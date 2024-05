Les relations entre la Suisse et l’Union européenne

Si la Suisse et l’Union européenne entretiennent des relations étroites, la Confédération helvétique ne fait pas partie de ses Etats membres. Tour d’horizon des liens entre ces deux voisins qui coopèrent dans de nombreux domaines.

Au début des années 1990, la Suisse avait envisagé une adhésion à l’Union européenne mais a renoncé à sa candidature en 1992 - Crédits : MarianVejcik / iStock

Depuis sa fondation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Communauté économique européenne (CEE), par la suite devenue Union européenne (UE), a tissé des liens étroits avec la Suisse à travers la signature de plus de 120 accords bilatéraux. Ceux-ci concernent une série de domaines relatifs à la coopération politique, aux relations économiques et commerciales ainsi qu’à la recherche et à l’éducation.

Les Vingt-Sept et la Confédération helvétique partagent un ensemble de valeurs, d’objectifs et de langues (l’allemand et le français étant des langues officielles au sein de l’UE et de la Suisse) qui sont issus de leur histoire commune et de leur proximité géographique. L’UE et Berne promeuvent notamment le respect des droits de l’homme, la défense de l’environnement ou encore la lutte contre la pauvreté dans le cadre des organisations internationales. Tout comme chacun des pays de l’UE, la Suisse est par exemple membre du Conseil de l’Europe, institution qui œuvre au respect des droits humains.

L’Union et la Suisse sont par ailleurs d’importants partenaires économiques. En 2022, le volume d’échanges de biens entre les deux parties s’élevait à plus de 300 milliards d’euros, soit 6 % du total des échanges de biens des Vingt-Sept et près de 60 % de l’ensemble des biens échangés par la Confédération helvétique avec l’extérieur. Leurs relations économiques et commerciales sont régies par un accord de libre-échange signé en 1972 et par deux grandes séries d’accords bilatéraux sectoriels signés en 1999 puis en 2004. Ceux-ci ont permis d’aligner une grande partie du droit suisse sur la législation de l’Union.

En outre, la Suisse est membre de l’espace Schengen depuis 2008, ce qui favorise la libre circulation des personnes grâce à la suppression des contrôles aux frontières entre l’Union et la Confédération helvétique. La participation de Berne à l’espace Schengen contribue également au renforcement de la coopération internationale en matière de justice et de police. En 1999, l’UE et la Suisse avaient par ailleurs signé un accord de libre circulation conférant à leurs citoyens respectifs le droit à résider et à travailler dans un pays de l’Union ou en Suisse, à condition d’avoir un emploi ou de disposer d’une autre source de revenus. Aujourd’hui, environ 1,4 million de citoyens européens vivent en Suisse, représentant 16 % de la population du pays, tandis que 400 000 citoyens suisses vivent dans les pays de l’UE. De plus, 340 000 citoyens européens se rendent tous les jours en Suisse pour y travailler. Par ailleurs, Berne participe au système de Dublin relatif à la gestion des demandes d’asile.

L’UE et la Suisse partagent également une longue tradition de coopération en matière de recherche et d’innovation. La Confédération helvétique a participé au programme Horizon 2020 en tant qu’Etat pleinement associé de 2017 à 2020 afin de soutenir la recherche et l’innovation à l’échelle européenne. Toutefois, la Suisse ne prend pas part à Horizon Europe qui a succédé à Horizon 2020. En outre, Berne participe au programme d’échange Erasmus+ en tant que pays tiers depuis 2014, favorisant la mobilité étudiante et la formation.

Enfin, les deux parties sont liées par des accords de coopération dans les domaines de la transparence fiscale et de la lutte contre la fraude, de la culture, de l’environnement, des statistiques, des pensions de retraites des anciens fonctionnaires de l’UE ou encore de la défense.

Quelles ont été les principales étapes des relations nouées par l’UE avec la Suisse ?

L’accord de libre-échange signé en 1972 par la Communauté économique européenne (CEE, ancêtre de l’UE) et la Suisse est le véritable point de départ des relations officielles entre les deux voisins. Le traité reflète l’idée d’intégration économique promue par les pères de l’Europe au lendemain de la guerre. A travers cet accord qui s’applique uniquement aux marchandises, la CEE et la Suisse cherchent à renforcer leurs relations en éliminant les obstacles aux échanges en vue d’une expansion du commerce. Il s’ajoute d’ailleurs à la demande d’association déposée par Berne en 1961 afin de se rapprocher de la communauté européenne.

