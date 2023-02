Séisme en Turquie : l’Union européenne apporte une aide d’urgence

Dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’UE, de nombreux Etats membres ont répondu à l’appel d’Ankara après les tremblements de terre survenus en Turquie et en Syrie lundi 6 février. La communauté internationale se mobilise pour venir en aide aux victimes et tenter de contenir le bilan humain qui ne cesse de s’alourdir.

Les secours européens sont coordonnés par le mécanisme de protection civile de l’UE - Crédits : Vegard Wivestad / Commission européenne

“Plus de vingt-quatre heures après les premières secousses d’un séisme dévastateur qui a frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine, le bilan provisoire des victimes s’établit, mardi 7 février au matin, à près de 5 000 morts et environ 19 500 blessés dans les deux pays”, entame Le Monde. Mais d’heure en heure, le décompte ne cesse de s’alourdir. Si bien que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) “s’attend à un bilan proche des 20 000 morts”, complète BFM TV.

Le tremblement de terre “d’une magnitude de 7,8 [sur l’échelle de Richter]” est le plus important “jamais observé dans la région depuis 1939″, fait savoir Le Grand Continent. Le média précise que les premières secousses “ont été ressenti[e]s jusqu’au Liban, en Irak, à Chypre, en Egypte […] ainsi qu’en Israël”. Une réplique d’une magnitude de 7,5 est intervenue quelques heures après.

Face à ce drame, le président turc “[Recep Tayyip] Erdoğan a appelé à l’unité et à la solidarité pour surmonter les jours difficiles”, rapporte Hürriyet. Le journal stambouliote note également que “la Turquie a commencé à demander de l’aide internationale”.

L’apport des pays européens

Ankara “a officiellement fait appel à l’Union européenne qui a répondu positivement”, relate ainsi Libération. “Plus d’une douzaine d’Etats membres de l’UE ont jusqu’à présent répondu à l’appel à l’aide de la Turquie par le biais du mécanisme de protection civile de l’UE”, déclarait hier soir la Commission européenne [Euronews]. Mis en place en 2001, celui-ci “permet à un pays touché par une catastrophe de faire appel à la solidarité européenne”, rappelle Ouest-France.

“Des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route”, déclarait ainsi Janez Lenarčič lundi 6 février dans la matinée [L’Echo]. Le commissaire européen en charge de la Gestion des crises ajoutait ensuite que “dix équipes de recherche et de secours en milieu urbain ont été rapidement mobilisées en provenance de Bulgarie, de Croatie, de France, de Grèce, des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie et de République tchèque”, cite Libération.

Les dirigeants européens ont par ailleurs “indiqué que le système satellitaire Copernicus de l’UE avait également été activé pour fournir des services de cartographie d’urgence”, note le journal grec I Kathimeriní. Enfin, l’Union européenne entend aussi mobiliser ses programmes d’aide humanitaire.

Une “course contre la montre” pour les opérations de sauvetage

En plus de l’aide des Vingt-Sept, “le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Canada, l’Ukraine et la Russie, l’Inde, le Japon, ainsi que le Qatar, les Emirats, l’Iran et Israël ont promis d’envoyer des sauveteurs et des fournitures humanitaires”, liste le Diário de Notícias au Portugal. Dans le détail, cette aide “comprend des missions de recherche et de sauvetage, du personnel de santé, des pompiers, des hélicoptères, des drones et d’autres personnels de gestion de crise, en plus de l’aide humanitaire”, énumère Balkan Insight.

Désormais, une “course contre la montre pour secourir les rescapés” est lancée, titre le HuffPost. Une opération compliquée en raison des mauvaises conditions météo sur place. “La pluie et la neige, tombée par endroits en abondance, et la baisse des températures rendent la situation encore plus précaire, et accablent les rescapés grelottant sous des tentes ou autour de braseros improvisés”, relate Le Monde.

