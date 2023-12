Pourquoi le sommet européen des 14 et 15 décembre pourrait être décevant pour l’Ukraine

L’Ukraine sera au cœur de la réunion des Vingt-Sept à Bruxelles, jeudi 14 et vendredi 15 décembre. Deux dossiers seront sur la table : l’ouverture de négociations d’adhésion et une aide financière de 50 milliards d’euros au pays. Mais l’opposition du Hongrois Viktor Orbán semble déjà les compromettre.

“La Russie n’espère qu’une chose : que l’unité du monde libre s’effondre l’année prochaine”, s’est inquiété le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’une visioconférence avec les dirigeants du G7, début décembre - Crédits : Flickr President Of Ukraine CC0 1.0 Deed

C’est une rencontre qui risque de contrarier Kiev. Jeudi 14 et vendredi 15 décembre, les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-Sept se réunissent à Bruxelles pour leur traditionnel Conseil européen de fin d’année. L’Ukraine est censée y occuper une large part des débats, avec deux sujets majeurs sur la table : l’ouverture des négociations d’adhésion du pays à l’Union européenne, et la validation d’une aide financière de 50 milliards d’euros pour la période 2024-2027.

Mais la Hongrie et son Premier ministre nationaliste Viktor Orbán menacent de jouer les trouble-fêtes. Opposé à ces deux perspectives, le dirigeant a dès le 3 décembre demandé sur X (ex-Twitter) que le lancement des négociations pour l’intégration de l’Ukraine à l’UE soit retiré de l’ordre du jour du Conseil européen.

Dans ce dernier, les décisions se prennent systématiquement à l’unanimité. Les objections d’un seul Etat membre pourraient donc suspendre le processus d’élargissement avec l’Ukraine et repousser l’attribution de nouvelles aides financières au pays. Un très mauvais signal politique, alors que la contre-offensive engagée cet été contre la Russie patine et que le soutien américain devient plus incertain.

L’ouverture des négociations d’adhésion reportée ?

Depuis début décembre, Viktor Orbán n’a montré aucun signe d’infléchissement de ses positions. “L’Ukraine est connue pour être l’un des pays les plus corrompus du monde. […] Nous ne pouvons pas prendre la décision d’entamer un processus de négociation d’adhésion”, a-t-il affirmé dans une interview parue dans Le Point, vendredi 8 décembre. La veille, il s’était rendu à l’Elysée pour un dîner de travail avec Emmanuel Macron. Mais la discussion avec le président français ne semble pas l’avoir fait changer d’avis.

Est-ce une manœuvre du Premier ministre hongrois pour débloquer les fonds européens destinés à son pays ? Ceux-ci sont gelés par l’UE depuis 2020 en raison d’atteintes à l’état de droit. Viktor Orbán nie lui-même tout lien entre les deux sujets. “Je ne souhaite pas conclure d’accord sur la question ukrainienne”, a-t-il insisté auprès du Point. Et sa menace de veto demeure malgré l’annonce vendredi du déblocage de 920 millions d’euros sur les 10,4 milliards prévus par le plan de relance européen pour la Hongrie. Jusqu’à quand ?

En cas d’échec du Conseil européen, Kiev ne manquerait pas d’afficher sa déception. Les attentes du pays sont grandes, notamment depuis le mois d’octobre, lorsque la Commission européenne avait présenté un avis recommandant le lancement des négociations. Un document qualifié de “plaisanterie” par Viktor Orbán.

L’Ukraine avait déposé sa candidature à l’élargissement le 28 février 2022, quatre jours après l’invasion russe de son territoire. Moins de six mois plus tard, les Etats membres lui accordaient officiellement le statut de candidat. Un délai particulièrement rapide, surtout pour un pays en guerre. Mais cette progression vers l’intégration européenne pourrait être ralentie lors du sommet des Vingt-Sept, les 14 et 15 décembre.

L’aide financière menacée ?

Autre dossier sur la table : l’aide financière de 50 milliards d’euros pour l’Ukraine sur la période 2024-2027. Celle-ci est notamment destinée à reconstruire le pays, dévasté par l’armée russe. Proposée par la Commission européenne en juin dernier, l’aide avait été approuvée par les eurodéputés en octobre. Mais là encore, c’est au niveau des Etats membres qu’elle pourrait être bloquée, en raison du veto hongrois.

Depuis 2022, l’UE et ses Etats membres ont versé plus de 82 milliards d’euros à Kiev, selon le Conseil de l’UE. Mais confrontée à un conflit qui s’enlise, l’Ukraine a encore cruellement besoin de fonds de la part de ses partenaires. D’autant que le soutien des Etats-Unis, l’autre principal allié de Kiev, pourrait bien se tarir. Le 6 décembre, les membres du Congrès ont rejeté une nouvelle aide de 61 milliards de dollars, exigeant un durcissement de la politique migratoire en échange de leur accord.

Si la portée symbolique d’un désaccord européen ne serait pas négligeable, l’Union aurait néanmoins la possibilité de contourner le veto hongrois sur ce dossier. Un accord intergouvernemental permettrait à chaque Etat de mettre en place son propre programme d’aide bilatérale, dont la somme pourrait atteindre le montant prévu. Le domaine de l’élargissement, en revanche, ne peut se passer de l’unanimité des pays membres.