En 1992, la Confédération helvétique prend part aux négociations sur l’accord relatif à l’Espace économique européen (EEE), puis dépose une demande officielle d’adhésion à la CEE. Toutefois, le peuple suisse rejette la participation de Berne à l’EEE par 50,3 % de non lors d’un référendum. L’année suivante, le Conseil fédéral (organe exécutif) retire la candidature de la Suisse à la CEE, qui devient l’Union européenne quelques mois plus tard.

Par la suite, les deux parties optent pour la voie d’accords bilatéraux afin de poursuivre le renforcement de leurs relations. Elles signent les “accords bilatéraux I” en 1999, ouvrant ainsi le marché intérieur à Berne à travers sept accords sectoriels. Ceux-ci concernent la libre circulation des personnes, les obstacles techniques au commerce, l’accès aux marchés publics, l’agriculture, la recherche, le transport aérien et les transports terrestres. Ceux-ci sont approuvés en 2000 lors d’une votation populaire en Suisse, avec 67 % de oui.

Dès 2002, les Vingt-Sept et la Confédération helvétique entament les discussions sur une nouvelle série d’accords sectoriels connus sous le nom d’ ”accords bilatéraux II” en vue de renforcer leur coopération économique ainsi qu’en matière d’asile et de libre circulation. Signés en 2004, ces accords prévoient l’entrée de Berne dans l’espace Schengen et son adhésion au système de Dublin relatif à la gestion des demandes d’asile. En outre, ils cherchent à élargir les domaines de coopération entre les deux partenaires, incluant notamment l’environnement et la culture. Les “accords bilatéraux II” sont progressivement entrés en vigueur entre 2005 et 2009.

Toutefois, le processus de rapprochement entre l’UE et la Suisse est temporairement interrompu par l’approbation d’une initiative populaire contre l’immigration de masse à une courte majorité (50,3 %) lors d’un référendum en février 2014. En mai de la même année pourtant, de nouvelles négociations débutent en vue d’un accord institutionnel entre les Vingt-Sept et la Confédération helvétique destiné à consolider et développer la participation de Berne au marché unique de l’UE. Les discussions sont ainsi clôturées en 2018, laissant présager un accord. Cependant, après une vaste consultation interne, le Conseil fédéral suisse met unilatéralement fin aux négociations le 26 mai 2021 en raison de blocages sur les aides d’Etat, la libre circulation des personnes et la protection des salaires helvétiques. De son côté, la Commission européenne publie un communiqué dans lequel elle dit regretter la décision prise par la Suisse.

Quels sont l’étendue et le poids des relations économiques et commerciales entre l’UE et la Suisse ?

A travers l’accord de libre-échange (1972) et les accords bilatéraux I (1999) et II (2004), la Confédération helvétique dispose d’un accès direct à plusieurs secteurs clés du marché intérieur (transports, produits agricoles, marchés publics). Celui-ci est d’ailleurs renforcé par la libre circulation des personnes et la suppression des contrôles aux frontières.

En 2022, l’UE est le premier partenaire commercial de la Suisse, tandis que Berne figure au quatrième rang des partenaires des Vingt-Sept, derrière les Etats-Unis, la Chine et le Royaume-Uni. L’Union est ainsi le débouché de près de 50 % des exportations de biens suisses, tandis que près de 70 % des importations de biens en Suisse proviennent de l’UE. A l’inverse, la Suisse constitue plus de 7 % des débouchés de biens produits dans l’UE, et près de 5 % des biens importés par l’Union sont produits par la Confédération helvétique en 2022. Parmi les principaux biens échangés se trouvent les produits chimiques et pharmaceutiques qui comptent pour plus d’un tiers du commerce de marchandises entre l’UE et la Suisse.

Si les accords bilatéraux I et II ont permis un renforcement des relations économiques entre l’UE et la Suisse, à travers un accès réciproque de leurs entreprises aux marchés européen et suisse ainsi qu’un alignement du droit helvétique sur le droit de l’UE, ils ont aussi créé un réseau complexe d’obligations. C’est par exemple le cas de la contribution financière assumée par la Confédération helvétique afin de réduire les inégalités économiques et sociales du bloc des Vingt-Sept et de garantir son accès au marché intérieur européen. En 2007, la Suisse s’est ainsi engagée à participer à la cohésion de l’Union en adoptant une première enveloppe financière visant à soutenir les nouveaux Etats membres de l’Union depuis l’élargissement de 2004, pour un montant de plus de 1,3 milliard d’euros sur une période de dix ans.

