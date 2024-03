Les Vingt-Sept s’accordent sur une enveloppe de 5 milliards d’euros pour soutenir l’effort de guerre en Ukraine

Mercredi soir, les ambassadeurs des Etats membres se sont accordés pour financer l’achat de nouveaux équipements militaires à destination de l’Ukraine. Cet accord intervient après des semaines de tractations, la France et l’Allemagne ayant émis des réserves sur le mécanisme.

Mercredi 13 mars, les 27 Etats membres se sont mis d’accord pour soutenir l’Ukraine à hauteur de 5 milliards d’euros en 2024 dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix (FEP) - Crédits : artJazz / iStock

“Accord !” s’est exclamée la présidence belge du Conseil de l’UE sur X, mercredi 13 mars au soir. “Les ambassadeurs de l’UE se sont mis d’accord sur le principe d’une réforme de la Facilité européenne pour la paix (FEP) pour soutenir l’Ukraine avec un budget de 5 milliards d’euros pour 2024″, a-t-elle ajouté [Sud-Ouest].

Les Etats membres “négociaient depuis plusieurs mois la réforme” de ce fonds créé en mars 2021 qui leur permet de “se faire rembourser les dons d’armement à des pays tiers”, explique Euractiv. Alors que les “caisses de l’UE” ne peuvent pas directement financer des dépenses dans le domaine militaire [Euronews], l’Union a “déjà dépensé plus de six milliards d’euros” dans ce programme qui ne fait pas strictement partie du budget européen, rappelle BFM TV.

“La décision annoncée mercredi a été prise après des semaines de tractations en raison de l’opposition de la France et de l’Allemagne”, souligne Le Parisien. L’objectif étant de soutenir l’Ukraine dont l’armée est “en manque d’effectifs et réclame des munitions et des systèmes de défense aérienne pour contenir l’armée russe à l’offensive”, poursuit le quotidien.

Accord entre Paris et Berlin

Selon la Frankfurter Allgemeine, “les négociations ont été particulièrement difficiles en raison des exigences de l’Allemagne et de la France”, la première ayant exprimé sa préférence pour les aides bilatérales à Kiev. Le gouvernement allemand n’a en effet donné “l’accord nécessaire qu’après avoir convenu que les futurs paiements de soutiens bilatéraux à l’Ukraine seraient pris en compte dans les versements […] à la facilité de soutien à la paix”, ajoute le quotidien allemand. Le pays d’outre-Rhin est “de loin le plus grand donateur d’équipement militaire de l’UE à Kiev”, commente Politico. La contribution des Vingt-Sept à la Facilité européenne pour la paix étant calculée “en fonction de leur produit intérieur brut (PIB)”, explique Sud-Ouest.

Pour sa part, la France, soutenue par la Grèce et Chypre, souhaitait inclure “des garanties sur le ‘made in Europe’ des armes financées par les fonds européens”, précise BFM TV. Ainsi, Paris a obtenu que “ ‘la priorité’ soit donnée à l’industrie de défense européenne lorsqu’un Etat membre passe commande d’armes”, bien que l’accord prévoie de la flexibilité, notamment “s’il s’avère trop difficile de les obtenir dans des délais raisonnables”, détaille Le Parisien. Une souplesse “cruciale” selon Politico, notamment pour soutenir les “efforts comme celui mené par la République tchèque qui souhaite acheter 800 000 obus d’artillerie en dehors de l’UE” afin de les envoyer rapidement en Ukraine.

Pour faire aboutir l’accord entre les Vingt-Sept, “la Hongrie a accepté de recourir à l’abstention constructive – c’est-à-dire s’absenter lors du vote final afin que la mesure ne soit pas bloquée”, note Politico.

L’aide provisoire débloquée par Washington

Cet accord entre les Etats membres est également le résultat de la pression exercée en raison de “la situation tendue sur le front” mais aussi du “différend de politique intérieure non résolu aux Etats-Unis concernant une nouvelle aide” de 60 milliards de dollars à l’Ukraine, bloquée au Congrès [Frankfurter Allgemeine]. L’armée ukrainienne déclare en effet avoir “besoin de toute urgence de nouvelles livraisons d’armes et de munitions pour résister aux attaques russes”, selon le journal outre-Rhin, alors que ses troupes ont récemment été “contraintes de se retirer de la ville d’Avdiivka, dans l’est du pays”, rappelle Euronews.

Afin de continuer de soutenir l’effort de guerre ukrainien et de compenser le blocage de la Chambre des représentants contrôlée par les Républicains, “l’administration de Joe Biden a […] annoncé mardi que Washington allait octroyer à l’Ukraine un nouveau programme d’aide militaire provisoire doté de 300 millions de dollars, une somme provenant des économies récemment réalisées dans le cadre des contrats de l’armée”, rapporte Euractiv. Si les livraisons de munitions prévues outre-Atlantique permettront à Kiev “de continuer à se battre pendant un certain temps […], cela est loin d’être suffisant pour répondre aux besoins de l’Ukraine sur le champ de bataille, et cela n’empêchera pas [le pays] de tomber à court de munitions”, prévient le conseiller américain à la Sécurité nationale Jake Sullivan [Euractiv].

Quoi qu’il en soit, l’adoption formelle de l’accord trouvé par les Vingt-Sept devrait avoir lieu “lundi lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE”, a indiqué la présidence belge du Conseil, citée par Politico. Au total, “l’UE et ses Etats membres ont déjà consacré quelque 28 milliards d’euros en aide militaire à l’Ukraine”, depuis l’invasion russe le 24 février 2022 [Le Parisien]. “Le soutien militaire à Kiev et, plus largement, le renforcement de l’industrie européenne de défense figureront à l’ordre du jour du sommet, convoqué ces 21 et 22 mars à Bruxelles”, indique Le Soir.

Les autres sujets du jour

Agriculture

Asile et migrations

Economie

L’UE dans le monde

Numérique

Société