Quelles relations entretiennent l'Union européenne et l'Afrique ?

A l’approche du sommet Union européenne-Union africaine des 17 et 18 février, un aperçu de la coopération des deux continents en matière de sécurité, de migrations et de commerce.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est reçue le 10 février 2022 à Dakar par le président sénégalais Macky Sall, dont le pays assure la présidence de l’Union africaine, en vue du sommet organisé à Bruxelles - Crédits : Christophe Licoppe / Commission européenne

Un tel événement réunissant les dirigeants d’Europe et d’Afrique ne s’était pas produit depuis près de cinq ans. Le dernier sommet en date entre l’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA), qui rassemble tous les pays d’Afrique (à l’exception du Somaliland, non reconnu internationalement), avait eu lieu en novembre 2017 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Le suivant, qui devait avoir lieu trois ans plus tard, a été décalé à plusieurs reprises en raison de la pandémie Covid-19.

Les 17 et 18 février à Bruxelles, les chefs d’Etat et de gouvernement des deux continents s’apprêtent ainsi à “jeter les bases d’un partenariat renouvelé et approfondi”, annonce le Conseil de l’UE. Les discussions porteront notamment sur les composantes sécuritaires, migratoires et commerciales de cette coopération, dont voici les principaux éléments.

Sécurité : de solides liens de coopération entre Africains et Européens

Ce volet du partenariat est au cœur de l’actualité, avec la succession de coups d’Etat ou de tentatives qui ont touché récemment l’Afrique (sept en 18 mois). Au Mali plus particulièrement, où la France est militairement engagée (opérations Serval puis Barkhane), de même que l’Union européenne (mission EUTM Mali) depuis 2013. Par ailleurs, à l’initiative de Paris, la Task Force Takuba, intégrée à l’opération Barkhane et regroupant principalement des membres des forces spéciales d’Etats européens, a été créée en mars 2020. Une présence militaire remise en cause par la prise de pouvoir d’une junte militaire au Mali en 2020.

Un retrait total risquerait toutefois, pour la France, de favoriser les groupes djihadistes jusque-là combattus par les forces occidentales et de laisser le champ libre aux activités de la milice Wagner, liée au Kremlin.

En raison de son passé colonial, la France se démarque des autres Etats de l’UE par son importante présence militaire sur le continent, principalement en Afrique subsaharienne et de l’Ouest. Elle a notamment conservé d’importants liens de coopération militaire avec ses anciennes colonies : souvent considérée comme le “gendarme de l’Afrique”, elle y défend ses intérêts stratégiques tout en considérant contribuer à la sécurité internationale.

Depuis les années 2000 en particulier, l’émergence de la piraterie en mer et du terrorisme djihadiste ont incité la France comme l’Union européenne à s’impliquer davantage sur le continent. Dans le cadre de sa politique de sécurité et de défense commune, l’UE a lancé des missions militaires avec les effectifs mis à disposition par les Etats membres (l’Union ne possède pas sa propre armée).

Sur les six missions militaires européennes en cours, cinq concernent l’Afrique. Trois visent à accompagner la formation des armées locales en Somalie (EUTM Somalia, depuis 2010), au Mali et en République centrafricaine (EUTM RCA, depuis 2016). Les deux autres luttent contre la piraterie en mer au large des côtes somaliennes (EUNAVFOR Atalanta, depuis 2008) et contrôlent le respect de l’embargo sur les armes, imposé à la Libye par les Nations unies (EUNAVFOR Irini, depuis mars 2020). Le mandat de la mission européenne en Libye comprend également la surveillance des exportations illégales de produits pétroliers, la formation de la marine et des garde-côtes, ainsi que la contribution au démantèlement des filières de trafic de migrants et de traite des êtres humains. Cette opération Irini remplace la mission Sophia (2015-2020), dont le mandat se concentrait davantage sur le combat contre le trafic de migrants.

En complément des missions militaires, l’UE déploie également quatre missions civiles sur le sol africain. Depuis 2013, EUBAM Libya conseille ainsi les autorités libyennes dans le contrôle des frontières. Tandis que la mission EUCAP Somalia, lancée en 2016, vise à renforcer les capacités maritimes du pays, en particulier pour appuyer la mission militaire de lutte contre la piraterie en mer. Deux autres missions civiles sont aussi engagées dans la région du Sahel pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité intérieure du Niger (EUCAP Sahel Niger, depuis 2012) et celles des forces de l’ordre au Mali (EUCAP Sahel Mali, depuis 2014).

Migrations : une gestion des frontières en partie externalisée

Les menaces sécuritaires qui pèsent sur certains pays d’Afrique, couplées à des niveaux de richesse par habitant bien plus faibles qu’en Europe, contribuent à d’importantes migrations sur le continent lui-même mais également vers les pays de l’Union européenne. La proximité géographique et les liens culturels liant les deux rives de la Méditerranée expliquent aussi en partie ces mouvements. Les Marocains constituaient, par exemple, la deuxième nationalité la plus représentée parmi les bénéficiaires de titres de séjour de la part des Etats membres de l’UE en 2020 (123 445). En matière d’asile en revanche, la part des primo-demandeurs africains est comparable à celle des autres continents (23 % en 2020).