A la suite de nouvelles discussions entamées après 2017, longtemps bloquées par la Suisse, Berne a signé un mémorandum d’entente, à savoir un accord non contraignant, avec les Vingt-Sept le 30 juin 2022. Cet accord permet de mettre en œuvre le déblocage de la “deuxième contribution” helvétique. Celle-ci prévoit une nouvelle enveloppe de plus d’1,3 milliard d’euros en faveur des Etats membres de l’Union qui ont adhéré depuis 2004, dont une partie (plus de 200 millions d’euros) est consacrée aux Etats membres touchés par d’importants flux migratoires (Italie, Grèce, Chypre). Toutefois, ces fonds ne sont pas régis par un mécanisme financier permanent, et n’entrent pas directement dans la composition du budget de l’UE. Ils sont en effet directement alloués aux projets et programmes réalisés dans les pays partenaires, en vue d’assurer une complémentarité avec la politique de cohésion de l’Union.

Surtout, ces deux séries d’accords doivent être régulièrement mis à jour et n’ont pas le caractère évolutif de l’accord lié à l’Espace économique européen (EEE), dont la Suisse n’est pas membre. De plus, ils ne contiennent pas de mécanismes de suivi ou de règlement efficace des différends dans le cadre de l’accès des entreprises de l’UE et suisses à leurs marchés respectifs. A cet égard, la Confédération helvétique a mis en place de manière unilatérale des “mesures d’accompagnement” en 2006 afin de protéger son marché du travail, ce qui contribue à la complexité des relations économiques entre les deux partenaires. Ces mesures concernent un ensemble d’obligations incombant aux entreprises de l’Union lorsqu’elles opèrent en Suisse, mais également de sanctions si elles ne les respectent pas. C’est pourquoi l’UE et la Suisse ont lancé des négociations sur un accord-cadre en 2014 en vue de remédier aux difficultés posées par les mesures d’accompagnement, jugées incompatibles avec le principe de libre circulation des personnes par les Vingt-Sept. De la même façon, cet accord avait pour but de déterminer le rôle de la Cour de justice de l’UE dans le règlement des différends entre la Suisse et l’Union dans le cadre du marché intérieur.

Contrairement à l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein, la Suisse ne fait pas partie de l’Espace économique européen (EEE) car elle n’a pas ratifié l’accord. Ces trois Etats, avec les 27 membres de l’Union européenne, bénéficient quant à eux des quatre grandes libertés de circulation de l’UE : marchandises, services, capitaux et personnes. En contrepartie, ils ont dû adopter l’acquis communautaire dans les domaines couverts par l’accord, adaptant ainsi leur législation au droit européen. Consultés sur les actes législatifs de l’UE qui les concernent, ils ne participent toutefois pas au vote des textes qu’ils doivent ensuite appliquer. Ainsi, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein contribuent directement au budget européen et acceptent le régime de l’UE en matière de contrôle des aides d’Etat pour favoriser la concurrence. Par ailleurs, la Suisse, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein sont les quatre membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), dont les objectifs sont avant tout économiques. L’AELE ne dispose en effet pas d’organes supranationaux, ne fixe pas de tarif douanier extérieur et ne poursuit pas de politique commune.

Comment la Suisse participe-t-elle à l’espace Schengen ?

En vertu des accords bilatéraux ratifiés en 2004 par les Etats membres de l’UE et du résultat positif au référendum d’association de la Suisse aux coopérations de Schengen et de Dublin (54,6 % de oui), Berne est membre de l’espace Schengen de libre circulation des personnes depuis 2008. Dès lors, la Confédération helvétique dispose d’un droit de participation qui lui permet de contribuer directement à l’évolution de l’acquis de Schengen. Au titre de ce droit, le conseiller fédéral suisse à la tête du Département fédéral de justice et de police participe régulièrement aux réunions des ministres de la justice et de l’intérieur de l’UE (Conseil JAI), sans toutefois participer au vote.

