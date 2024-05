Le Comité économique et social européen souhaite créer de nouveaux ponts entre les jeunes de part et d’autre de la Manche

Selon le Comité économique et social européen (CESE), renforcer les liens entre les jeunes et les organisations de jeunesse de l’Union européenne et du Royaume-Uni aura des effets positifs concrets sur une génération d’Européens touchée de manière disproportionnée par les conséquences du Brexit.

Rapporteur de l’avis du CESE “L’engagement des jeunes de l’Union européenne et du Royaume-Uni”, Cillian Lohan est membre de l’organe consultatif depuis 2014 et en a été le vice-président de 2020 à 2023 - Crédits : CESE

Le CESE souligne que “les modifications des modalités de mobilité entre le Royaume-Uni et l’Union européenne induites par le Brexit ont eu une incidence disproportionnée sur les plus jeunes, tant dans l’UE qu’au Royaume-Uni, en particulier dans le domaine de l’éducation et de la science”.

Reconnaissant les perturbations et les changements causés par le retrait du Royaume-Uni de l’UE, l’avis intitulé “L’engagement des jeunes de l’Union européenne et du Royaume-Uni”, adopté lors de la session plénière du CESE en avril, met en avant que les restrictions à la mobilité ont “touché le plus durement les jeunes, y compris les travailleurs, les personnes en début de carrière et les étudiants de différents niveaux d’éducation”.

Il présente plusieurs initiatives qui visent à promouvoir l’engagement des jeunes, la coopération dynamique et le dialogue structuré. Pour reprendre les termes de Cillian Lohan, membre du CESE et auteur de l’avis, “les approches stratégiques porteront leurs fruits”.

Bâtir un partenariat réciproque pour un maximum d’avantages

Le CESE encourage vivement la Commission européenne à initier et à négocier un partenariat réciproque complet et ambitieux relatif à la mobilité des jeunes, dans le but d’établir un cadre clair en la matière dans les domaines de la recherche, de l’éducation, de la formation et des échanges de jeunes.

Dans le cadre de cette approche globale, l’avis invite instamment la Commission à poursuivre les négociations avec le Royaume-Uni en vue de la pleine réintégration de ce pays dans le programme Erasmus+, une position que soutiennent officiellement le Forum européen de la jeunesse et le British Youth Council (Conseil de la jeunesse britannique).

De manière plus générale, le CESE recommande également de renforcer les capacités permettant d’informer les jeunes de l’UE et du Royaume-Uni sur les possibilités pratiques dont ils peuvent tous disposer. Il convient de définir des parcours professionnels clairs et, ce faisant, d’apporter aux jeunes une expertise en la matière par l’intermédiaire des écoles, de coopératives et de conseils d’orientation.

Construire des structures de coopération solides

A travers cet avis, le CESE soutient le développement d’une forme de participation structurée à laquelle les jeunes seraient étroitement associés, notamment dans le cadre de l’animation socio-éducative et de l’apprentissage non formel, entre l’Union européenne, les pouvoirs publics à l’échelon du Royaume-Uni et les nations britanniques dotées de pouvoirs dévolus, afin de renforcer le dialogue et la coopération autour de la jeunesse avec la société civile.

Dans ce contexte, le CESE souhaite qu’un dialogue proactif avec le Royaume-Uni soit entamé afin de lever les obstacles à la mobilité des professionnels de la création, en instaurant éventuellement une exemption réciproque de visa pour les secteurs créatifs ou une “dérogation culturelle” à l’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni.

Promouvoir la paix et le dialogue

Soucieux de défendre un sujet qui lui tient à cœur en tant que membre irlandais du CESE, M. Lohan entend profiter de cet avis pour favoriser le dialogue entre les gouvernements britannique et irlandais et l’exécutif d’Irlande du Nord. Il s’agit, à cet égard, de mettre en lumière les travaux du programme transfrontalier PEACE PLUS conçu pour soutenir la paix et la prospérité en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l’Irlande.

“L’esprit de l’avis va de pair avec le débat que nous avons eu précédemment sur la démocratie et le multilatéralisme. Il insiste sur l’importance de rétablir et de favoriser les échanges éducatifs, culturels et sociaux entre les jeunes Européens de l’UE et du Royaume-Uni, qui deviendront sans aucun doute les architectes de notre avenir commun”, a expliqué M. Lohan.