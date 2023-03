La Turquie va approuver l’entrée de la Finlande dans l’Otan

Vendredi 17 mars, la Turquie et la Hongrie ont fait part de leur intention de ratifier l’entrée de la Finlande dans l’organisation militaire. La Suède devra encore patienter.

Rencontre entre le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg (à gauche) et le président turc Recep Tayyip Erdoğan (à droite) en mars 2022, en Turquie - Crédits : Otan

Vendredi 17 mars, Recep Tayyip Erdoğan a fait savoir que le parlement turc allait entamer le processus d’approbation de l’adhésion de la Finlande à l’Otan. Celui-ci a ajouté qu’il espérait achever cette procédure avant les prochaines élections nationales prévues le 14 mai.

L’annonce a été faite aux côtés du chef d’Etat finlandais, Sauli Niinistö, lors d’une conférence de presse à Ankara. “A un moment critique pour notre sécurité, cela rendra notre Alliance plus forte et plus sûre”, s’est réjoui le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg.

Dans le même temps, le chef de file du parti au pouvoir en Hongrie, le Fidesz, a déclaré que Budapest allait soutenir la candidature d’Helsinki. “Le vote parlementaire à ce sujet sera avancé au 27 mars et nous voterons à l’unanimité oui”, écrit Kocsis Máté.

Quant à la Suède, elle devra encore patienter. Ankara considère notamment avoir des différends avec Stockholm sur la question kurde. Plusieurs manifestations ont aussi irrité Recep Tayyip Erdoğan, dont une devant l’ambassade de Turquie dans la capitale suédoise en janvier durant laquelle un militant d’extrême droite avait brûlé un exemplaire du Coran.

“L’essentiel est que la Finlande et la Suède deviennent rapidement membres à part entière de l’Otan, et non pas qu’elles y adhèrent exactement au même moment”, a commenté Jens Stoltenberg au sujet de cet écart de calendrier entre les deux pays.

La Finlande et la Suède avaient toutes deux demandé à devenir membres de l’alliance militaire après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. Leur intégration doit toutefois être ratifiée par l’ensemble des Etats membres de l’organisation.