Lors de l’adoption d’un nouveau développement juridique dans le cadre des institutions européennes, la Suisse décide ou non de le reprendre de manière autonome. Il s’agit ici d’une dérogation (opt-out) dont jouit Berne de manière permanente, au même titre que l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein, les trois autres Etats non-membres de l’UE à faire partie de l’espace Schengen.

Chaque jour, environ 2 millions de personnes traversent ainsi la frontière entre l’UE et la Confédération helvétique. Les marchandises continuent toutefois d’être contrôlées car la Suisse n’a pas conclu d’union douanière avec l’UE.

En outre, la Suisse adhère au système de Dublin depuis 2008, lequel garantit qu’une demande d’asile n’est examinée que par un seul Etat membre. L’objectif est ainsi d’éviter que les demandeurs d’asile soient renvoyés d’un pays à l’autre mais aussi d’empêcher les abus consistant pour une personne à présenter simultanément plusieurs demandes d’asile. Pour ce faire, les Etats participant au système de Dublin ont mis en commun une base de données, Eurodac, qui enregistre les empreintes digitales des demandeurs d’asile.

Enfin, la Confédération helvétique a conclu un accord de coopération avec l’office européen de police Europol, en charge de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes sur le Vieux Continent. Il prévoit l’échange d’informations stratégiques, opérationnelles et de connaissances spécifiques dans le but d’accroître la sécurité dans l’espace européen. A ce titre, plusieurs attachés fédéraux suisses travaillant dans le domaine policier, des douanes et de la sécurité des frontières sont en poste à La Haye, siège d’Europol.

Quels sont les autres domaines de coopération entre l’UE et la Suisse ?

Outre leurs relations politiques et économiques étroites, les Vingt-Sept et Berne ont cherché à élargir les domaines de coopération mutuelle depuis la signature de l’accord de libre-échange en 1972. Par exemple, la Suisse a participé dès 1992 à plusieurs programmes de l’UE dans le domaine de l’éducation et de la formation. Elle a notamment été pleinement associée au programme Comett de coopération entre l’industrie et les universités dans le secteur technologique entre 1992 et 1994, puis au programme Erasmus promouvant la mobilité étudiante et la formation, de 2011 à 2013. Toutefois, le rejet par le peuple suisse de l’adhésion de la Confédération helvétique à l’EEE en 1992 a mis un terme à la participation de Berne à des programmes européens à partir de 1995, à l’exception donc d’Erasmus (2011-2013). Si la Suisse souhaitait participer pour la période 2014-2020 à Erasmus+, qui a succédé à Erasmus, les Vingt-Sept ont rompu les négociations sur l’association de Berne à ce programme en raison de l’approbation par le peuple helvétique de l’initiative populaire contre l’immigration de masse en février 2014. Ce texte devait permettre à Berne de gérer l’immigration de manière autonome en fixant des contingents annuels en fonction des intérêts économiques du pays et conformément au principe de préférence nationale. Une initiative qui se heurte ainsi aux accords de libre circulation conclus avec l’UE.

Néanmoins, la “solution suisse” permet à la Confédération helvétique de participer à Erasmus+ en tant que pays tiers non associé depuis 2018. Autrement dit, les établissements suisses peuvent participer aux appels d’offres en qualité de partenaires mais sont exclus de la coordination des projets. Dans l’attente d’un éventuel accord sur la réadmission de la Suisse en tant que pays pleinement associé au programme Erasmus+, le Parlement helvétique a approuvé une enveloppe de plus de 200 millions d’euros pour pérenniser la “solution suisse” de 2021 à 2024.

Le programme européen Erasmus+ qui promeut l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport à travers les échanges permis par de nombreux partenariats internationaux, couvre deux types de pays. D’une part, les pays associés au programme peuvent prendre part à toutes les actions mises en place dans le cadre d’Erasmus+. Il s’agit des 27 membres de l’UE ainsi que 6 pays associés : l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein (tous trois membres de l’Espace économique européen), ainsi que la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie. D’autre part, plus de 170 pays, dont la Suisse, participent au programme Erasmus+ en tant que pays tiers non associés. Ceux-ci peuvent prendre part à certaines actions du programme, sous réserve de conditions ou de critères particuliers.

