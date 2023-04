L’Union européenne annonce une mission civile en Moldavie face à la menace russe

Les Etats membres de l’Union européenne ont décidé, lundi 24 avril, d’envoyer une mission civile en Moldavie. Prévue à partir de mai prochain pour une durée de deux ans, celle-ci doit permettre au pays de renforcer sa sécurité contre les tentatives de déstabilisation russes.

Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, lors de la réunion du Conseil Affaires étrangères le 24 avril 2023 - Crédits : Conseil de l’UE

“L’Union européenne à l’aide d’une Moldavie dans l’œil du cyclone russe”, titre Le Soir. Réunis à Luxembourg lundi 24 avril, les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept “ont donné leur feu vert à la création d’une mission civile en Moldavie ‘EUMP Moldova’ ” [La Libre].

Organisées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), les missions civiles consistent “à déployer du personnel non militaire dans un contexte de crise, principalement dans le but de consolider la paix”, indique CNN. La Moldavie avait déjà “officiellement invité l’UE à déployer une mission civile dans le pays en janvier”, rappelle la chaîne de télévision américaine.

Car depuis plusieurs mois, le pays est “victime de tentatives de déstabilisation orchestrée par le Kremlin”, en raison de sa position géographique et de son gouvernement pro-européen, précise La Libre. Selon le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell, il est l’un des “plus touchés par les retombées de l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie”, cite Le Figaro.

Contrer la menace russe

“Conseil stratégique, renforcement des capacités de détection, d’identification et d’attribution des menaces, réponse aux menaces hybrides…” seront les fers de lance de la mission dans cet Etat fragilisé par le conflit à ses frontières, liste La Libre. Celle-ci doit en effet servir à “protéger sa sécurité, son intégrité territoriale et sa souveraineté” [CNN].

EUMP Moldova s’appuiera sur “une quarantaine d’experts des pays européens [qui] seront déployés d’ici le mois de mai pour une durée de deux ans” [Le Figaro]. Stefano Tomat, actuellement directeur général de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) des services diplomatiques de l’UE, “devrait être nommé commandant d’opération civil, tandis qu’un chef de mission dirigeant les opérations sur le terrain sera nommé ‘dans un avenir proche’ ”, complète Euractiv.

Elle “devrait bénéficier d’une allocation de 40 millions d’euros de la Facilité européenne pour la paix, le fonds constitué par les Etats membres pour financer leurs opérations de politique de sécurité et de défense”, note Le Figaro. Pour Josep Borrell, cité par Le Figaro, la mission constitue un “signe politique important du soutien de l’UE [à la Moldavie] dans les circonstances difficiles actuelles”.

Rapprochement avec l’UE

“La Moldavie, ancienne république soviétique dont une partie du territoire, la Transnistrie, est une enclave séparatiste prorusse, a posé sa candidature à l’adhésion à l’UE l’année dernière, en même temps que l’Ukraine, et a obtenu le statut de pays candidat” [Mediapart]. Autre marque du rapprochement avec l’Europe : au moment du lancement de la mission civile européenne, la Moldavie organisera “le 2e sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Chisinau”, comme le souligne Mediapart. Une nouvelle organisation réunissant la quasi-totalité des Etats géographiquement européens, à l’exception de la Russie et de la Biélorussie, alliée de Moscou.

La position pro-européenne du gouvernement moldave a conduit Moscou à vouloir le renverser, “notamment via les manifestations organisées en apparence par le mouvement prorusse de l’oligarque en fuite Ilan Shor”, indique La Libre.

La présidente moldave Maia Sandu “avait solennellement alerté [en février dernier] : la Russie a élaboré un plan pour ébranler son gouvernement, voire le renverser” [Le Soir]. Une accusation proférée à plusieurs reprises mais que “la Russie a démenti” [Le Figaro].

En conséquence, les Vingt-Sept devraient d’ici la fin de semaine “parvenir à un accord sur un nouveau régime de sanctions contre ceux qui déstabilisent le pays”, a annoncé M. Borrell, repris par La Libre. Il s’agira ainsi “du processus de création d’un régime de sanction le plus rapide de l’histoire de l’UE”, a pour sa part indiqué le ministre des Affaires étrangères roumain. Les individus et entités visés par les sanctions “auront l’interdiction de pénétrer dans l’UE et y verront leurs avoirs gelés” [La Libre]. L’Union européenne “envisage également d’imposer des sanctions aux oligarques moldaves accusés par les autorités pro-occidentales d’aider Moscou à déstabiliser le pays”, fait savoir Le Figaro.

