Royaume-Uni : Liz Truss choisie comme Première ministre par les conservateurs

Opposée à l’ex-ministre des Finances Rishi Sunak, la ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson a été élue à la tête du parti conservateur. Elle gouvernera le pays à compter du mardi 6 septembre.

La nouvelle Première ministre du Royaume-Uni, Elizabeth Truss. Crédits : Commission européenne

Lancé début août, le vote par correspondance qui devait départager les deux finalistes pour le poste de chef du parti conservateur s’est achevé vendredi. Selon les résultats dévoilés lundi 5 septembre, la cheffe de la diplomatie britannique Elizabeth Truss a obtenu les faveurs des quelque 200 000 membres du parti, face à l’ex-ministre des Finances Rishi Sunak.

Opposée au Brexit lors du référendum de 2016, Liz Truss en est désormais l’un des plus fervents défenseurs. Chef de la diplomatie britannique depuis un an, elle a durant son mandat défendu un projet de loi britannique visant à rompre unilatéralement une partie de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE. En cause : le protocole nord-irlandais, qui instaure des contrôles douaniers en mer d’Irlande pour éviter le retour d’une frontière physique entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, membre de l’UE.

Lors de sa campagne pour le poste de Premier ministre, qui a débuté après la démission en juillet de Boris Johnson, Liz Truss a promis de faire adopter cette législation si elle remportait cette élection. Une décision qui ne manquerait pas de renforcer les tensions entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, voire conduire à une guerre commerciale entre les deux parties.

Championne du libre-échange, souvent comparée à Margaret Thatcher, la nouvelle Première ministre âgée de 47 ans a également promis de diminuer drastiquement les impôts dans son pays, confronté à une inflation record (10 % en juillet) et une série de grèves exigeant une hausse des salaires dans plusieurs secteurs. Devenue députée en 2010, Liz Truss a dirigé plusieurs ministères depuis 2012.