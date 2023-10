Le programme d’aide humanitaire de l’Union européenne

L’Union européenne peut porter secours à des populations partout dans le monde en cas de guerre, d’épidémie ou de catastrophe naturelle. Le mécanisme de protection civile de l’UE et les fonds alloués à l’aide humanitaire se complètent pour répondre aux besoins urgents.

L’aide humanitaire de l’UE est par exemple intervenue au Pakistan, après des inondations en 2022 - Crédits : Factstory / Commission européenne

Objectifs et budget

L’aide humanitaire de l’Union européenne vise à porter assistance et secours aux populations des Etats tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d’origine humaine. Elle repose sur les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance. Cela signifie que l’aide humanitaire européenne ne doit pas être influencée par d’autres buts politiques, militaires ou économiques que le secours aux populations. Elle est destinée aux personnes en détresse, quels que soient leur nationalité, leur religion, leur sexe ou leur origine ethnique.

Le mécanisme de protection civile de l’UE, le corps européen de solidarité et les fonds alloués à l’aide humanitaire se complètent pour répondre aux besoins résultant d’un conflit ou d’une catastrophe, comme l’épidémie d’Ebola (qui a éclaté en 2014) ou l’invasion russe en Ukraine (à partir de février 2022). L’aide humanitaire de l’UE couvre des domaines d’intervention comme l’alimentation, les abris, les soins de santé, l’eau et l’assainissement ou l’éducation.

L’Union européenne détermine chaque année son budget alloué à l’aide humanitaire. Il est de 1,7 milliard d’euros pour 2023. Le budget pluriannuel 2021-2027 atteint 11,3 milliards d’euros. Pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, en 2022, les montants ont augmenté de 20 % pour atteindre 2,6 milliards d’euros, soit 440 millions d’euros de plus que l’année 2021.

Porteurs de projets éligibles

Organisations non gouvernementales (ONG), organisations internationales ou encore agences des Nations unies.

Zone géographique : tout pays du monde touché par une catastrophe naturelle ou d’origine humaine.

Pour solliciter un financement humanitaire de l’UE, toute organisation doit signer un accord de partenariat avec la Commission européenne. En France, Médecins du Monde et Action contre la faim sont ainsi éligibles, parmi d’autres. L’UE travaille aussi avec des agences de l’ONU. L’aide humanitaire européenne en Cisjordanie passe par exemple par l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Type de financement

Des subventions sont allouées via ce programme.

Procédure

Depuis 2010, dans un souci d’efficacité, une seule et même structure s’occupe désormais de l’aide humanitaire et de la protection civile. Les opérations de secours de l’UE sont gérées par le service de la Commission européenne à la protection civile et aux opérations d’aide humanitaire (ECHO).

Chaque année, ECHO publie des appels à propositions concernant divers efforts d’aide humanitaire et de protection civile, disponibles en ligne.

Contact

Sources juridiques