De plus, l’Union et la Confédération helvétique ont étendu leurs relations à d’autres domaines depuis la signature des “accords bilatéraux II” en 2004. D’une part, les Vingt-Sept souhaitaient intensifier la coopération en matière d’évasion fiscale et de lutte contre les fraudes financières. D’autre part, la Suisse entendait quant à elle élargir, entre autres, ses relations avec l’UE dans les secteurs de la culture, de l’environnement ou encore des normes statistiques.

Ainsi, l’UE et la Suisse ont conclu un accord sur la fiscalité de l’épargne, entré en vigueur en 2005, qui vise à lutter contre l’évasion fiscale transfrontalière. Celui-ci a ensuite été remplacé par un nouvel accord conclu en 2015, puis entré en vigueur en 2017, sur l’échange automatique de renseignements (EAR) en matière fiscale. Cet accord multilatéral signé par plus de 120 juridictions dans le monde prévoit l’application des normes internationales de l’OCDE (Organisation de coopération et développement économique) relatives à la collecte et aux échanges d’informations à propos de comptes financiers, et ce afin d’améliorer la transparence fiscale. De plus, l’Union et Berne ont également conclu un accord sur la lutte contre la fraude, entré en vigueur en 2009, qui prévoit une entraide administrative et judiciaire entre les deux parties pour mieux combattre les délits financiers liés aux impôts indirects (droits de douane, taxe sur la valeur ajoutée, impôts sur la consommation), aux subventions ainsi qu’aux marchés publics.

Dans le même temps, les Vingt-Sept et la Confédération helvétique ont décidé de conclure un accord dans le secteur du cinéma en vue de promouvoir la culture européenne. Cet accord signé en 2004, puis entré en vigueur en 2006, a permis à la Suisse de participer au programme MEDIA (2007-2013) destiné à soutenir le développement de l’audiovisuel européen à travers la formation, le financement de festivals et la promotion de projets cinématographiques sur le continent. Toutefois, Berne n’a pas participé aux deux volets MEDIA et CULTURE, auparavant distincts, regroupés dans le programme Europe Créative (2014-2020), car les négociations avec l’UE n’ont pas abouti. Son admission aux futurs programmes de soutien à la culture et à l’audiovisuel est notamment conditionnée à l’alignement de la législation suisse sur la directive européenne sur les services des médias audiovisuels, ainsi qu’aux négociations avec les Vingt-Sept. Ainsi, la Suisse ne participe pas au programme Europe Créative pour la période 2021-2027. En revanche, les pays membres de l’EEE, les candidats et potentiellement candidats ainsi que les pays relevant de la politique européenne de voisinage peuvent participer au programme, sous certaines conditions.

Conformément à la volonté de la Suisse, l’Union et Berne coopèrent aussi dans le domaine environnemental depuis 2006 à travers la participation de la Confédération helvétique à l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). Dès lors, la Suisse contribue aux travaux de l’agence et dispose d’un accès direct aux informations que celle-ci collecte en vue de promouvoir la soutenabilité environnementale en Europe. D’autres pays européens non-membres de l’UE comme les trois Etats de l’EEE (Islande, Norvège, Liechtenstein) et la Turquie sont également membres de l’AEE. De plus, l’ensemble des pays des Balkans occidentaux, candidats officiels à l’adhésion à l’UE, et le Kosovo, qui a déposé sa demande de candidature à l’Union, coopèrent avec l’agence européenne. En 2017, l’UE et la Suisse ont également signé un accord destiné à coupler leurs marchés d’échange de quotas d’émission de CO2 afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Entré en vigueur en 2020, cet accord prévoit l’alignement des prix des droits à polluer, ce qui doit permettre d’éviter des distorsions de concurrence entre les entreprises européennes et suisses.

Par ailleurs, l’UE et la Confédération helvétique ont conclu un accord de coopération dans le cadre de la comparabilité statistique. La collecte de données en Suisse est ainsi adaptée aux normes européennes d’Eurostat dans certains domaines. En outre, Berne jouit d’un accès aux bases de données de l’Union dans plusieurs secteurs, ce qui permet d’améliorer la qualité des comparaisons et des informations qui sous-tendent la prise de décisions politiques et économiques des institutions européennes et helvétiques. Eurostat dispose également d’un partenariat avec les trois autres membres de l’AELE (Islande, Norvège, Liechtenstein).

