L’Union européenne et la Thaïlande négocient un accord de libre-échange

Bruxelles et Bangkok ont annoncé une reprise des négociations en vue d’un nouvel accord commercial, ce mercredi 15 mars.

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du Commerce (sur l’image), et Jurin Laksanawisit, vice-Premier ministre thaïlandais, ont relancé les négociations commerciales entre les deux parties - Crédits : Lukasz Kobus / Commission européenne

La Commission européenne a annoncé aujourd’hui une reprise des négociations afin de signer un accord commercial avec la Thaïlande. Un nouveau pas après la signature d’un partenariat en décembre dernier. Plusieurs questions doivent être résolues, comme l’accès aux marchés publics, la mise en place de procédures sanitaires et phytosanitaires ou la protection des droits de propriété intellectuelle.

Les deux parties avaient déjà lancé des négociations en 2013, suspendues en 2014 après un coup d’Etat militaire dans le pays. Les Etats membres de l’UE ont depuis constaté des “progrès” dans le processus de démocratisation, appelant à une reprise progressive des relations avec Bangkok.

Un nouveau plan européen pour que les accords de libre-échange soient négociés et appliqués de manière “plus écologique, plus équitable et plus durable” a par ailleurs été adopté en juin 2022 par la Commission. Il comprend des sanctions en cas de manquements des partenaires de l’UE, par exemple en matière de droits des travailleurs ou d’environnement.

L’annonce “amorce un resserrement des liens commerciaux avec la deuxième puissance économique d’Asie du Sud-Est et renforce encore l’engagement stratégique de l’UE dans cette région en expansion”, estime la Commission dans un communiqué. D’ores et déjà, les échanges de biens entre les Vingt-Sept et la Thaïlande ont atteint plus de 42 milliards d’euros en 2022, faisant de l’UE le 4e partenaire commercial du pays, selon l’exécutif européen.

Pour rappel, l’Union européenne a une compétence exclusive en matière de commerce international. Deux accords sont déjà en vigueur avec des pays de la région : Singapour et le Vietnam.