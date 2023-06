Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial veut restaurer la confiance entre le Nord et le Sud

Les dirigeants d’une cinquantaine de pays se réunissent à Paris ce jeudi 22 juin pour repenser le système financier international. L’aide aux pays les plus pauvres, en difficulté face au changement climatique, est au cœur des discussions qui s’achèveront vendredi.

Lors de la COP 27, la Première ministre des Barbades Mia Mottley avait présenté des propositions pour mieux financer la lutte contre le changement climatique dans les pays les plus pauvres - Crédits : Timothy Sullivan / UNCTAD CC BY-SA 2.0

“Jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète” : c’est par ces mots qu’Emmanuel Macron a ouvert à Paris le sommet pour un nouveau pacte financier mondial ce jeudi 22 juin [La Tribune]. L’objectif pour les organisateurs : “construire un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire”, cite France info.

Ainsi, “une cinquantaine de chefs d’État et de gouvernement et plus de 300 représentants d’institutions financières internationales, du secteur privé et de la société civile [sont] réunis pendant deux jours dans la capitale française”, à l’initiative du président français, fait savoir Courrier International. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa ou encore le Premier ministre chinois Li Qiang “figurent parmi les personnalités présentes à Paris, aux côtés de la secrétaire d’État au Trésor américain Janet Yellen et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen”, détaille Politico.

Les dirigeants présents “s’accordent à dire que […] les gouvernements ne peuvent pas emprunter davantage pour lutter contre le changement climatique si ces emprunts les rendent plus vulnérables à une menace qu’ils n’ont pas causée”, résume l’agence de presse Reuters.

Après la cérémonie d’ouverture présidée par Emmanuel Macron, “la journée s’articulera autour de six grandes tables rondes entre les chefs d’Etat et les grands décideurs”, indique France info. “La seconde journée, vendredi, s’ouvrira par une série de prises de parole” : le président de la COP28, la dirigeante de la Banque centrale européenne Christine Lagarde, ou encore le secrétaire général de l’OCDE se succèderont.

Un système à repenser

L’idée d’un nouveau pacte entre le Nord et le Sud a émergé lors de la COP27 en Egypte, le 20 novembre dernier. A cette occasion, la Première ministre des Barbades Mia Mottley avait “mis sur la table une proposition concrète de refonte des institutions pour financer bien mieux la lutte contre le changement climatique dans les pays les plus pauvres” [20 Minutes].

“Les pays occidentaux sont ceux qui contribuent le plus aux émissions de dioxyde de carbone” mais ne respectent pas leurs engagements financiers envers les pays du Sud pour les aider à lutter contre les effets du réchauffement climatique, dénoncent dans une tribune Dino Patti Djalal, ancien ambassadeur d’Indonésie aux États-Unis, et Michael Sheldrick, cofondateur de l’ONG Global Citizen [Courrier International].

“Ces trois dernières années, […] 120 millions de personnes sont tombées dans l’extrême pauvreté, et beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030″, ont reconnu treize dirigeants et responsables politiques dans une déclaration parue hier dans Le Monde. “Nous continuerons à appeler à la poursuite des progrès, en tirant parti d’autres événements majeurs, notamment les sommets du G20 [ou] la COP28 qui se tiendra cette année aux Emirats arabes unis”, indique la déclaration d’intention.

En effet, selon l’Elysée, le sommet “vise surtout à établir une feuille de route pour les prochains mois” explique France 24.

Volonté politique

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui fait partie des signataires de la déclaration parue dans Le Monde, est au rendez-vous ce jeudi. “Mais parmi les dirigeants du G7, seuls le chancelier allemand Olaf Scholz et M. Macron seront présents, ce qui fait craindre que l’événement soit plus spectaculaire que concret”, note Politico. “Au niveau de l’UE, seuls les dirigeants de la Bulgarie et de la Slovaquie” feront le déplacement, poursuit le média.

“Ce n’est pas l’argent qui manque mais la volonté politique. Les chefs de gouvernement doivent désormais prendre leurs responsabilités”, estime Fanny Petitbon, responsable plaidoyer pour l’ONG CARE France [France 24]. “Car au-delà des financements, il s’agit ni plus ni moins que de reconstruire la confiance entre les pays du Nord et du Sud”, ajoute-t-elle.

“Au sein de la société civile, plusieurs associations et ONG soumettent d’ores et déjà plusieurs pistes”, appelant à taxer les plus grands pollueurs - notamment les entreprises d’énergies fossiles, pointant du doigt “leur responsabilité historique dans le chaos climatique”, rapporte la chaîne d’information internationale.

