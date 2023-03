Le Conseil européen valide la livraison d’un million de munitions à l’Ukraine

Réunis à Bruxelles, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne ont formellement approuvé jeudi 23 mars l’accord convenu plus tôt dans la semaine sur l’envoi d’un million de munitions à l’Ukraine.

Les dirigeants des Vingt-Sept ont donné jeudi 23 mars “leur accord pour envoyer un million de munitions à l’Ukraine au cours des 12 prochains mois”, rapporte Euronews. Un plan “convenu au préalable par les ministres des Affaires étrangères du bloc” [RTBF].

L’accord prévoit que les munitions soient prises sur les stocks des Etats membres de l’UE, précise RFI, qui explique que “pour compenser, la Commission débloque un milliard d’euros”. “Et un autre milliard sera consacré à des achats communs de munitions”, ajoute la radio internationale.

“Accord historique”

“L’affaire a été conclue en cinq semaines” [Le Soir]. Qualifié d’historique, l’accord l’est surtout “par la rapidité de la décision, pour un sujet aussi sensible, [alors que] cinq semaines seulement se sont écoulées depuis la proposition de la première ministre estonienne Kaja Kallas”, note RFI.

“Pourquoi cette urgence aujourd’hui ?”, s’interroge La Tribune. Le journal économique explique que “la plupart des pays européens ne peuvent plus piocher dans leurs stocks de munitions pour fournir les forces armées ukrainiennes, […] sans se mettre aujourd’hui en difficulté en termes de sécurité”. Il faut donc “qu’ils aient l’assurance de pouvoir les renouveler très rapidement à travers des achats communs en quelques mois” [La Tribune].

Pour l’industrie européenne, l’accord est aussi “une bonne nouvelle” car “les achats seront faits auprès des fabricants de l’UE et de Norvège”, souligne RFI. L’un de ses objectifs est en effet “d’apporter un soutien à des investissements industriels (infrastructures, machines…) pour faire monter en puissance la production des entreprises qui fabriquent des munitions” [La Tribune]. La Commission est ainsi appelée à “dégainer un arsenal de mesures pour renforcer les capacités de production de l’industrie européenne”, constate Le Soir.

Volodymyr Zelensky demande une accélération des livraisons d’armes

Pour la huitième fois, le président Volodymyr Zelensky “a parlé via visioconférence aux chefs d’Etat [et de gouvernement] européens” [Le Parisien], alors qu’il était “en déplacement près du front, dans la région de Kherson” [Le Soir].

Leur homologue ukrainien “a demandé une nouvelle fois d’accélérer la livraison d’armes”, fait savoir Euronews. Car “un bémol” persiste, indique RFI : “même si les décisions vont exceptionnellement vite, la Commission devrait passer les commandes en mai et il faudra ensuite des mois pour que ces nouveaux stocks arrivent”. Le président “a insisté sur les autres besoins pressants de la défense ukrainienne […] pour lesquels les Européens, dénonce-t-il, traînent des pieds” [Le Soir]. Les demandes concerneraient “des missiles à longue portée, des avions de chasse modernes, de nouvelles sanctions… et l’ouverture de négociations d’adhésion à l’UE ‘déjà cette année’ “, rapporte le quotidien belge. “Tout ‘retard’, plaide Zelensky, complique la situation sur le champ de bataille et risque de prolonger la guerre” [Le Soir].

D’autres mesures de soutien à l’Ukraine

Outre la livraison des munitions, le premier jour du Conseil européen a aussi débouché sur d’autres mesures pour soutenir Kiev face à Moscou. “Alors que la Cour pénale internationale (CPI) a émis la semaine dernière un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour crimes de guerre en Ukraine” [RTBF], les chefs d’Etat et de gouvernement ont “réaffirmé leur volonté de voir les crimes de la Russie jugés” [RFI]. Les Vingt-Sept endossent notamment “la création d’un tribunal ad hoc à La Haye, une proposition de la Commission”, relève le média. Le sommet a aussi permis de débattre d’un autre sujet, celui des sanctions contre l’Etat russe et de leur contournement via des pays tiers.

Les Européens s’apprêtent “à lancer la guerre” contre cette pratique “qui profite à la Russie et constitue une concurrence déloyale pour les entreprises européennes qui s’y conforment” [Le Soir]. Le journal indique que “la Turquie, pourtant alliée dans l’Otan, ou l’Azerbaïdjan, sont notamment dans le collimateur”.