Enfin, “les accords bilatéraux II” prévoient d’empêcher la double imposition des retraités des institutions de l’UE domiciliés en Suisse. Ainsi, Berne renonce à imposer les pensions d’anciens fonctionnaires européens lorsque celles-ci ont déjà fait l’objet d’une retenue à la source de la part de l’UE. Avant cet accord, entré en vigueur en 2005, les pensions de ces retraités étaient en effet imposées à la fois par la Suisse et par l’Union.

Depuis la signature des “accords bilatéraux II” en 2004, les Vingt-Sept et la Suisse ont continué de développer leur coopération, notamment dans des domaines déjà couverts par les précédents accords tels que la coopération policière et la gestion des migrations, la concurrence des entreprises au sein du marché intérieur et la transparence fiscale ou encore la recherche.

A cela s’est ajouté un nouveau secteur de coopération touchant aux enjeux militaires et de défense. L’Agence européenne de défense (AED) et la Confédération helvétique ont signé un accord de coopération en matière d’armement en 2012, entré en vigueur la même année. Cet accord, non contraignant sur le plan juridique, permet à l’UE et à la Suisse de collaborer dans tous les domaines d’activité de l’agence européenne tels que la recherche, le développement, l’acquisition d’armements ainsi que la formation et l’entraînement. Aucune obligation n’est toutefois prévue par l’accord, ce qui permet à Berne de décider librement de sa participation à certains projets ou programmes spécifiques. Lorsque la Confédération helvétique prend part à un projet, elle doit toutefois conclure des arrangements administratifs et techniques supplémentaires avec tous les Etats partenaires. Par ailleurs, l’AED a conclu des accords avec trois autres pays non membres de l’UE, à savoir la Norvège, la Serbie et l’Ukraine. L’agence dispose également d’un arrangement administratif avec le ministère américain de la défense prévoyant une coopération renforcée en matière de défense qui inclut l’échange d’informations.

Quels sont les enjeux des négociations actuelles entre l’UE et la Suisse ?

A la suite de l’interruption unilatérale des négociations relatives à un accord institutionnel par Berne le 26 mai 2021, l’UE et la Suisse ont cependant relancé les discussions exploratoires l’année suivante afin de poursuivre sur la voie bilatérale et de se mettre d’accord sur un nouveau paquet de négociations. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et son homologue suisse Viola Amherd ont officiellement ouvert les négociations le 18 mars 2024. Pour ce faire, les Vingt-Sept ont préalablement autorisé l’exécutif européen à adopter un mandat de négociation, tandis que le Conseil fédéral suisse a de son côté mené une vaste consultation interne avec les commissions parlementaires concernées, les cantons ainsi que les partenaires économiques et sociaux. Il est dès lors possible de distinguer trois grands axes de discussions prévus par le mandat de négociation.

Le principal enjeu des discussions concerne les relations économiques et commerciales entre l’UE et la Suisse. En effet, si le mandat de négociation adopté par le Conseil de l’UE prévoit d’assurer une concurrence loyale entre les entreprises de l’UE et leurs homologues helvétiques, il entend également répondre aux préoccupations de la Suisse à travers “des exceptions limitées à l’alignement sur les règles de l’UE dans les domaines de la libre circulation des personnes, du détachement des travailleurs et du transport ferroviaire et routier”. Ainsi, il est prévu qu’un accord soit trouvé sur des dispositions institutionnelles relatives au marché intérieur concernant l’alignement du droit suisse sur l’acquis de l’UE, l’interprétation et l’application uniformes du droit européen, ainsi que le règlement des différends entre les entreprises européennes et helvétiques. Par ailleurs, l’Union et Berne souhaitent s’entendre sur des dispositions liées aux aides d’Etat, lesquelles sont strictement encadrées par le droit européen. En outre, les Vingt-Sept tiennent à pérenniser la contribution financière de la Confédération helvétique à la cohésion sociale et économique au sein de l’UE, en contrepartie de sa participation au marché intérieur.

Sur le volet de la coopération en matière de recherche et d’éducation, l’Union souhaite conclure un accord permettant à la Suisse de participer à différents programmes européens, dont Horizon Europe qui soutient la recherche et l’innovation en vue d’appuyer les politiques publiques européennes. De la même façon, les négociations sur la pleine association de Berne au programme Erasmus+ pourraient à nouveau être ouvertes, sous réserve d’une accord sur les questions institutionnelles.

