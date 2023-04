L’Ukraine rejoint le mécanisme européen de protection civile

Kiev a adhéré au mécanisme de protection civile commun aux Vingt-Sept et à huit autres pays, jeudi 20 avril. Ce dispositif peut être déclenché par un Etat en cas de crise humanitaire ou de catastrophe naturelle.

L’aide européenne peut se déployer partout dans le monde, comme ici au Chili avec des renforts espagnols contre les feux de forêt en février 2023 - Crédits : Pablo Vera-Lisperguer / Commission européenne

L’Ukraine participe désormais au mécanisme européen de protection civile. Elle rejoint les huit autres pays, en plus des 27 Etats membres de l’UE, qui participaient déjà à ce cadre européen de solidarité (l’Islande, la Norvège, la Serbie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Turquie, la Bosnie-Herzégovine et l’Albanie).

Le mécanisme de protection civile de l’UE permet aux Etats qui en font la demande de recevoir une aide en cas de catastrophe, comme des feux de forêts, des inondations ou une épidémie. Ce soutien provient à la fois des pays participant au dispositif et des réserves de l’Union européenne elle-même. Il est piloté par le Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC).

Le mécanisme a été activé plus de 600 fois depuis sa création en 2001. C’est dans ce cadre que des médicaments et des abris ont été envoyés en Turquie et en Syrie après les tremblements de terre qui avaient dévasté la région début février. La France a aussi bénéficié de la solidarité européenne puisque des avions grecs ont par exemple été déployés en juillet 2022 afin de maîtriser les incendies en Gironde.

La mission menée pour l’Ukraine depuis l’invasion russe en février 2022 est “la plus importante et la plus longue” de l’histoire du mécanisme, selon la Commission européenne. Plus de 88 000 tonnes d’équipements vitaux, de denrées alimentaires et de médicaments y ont été envoyées, ainsi que 1 000 générateurs électriques, entièrement financés par l’UE. Avec son adhésion au mécanisme, l’Ukraine pourra désormais faire parvenir un soutien matériel lorsqu’un autre pays traversera une crise.