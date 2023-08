Les médias francophones dans l’Union européenne

En matière de médias francophones, l’offre européenne est particulièrement riche - Crédits : artisteer / iStock

Presse papier ou en ligne, radios ou émissions de télévision… Voici un aperçu non exhaustif des éditions et programmes en langue française disponibles chez nos voisins de l’Union européenne.

Allemagne

En Allemagne et en particulier à Berlin, quelques titres francophones existent en plus de la chaîne télévisée franco-Allemande Arte, qui diffuse une multitude de programmes en français et en allemand. Berlin est à nous est un site en français sur l’actualité berlinoise et la culture germanique. Paris Berlin est un magazine sur l’actualité franco-allemande. La Deutsche Welle est un média international allemand, produisant notamment du contenu d’actualité en français.

Belgique

Le français est l’une des langues officielles de la Belgique. De nombreux médias belges sont francophones et s’adressent ainsi aux plus de 40 % de Belges dont le français est la langue maternelle, mais aussi aux 76 % de locuteurs francophones (selon l’Organisation internationale de la francophonie). Les principaux médias francophones belges sont notamment la RTBF, Le Soir ou encore La Libre.

Bulgarie

Radio Bulgarie diffuse sur Internet et en ondes moyennes, vers les Balkans, des émissions dans différentes langues dont le français.

Croatie

En Croatie, une station de radio et quelques chaînes diffusent des programmes en français. HR3 (radio) programme en français deux heures par jour. Des émissions en français sont également diffusées par HRT (télévision). Tout comme des films français sur Nova TV.

Danemark

Au Danemark, on retrouve Radio Escapade, basée à Copenhague, qui diffuse une émission en français tous les lundis de 20h30 à 22h00.

Espagne

En Espagne, il est possible de découvrir plusieurs médias francophones. Le courrier d’Espagne est le premier périodique espagnol en français. Lancé en 2011, Equinox est un site d’information multimédia couvrant l’actualité de Barcelone et de la Catalogne en français. Radio Cuca diffuse plus de 85 % de chansons francophones.

Grèce

La Grèce compte plusieurs titres francophones. Grèce Hebdo présente l’actualité grecque en français. L’agence de presse athénienne et macédonienne ANA-MPA produit quotidiennement le bulletin en français (payant).

Hongrie

En Hongrie, on retrouve quelques publications en français. L’Association Budapest Accueil tient à jour un site et une gazette en français sur Budapest et la Hongrie. Le Journal francophone de Budapest publie des articles en lien avec la Hongrie et la francophonie. Le Courrier d’Europe centrale, anciennement Hulala, a été créé en 2009 à Budapest par des Français. L’ambition du média dépasse cependant la Hongrie et s’étend à toute l’Europe centrale.

Lituanie

En Lituanie, on retrouve deux médias francophones. Les Cahiers lituaniens sont une revue culturelle en langue française sur la Lituanie (le numéro est annuel). Baltic Wave Communication est un site internet ayant pour objectif le développement des relations dans les domaines du tourisme et de la culture entre les acteurs lituaniens et français.

Luxembourg

Le Luxembourg est un pays francophone. Une de ses trois langues officielles est le français. Parmi les médias francophones, on retrouve : L’essentiel radio, première radio francophone du Luxembourg ; L’essentiel, quotidien papier ; Le Quotidien, publication francophone ; Le Jeudi, hebdomadaire ; Femmes, magazine.

Pologne

En Pologne, on retrouve quelques médias francophones. Le Courrier de Pologne est un site d’actualité sur la Pologne en français. iFrancja est quant à lui un portail sur l’actualité française écrit en polonais.

Portugal

Au Portugal, on retrouve plusieurs médias francophones. La French Radio est site d’information, qui diffuse également sur sa radio de la musique française. Le magazine Vivre le Portugal est une revue mensuelle de langue française, sur la vie au Portugal.

République Tchèque

En République Tchèque, il est possible d’écouter Český rozhlas 7 – Radio Prague, qui diffuse ses programmes en six langues, dont le français.

Roumanie

En Roumanie, le français est la deuxième langue la plus apprise après l’anglais. Plusieurs médias francophones y sont donc présents. Regard est une revue trimestrielle francophone distribuée en Roumanie. RFI Roumanie propose l’émission Le micro du soir, diffusée tous les vendredis soir à 19h15. Radio Roumanie Internationale (RRI) diffuse à l’antenne et sur son site web de nombreux contenus en français pour décrypter l’actualité roumaine.

Slovaquie

En Slovaquie, l’université Comenius de Bratislava, l’Institut d’histoire de l’art de l’Académie slovaque des sciences, l’Association slovaque des enseignants de la langue française, l’Institut des langues slaves Ján Stanislav et l’Université catholique de Ružomberok publient régulièrement des revues en français. La radio RTV diffuse de son côté des émissions en français, de même que des articles sur son site.

Les médias français dans le monde

Plusieurs grands médias publics francophones, en règle générale financés par la France, sont spécifiquement destinés à une diffusion internationale.

RFI

Diffusée aujourd’hui en 17 langues dont le français, la station Radio France international (RFI) est un média d’information en continu. Elle compte 59,5 millions d’auditeurs hebdomadaires partout dans le monde. RFI appartient à France Médias Monde, qui détient également France 24 (voir plus bas) et la station de radio française arabophone Monte Carlo Doualiya (MCD).

TV5 Monde

Chaîne de télévision généraliste, TV5 Monde est diffusée dans le monde entier, uniquement en français. Le média est détenu par des sociétés audiovisuelles publiques de France, de Suisse, de Belgique, du Canada et de Monaco.

France 24

Média télévisuel d’information en continu, la chaîne France 24 est aussi présente partout dans le monde. Elle est diffusée en quatre langues : français, anglais, arabe et espagnol. France 24 est la propriété de France Médias Monde.

Euronews : chaîne de télévision pan-européenne d’information internationale en continue diffusant ses contenus dans 14 langues.

Autres médias français

Le Petit Journal

Le Petit Journal, média des Français et des francophones à l’étranger, est présent dans plusieurs pays du monde, notamment de l’Union européenne (Espagne, Grèce, Allemagne, Roumanie, Hongrie, Danemark, Irlande, Royaume-Uni, Italie, Portugal, Suède, Pologne et Autriche). Gratuit et indépendant, le site web regroupe des rubriques thématiques (actu, santé, culture, économie, …) ainsi que des infos par ville (bons plans, sorties, petites annonces…).

Le Courrier des Balkans

Le Courrier des Balkans, “portail francophone des Balkans”, est un site Web français d’information lancé en 1998. Il propose des informations sur plusieurs pays dont la Slovénie, la Croatie, la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce.

Cafébabel

Créé en 2001 par des étudiants Erasmus, Cafébabel est un magazine participatif disponible en six langues : français, anglais, allemand, espagnol, italien et polonais .