Enfin, l’ouverture des discussions entre l’UE et la Suisse doit permettre de relancer les négociations concernant l’électricité, la sécurité alimentaire et la santé.

Il est à noter que les négociations suivront le principe du “parallélisme de Berne”, qui prévoit que les discussions portant sur chaque accord UE-Suisse soient menées en parallèle afin de leur donner de la flexibilité et d’aboutir à un résultat équilibré de part et d’autre.

Quels sont les principaux points de friction entre l’UE et Berne ?

La relance des discussions entre les Vingt-Sept et la Confédération helvétique a permis d’aboutir à l’ouverture des négociations, moins de trois ans après le retrait unilatéral suisse en 2021. Toutefois, la signature d’un accord-cadre sur le modèle des accords bilatéraux I et II n’est pas d’ores et déjà acquise, et ce pour plusieurs raisons. Il existe en effet plusieurs points de friction entre l’Union et la Suisse, lesquels concernent principalement les relations économiques et commerciales entre les deux partenaires.

Tout d’abord, si Berne tient à maintenir les “mesures d’accompagnement” qui lui permettent de protéger son marché, les Vingt-Sept souhaitent assouplir cet ensemble d’obligations et de sanctions pour les entreprises européennes qui opèrent en Suisse. Car les Etats membres de l’UE considèrent que ces mesures sont incompatibles avec la libre circulation des personnes et qu’elles constituent un obstacle au commerce des services. Du côté helvétique, les syndicats se montrent toutefois hostiles à un potentiel accord en l’état entre l’Union et la Confédération, à l’image de l’Union syndicale suisse (USS). Le premier syndicat du pays regrette en effet l’absence de garanties suffisantes sur la protection des salaires suisses face à la menace d’un “dumping salarial”. Il appelle donc au maintien des mesures d’accompagnement qui prévoient un ensemble d’obligations et de contributions incombant aux entreprises de l’UE qui mènent une activité en Suisse. A l’inverse, les syndicats patronaux sont quant à eux favorables à un accord, jugeant que le paquet actuel discuté par l’UE et la Suisse permet d’apporter suffisamment de garanties concernant le niveau des salaires helvétiques.

Dans la lignée des inquiétudes de la Suisse à propos de la protection des salaires, Berne redoute que son système social soit affaibli par les travailleurs européens détachés dans le pays. Il s’agit d’ailleurs de l’un des principaux arguments de l’Union démocratique du centre (UDC), parti nationaliste hostile à l’UE, qui représentait presque 30 % de l’électorat aux dernières élections législatives. Le parti s’oppose en effet depuis longtemps aux négociations avec l’Union, et en particulier à la participation de la Suisse à l’espace Schengen. L’UDC dénonce l’immigration massive et l’affaiblissement du système social suisse qui en résulteraient selon lui compte tenu des règles communes de la Suisse et de l’UE en matière de coordination de la sécurité sociale, lesquelles émanent des accords de libre circulation entre les deux parties. L’objectif de ces normes communes étant d’assurer un principe d’ ”égalité de traitement” entre les travailleurs européens et suisses en matière de droits et d’obligations.

En outre, le règlement des différends entre les entreprises européennes et suisses dans le cadre du marché intérieur est source de tensions. Les discussions menées jusqu’ici entre l’UE et la Suisse prévoient la mise en place de dispositions institutionnelles destinées à garantir la sécurité juridique du marché intérieur. Pour ce faire, l’Union envisage l’instauration d’un tribunal arbitral composé de trois juges : un juge pour chacune des deux parties et un juge indépendant. Cependant, si le litige touche au droit européen, le tribunal arbitral devra trancher en appuyant sa décision sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE dont l’avis sera contraignant. Cela inquiète donc particulièrement Berne qui souhaite garder son autonomie à propos de l’alignement de sa législation sur le droit européen.

Enfin, l’UE entend pérenniser la contribution suisse à la cohésion de l’Union à travers une base juridique contraignante. Les Vingt-Sept la jugent en effet nécessaire afin de réduire les inégalités économiques et sociales au sein du bloc. Toutefois, la Suisse craint que la facture d’1,3 milliard d’euros de sa “deuxième contribution” destinée aux nouveaux pays membres de l’UE, dont elle doit s’acquitter jusqu’en 2029, ne s’alourdisse en prévision d’une éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’Union.