Pour se rendre en Europe, certains n’hésitent pas à traverser la mer sur des embarcations de fortune, au péril de leur vie. Une situation synonyme de drame humanitaire : en 2020, 2 268 migrants sont morts ou ont disparu en mer. En termes de franchissement irrégulier des frontières européennes, les nationalités africaines sont très fortement représentées. En particulier celles des Etats les plus proches de l’UE : en 2020, 14 % des passages illégaux recensés ont été réalisés par des Marocains, 11 % par des Algériens et 11 % par des Tunisiens. Les Ivoiriens, les Somaliens et les Soudanais font aussi partie des nationalités les plus représentées, chacune d’entre elles comptant pour un peu moins de 2 % de ces franchissements.

Face à ces flux irréguliers, l’Europe s’efforce d’agir dans les pays de départ, de l’autre côté de la Méditerranée. Elle mène deux stratégies de front : une externalisation de la gestion des frontières, et une lutte contre les causes profondes de la migration.

Outre l’agence Frontex, qui assiste les Etats membres dans la sécurisation de leurs frontières, l’UE tente d’empêcher les départs illégaux depuis l’Afrique. A l’image de l’accord migratoire UE-Turquie signé en 2016, qui a significativement fait reculer les migrations en Méditerranée orientale, l’Europe coopère tout particulièrement avec la Libye. Le pays constitue un point de transit des migrants vers l’Italie et Malte, 35 700 traversées ayant été comptabilisées sur cette route migratoire, celle de la Méditerranée centrale, en 2020.

A travers ses missions militaire et civile, l’UE forme les garde-côtes libyens et renforce les capacités de la marine nationale. L’action de l’Union dans le pays se donne aussi pour objectif de protéger et prêter assistance aux migrants et réfugiés. Depuis 2017, l’Italie (soutenue par l’UE) aide les autorités maritimes libyennes à intercepter les embarcations illégales en mer et à reconduire les personnes qui s’y trouvent vers des centres de détention. Si l’UE et l’Italie conditionnent leur assistance à un traitement digne des migrants et des réfugiés, la réalité diffère des attentes européennes, selon certains observateurs. D’après l’ONG Amnesty International, les personnes reconduites sont “détenues illégalement [dans les centres de détention] et font face à de graves abus, notamment des viols et des tortures”.

L’UE subventionne également des solutions de long terme. Disposant de cinq milliards d’euros, le Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique, qui vise en particulier à financer des projets participant au développement du continent, a été lancé en 2015. 26 pays dans 3 zones du continent africain en bénéficient : l’Afrique du Nord (avec 742 millions d’euros engagés), la région du Sahel et du lac Tchad (1,98 milliard d’euros) et la Corne de l’Afrique (1,91 milliard d’euros). Selon le Conseil de l’UE, 4,85 millions d’euros ont déjà été approuvés pour 254 programmes au titre de ce fonds. Avec des résultats probants d’après l’institution : création de plus de 130 000 emplois, accès de 9,4 millions de personnes aux services sociaux de base, protection ou assistance à plus de 300 000 migrants…

Commerce : des relations privilégiées

Le premier partenaire commercial de l’Afrique est l’Europe, qui y est également le premier investisseur. Mais l’approfondissement de ces relations commerciales bute sur de nombreux obstacles, en partie liés au contexte sécuritaire ainsi qu’au cadre règlementaire fragile, qui découragent un certain nombre d’investisseurs.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) relie plus de 30 pays d’Afrique. Soutenue par l’UE, elle doit d’ici 15 ans supprimer 90 % des droits de douane sur les biens et services échangés entre tous les pays du continent. Une stimulation qui devrait également profiter aux investisseurs européens, alors moins contraints dans le développement de leurs activités en Afrique.

A terme, l’objectif des Européens est de connecter leur marché intérieur à la Zlecaf, et de mettre ainsi en place un très vaste espace de libre-échange couvrant la majeure partie de deux continents.

Si l’UE souhaite un accroissement des relations commerciales, la question du développement durable est aussi devenue centrale. La manière de développer un commerce respectueux du climat et de l’environnement, en Afrique comme entre Africains et Européens, devrait ainsi constituer l’un des points cruciaux à l’ordre du jour du sommet UE-UA des 17 et 18 février.

Lors de cette rencontre, les chefs d’Etat et gouvernement européens et africains participeront à sept tables rondes thématiques, en compagnie d’experts des domaines qui y seront abordés : “financement de la croissance”, “systèmes de santé et production de vaccins”, “agriculture et développement durable”, “éducation, culture et formation professionnelle, migration et mobilité”, “soutien au secteur privé et intégration économique”, “paix, sécurité et gouvernance” et “changement climatique et transition énergétique, [connectivité et infrastructure] numériques et en matière de transports”, liste le site du Conseil de l’UE.

A l’issue du sommet, les jalons de la relation entre les deux continents souhaitée par les Européens et les Africains, avec pour horizon 2030, devraient être inscrits dans une déclaration commune.