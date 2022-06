Otan : la Turquie donne son feu vert pour l’adhésion de la Suède et de la Finlande

Ce mardi, la Turquie a levé son veto à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan. Une décision prise après plusieurs heures de négociations lors du sommet de l’Alliance qui se tient actuellement à Madrid, en Espagne, et surtout quelques compromis.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan a levé, mardi 28 juin, le veto de son pays à l’adhésion de la Suède et de la Finlande dans l’Otan, en marge du sommet de l’Organisation qui se tient à Madrid, en Espagne du 28 au 30 juin - Crédits : Jens Stoltenberg / Twitter

Le dernier obstacle à la candidature d’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan est désormais levé. La Turquie a donné son accord, ce mardi, pour l’intégration des deux pays dans l’Alliance atlantique, lors du sommet de l’Organisation qui se tient à Madrid jusqu’à jeudi.

Les demandes d’adhésion de la Suède et de la Finlande, formulées mi-mai en conséquence de la guerre en Ukraine, étaient bloquées depuis le début par le refus d’Ankara. La Turquie accusait notamment les deux Etats d’abriter des militants du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, qu’elle classe comme terroriste et contre qui elle se bat. Cette levée du veto est donc conditionnée à la coopération de Stockholm et d’Helsinki dans la lutte contre l’organisation.

Désormais, les 30 Etats membres de l’Otan vont pouvoir officiellement “inviter” les deux pays à rejoindre l’Alliance. Mais le processus devrait prendre encore plusieurs mois avant que leur entrée formelle ne soit ratifiée à l’unanimité.