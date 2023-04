La Finlande va devenir le 31e Etat membre de l’Otan mardi

Le secrétaire général de l’Alliance atlantique Jens Stoltenberg a annoncé lundi 3 avril qu’Helsinki allait faire son entrée dans l’organisation dès le lendemain. Les Finlandais avaient déposé leur candidature le 18 mai 2022, peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Mardi 4 avril en milieu d’après-midi, le drapeau finlandais rejoindra ceux des autres membres devant le siège de l’Otan à Bruxelles - Crédits : Otan

La Finlande bouclera mardi 4 avril le processus d’adhésion “le plus rapide” de l’histoire de l’Otan, selon les termes de son secrétaire général Jens Stoltenberg. Helsinki deviendra à cette occasion le 31e membre de l’Alliance atlantique. A cette occasion, le drapeau bleu et blanc du pays sera hissé en milieu d’après-midi devant le siège de l’institution à Bruxelles. “Il s’agira d’un bon jour pour la sécurité de la Finlande, pour la sécurité [des pays] nordique[s] et pour l’Otan dans son ensemble”, a déclaré M. Stoltenberg.

L’événement a été rendu possible jeudi 30 mars après un vote favorable du Parlement turc. Ankara était le dernier des 30 Etats membres de l’alliance militaire à ne pas avoir encore ratifié l’adhésion. Si l’issue est favorable pour Helsinki, elle reste compliqué pour la Suède. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan maintient son véto à la candidature de Stockholm, lui reprochant un manque de coopération face aux “terroristes” kurdes du PKK.

La Finlande et la Suède avaient déposé conjointement leur demande d’adhésion le 18 mai 2022, un peu moins de trois mois après le début de l’invasion russe en Ukraine. Un geste fort, en rupture totale avec les stratégies de non-alignement militaire respectives en vigueur dans les deux pays depuis des décennies.