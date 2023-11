Selon un rapport, la démocratie est en recul en Europe et dans le reste du monde

Pour la sixième année consécutive, on dénombre davantage de démocraties en déclin que de démocraties en progrès dans le monde. C’est ce que révèle un rapport de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale publié ce jeudi 2 novembre.

En 2022, la situation démocratique dans certains pays de l’UE dont l’Autriche, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal s’est détériorée - Crédits : iStock / imaginima

Selon le rapport annuel de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA), un think tank basé en Suède, “les fondements de la démocratie s’affaiblissent dans le monde entier”. Depuis 1975, le monde connaitrait même sa pire période de “récession démocratique”. “2022 est la sixième année consécutive au cours de laquelle plus de pays ont connu un recul net des processus démocratiques qu’une amélioration nette”, indique l’étude. Un résultat qui s’appuie sur plusieurs indicateurs tels que les libertés civiles, l’indépendance judiciaire et la participation politique.

Sur 173 pays, 85 présentent de mauvais résultats selon au moins “un indicateur clé de performance démocratique au cours des cinq dernières années”. Si le continent européen reste “la région la plus performante du monde, grâce à un certain nombre de démocraties consolidées”, le rapport note tout de même un recul de la démocratie dans certains pays historiquement stables. C’est le cas de l’Autriche, du Luxembourg, des Pays-Bas ou encore du Portugal.

En Europe centrale, malgré le gel par la Commission européenne de milliards d’euros de financements en raison des violations de l’état de droit, la Hongrie et la Pologne ne progressent pas, à l’exception de quelques changements mineurs. A l’inverse dans cette région d’Europe, des améliorations ont été constatées en Slovaquie. Mais la situation pourrait s’avérer temporaire, après le retour du populiste Robert Fico à la tête du gouvernement du pays le 25 octobre dernier.