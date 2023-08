L’Union européenne impose de nouvelles sanctions à la Biélorussie

Les Vingt-Sept ont adopté une série de restrictions contre la Biélorussie, jeudi 3 août. Elles concernent les exportations dans des secteurs stratégiques, dont l’aviation et l’industrie spatiale, ainsi que plusieurs individus.

Le président Alexandre Loukachenko est à la tête du pays sans interruption depuis sa première élection en 1994 - Crédits : Kremlin / CC BY 4.0

Le Conseil de l’Union européenne a adopté jeudi de nouvelles sanctions contre le régime biélorusse, accusé d’étouffer les libertés publiques et de participer à l’effort de guerre du Kremlin contre l’Ukraine.

Les interdictions d’exportation ont été étendues aux armes à feu, à l’aviation et à l’industrie spatiale. Dans le viseur de l’UE : plusieurs biens à usage militaire mobilisés par la Russie sur le champ de bataille, comme des circuits électroniques, des appareils photographiques ou des composants optiques.

Trois entreprises publiques et 38 individus, surtout des juges et des personnalités des médias, sont concernés par ces nouvelles mesures. Ces derniers sont soumis à un gel des avoirs ainsi qu’à une interdiction de voyager dans l’UE. Au total, 233 individus et 37 entités biélorusses sont désormais visés par des sanctions européennes.

Des restrictions contre le régime biélorusse sont en place depuis 2004. Elles ont été renforcées après l’élection frauduleuse d’Alexandre Loukachenko en août 2020, et plus encore après l’invasion russe de l’Ukraine fin février 2022.