, poursuit le média public britannique.

Ce sommet “était censé être le moment clé de la présidence française du Conseil de l’UE”, rappelle Politico, avec pour objectif de parler d’un “nouveau modèle de croissance” dans l’Union. Mais, avec la guerre, “il s’est transformé en un débat sur l’avenir de la politique militaire et énergétique européenne et, bien évidemment, sur l’argent qui va avec”, note le journal en ligne. Politico a réussi à se procurer “une version provisoire de la déclaration qu’ils doivent signer à la fin du sommet”. Elle définit trois objectifs : se mettre d’accord sur l’augmentation sensible des dépenses de défense, s’affranchir des énergies fossiles russes et adapter les règles européennes sur la dette publique à la situation géopolitique.

Autonomie en matière de défense

C’est donc bien l’Europe de la défense qui revient sur le devant de la scène. Des experts affirment d’ailleurs la nécessité d’aller plus loin dans ce domaine. C’est le cas de Dominique David, spécialiste de l’Europe à l’Institut français des relations internationales (Ifri) qui pousse les Etats membres, dans Le Parisien, à “être plus unis [en matière de défense] pour que l’Otan ne reste pas une structure dominée par les Etats-Unis.”

A ce sujet, Politico revient sur l’imbroglio entre Varsovie et Washington portant sur les avions de combat à livrer à l’Ukraine. La Pologne a proposé aux Etats-Unis de leur envoyer, sur leur base aérienne située en Allemagne, “28 avions de chasse MiG-29” pour qu’ils les transfèrent eux-mêmes à Kiev. Refus américain. Un cafouillage qui provoque de “ ‘profondes inquiétudes’ au sein de l’Alliance”, note le journal en ligne.

Mais il est évident que “la guerre en Ukraine a changé la donne” [La Repubblica]. Si le sujet avance peu depuis des années, la boussole stratégique européenne “a subi des corrections drastiques ces derniers jours”, avance le quotidien italien. Selon le journal, cela pourrait accélérer la mise en place de “forces armées communes […] dès 2023”. Présenté en novembre dernier aux ministres des Affaires étrangères et de la Défense, ce “livre blanc” doit être adopté lors du Conseil européen des 24 et 25 mars.

Nouvelles sanctions

L’unité européenne affichée au sommet de Versailles se lira surtout dans un nouveau tour de vis commun adopté ce mercredi. A la suite d’une réunion des représentants des Etats membres, la présidence française a annoncé hier “de nouvelles sanctions contre la Russie et la Biélorussie”, fait savoir L’Obs. Elles actent notamment le débranchement de “trois banques biélorusses de la plateforme financière Swift”.

Mais l’UE allonge également la liste noire des personnalités russes et biélorusses, “interdites d’entrée dans l’UE et dont les avoirs sont gelés”, ajoute Le Figaro. Elle concerne “quatorze oligarques et hommes d’affaires impliqués dans des secteurs clé de l’économie russe […] ainsi que 146 membres du Conseil de la Fédération de Russie. [Soit] au total 862 personnes et 53 entités”, explique le quotidien.

Négociations au sommet en Turquie

Dans le même temps, “les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien” se réunissent ce jeudi en Turquie, indique Le Monde. Sergueï Lavrov et Dmytro Kuleba sont reçus par “leur homologue turc, Mevlüt Çavusoglu, à Antalya, station balnéaire prisée des touristes russes”, note le journal. Ils doivent principalement aborder “ ‘la question urgente de la sûreté et de la sécurité’ des installations nucléaires ukrainiennes”. Le Monde revient sur les efforts de médiation réalisés par le président turc Recep Tayyip Erdogan depuis le début de la crise. “Nous travaillons pour éviter que la crise ne se transforme en tragédie”, a déclaré le dirigeant qui se dit capable de parler “à la fois à l’Ukraine et à la Russie”.



En amont de ces pourparlers, l’Ukraine et la Russie se sont accordées hier “pour un cessez-le-feu de douze heures autour d’une série de couloirs humanitaires afin d’évacuer les civils” [Le Monde]. Pourtant, hier, des bombardements russes ont frappé un hôpital pédiatrique à Marioupol, au sud-est de l’Ukraine, relaie France info. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky dénonce un “crime de guerre” dans une vidéo publiée ce mercredi. “La Maison Blanche [parle d’un] acte barbare” [Le Point] et ce matin sur RTL, le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal a dénoncé des “frappes inhumaines et lâches”.

Les autres sujets du jour

Covid-19

Energie

Numérique

Patrimoine

Sanctions contre la Russie