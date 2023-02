Migrations : les demandes d’asile au plus haut depuis 2016 dans l’Union européenne

Près d’un million de demandes d’asile ont été enregistrées par les pays de l’UE, la Suisse et la Norvège en 2022, fait savoir une agence européenne ce mercredi 22 février.

Bénéficiant dorénavant d’un statut de protection particulier, seuls 28 000 Ukrainiens sont passés par une procédure d’asile en 2022 (ici dans centre d’enregistrement pour les réfugiés ukrainiens à Bruxelles le 14 mars 2022) - Crédits : Christophe Licoppe / Commission européenne

966 000. C’est le nombre de demandes d’asile enregistrées dans l’UE, la Suisse et la Norvège en 2022, selon des données provisoires publiées ce mercredi par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA). Un record depuis 2016 et la crise des réfugiés.

L’agence, entrée en fonction l’année dernière, relève que l’augmentation “est due en partie à la suppression des restrictions liées au Covid-19 et à des tendances de fond à plus long terme telles que les conflits et l’insécurité alimentaire” dans de nombreuses régions du monde.

Syriens (132 000) et Afghans (129 000) sont les deux nationalités les plus représentées dans ces demandes de protection internationale. Les Turcs (55 000) sont devenus le troisième groupe le plus important en 2022. Les demandes d’asile des Vénézuéliens (51 000) et des Colombiens (43 000) ont quant à elles triplé par rapport à 2021.

Ces chiffres ne prennent pas en compte les 4 millions d’Ukrainiens exilés qui sont inscrits sous un statut particulier dans l’UE, la protection temporaire. Ils ont toutefois été 28 000 à déposer une demande d’asile l’année passée. 17 000 Russes ont également fait cette démarche.

“Les systèmes d’accueil des pays de l’UE ont subi une forte pression et les autorités chargées de l’asile ont dû faire face à un nombre croissant de demandeurs”, note l’agence. Ainsi, quelque 636 000 affaires étaient en attente d’une décision en première instance en fin d’année 2022, soit une augmentation de 44 % par rapport à 2021.