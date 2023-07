Quatre millions d’Ukrainiens réfugiés dans l’UE ont bénéficié du statut de protection temporaire

Conséquence de l’invasion russe en Ukraine débutée en février 2022, quatre millions de personnes ont fui l’Ukraine et bénéficié du statut de protection temporaire dans l’Union européenne. Au 31 mai 2023, c’est en Allemagne, en Pologne et en République tchèque qu’ils étaient les plus nombreux.

La grande majorité des bénéficiaires du statut de protection temporaire venus d’Ukraine sont des femmes et des enfants, selon Eurostat - Crédits : Oliver Boehmer / iStock

Près d’un an et demi après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, quatre millions de personnes ont quitté le pays et obtenu le statut de protection temporaire dans les pays de l’Union européenne, selon Eurostat. Au 31 mai 2023, l’Allemagne en avait accueilli 1,1 million et la Pologne 991 000, soit environ la moitié d’entre eux.

Troisième pays d’accueil, la République tchèque (340 000) est également l’Etat qui compte le ratio le plus important de bénéficiaires du statut par rapport à sa population, avec 32,3 personnes réfugiées pour 1 000 habitants. Selon ce même indicateur, l’Estonie (26,4), la Pologne (26,3) et la Lituanie (23,1) sont les autres pays qui contribuent le plus à leur accueil. En moyenne dans l’Union européenne, les Etats membres comptent 9 bénéficiaires du statut de protection temporaire pour 1 000 habitants.

En blanc sur fond doré : nombre de bénéficiaires du statut de protection temporaire par Etat membre de l’UE au 31 mai 2023. La couleur du pays indique l’importance du ratio personnes réfugiées/population totale (ex : la Pologne compte plus de 20 bénéficiaires du statut de protection temporaire pour 1 000 habitants) - Crédits : Eurostat

Parmi les détenteurs du statut venus d’Ukraine, 98 % ont la nationalité ukrainienne, précise Eurostat. Près d’un sur deux est une femme (46,6 %) et un sur trois un enfant (34,6 %). Les hommes représentent 18,8 % du total.

Le statut de protection temporaire est un mécanisme créé en 2001 et activé pour la première fois le 3 mars 2023, quelques jours après le lancement de l’invasion russe en Ukraine. Distinct de celui de réfugié, il est valable un an et renouvelable jusqu’à trois ans. Ce statut donne à ses bénéficiaires le droit au séjour dans tout pays de l’UE ainsi qu’un accès au marché du travail, à des soins et à la scolarisation.