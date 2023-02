L’UE apporte un soutien à 124 chercheurs ukrainiens ayant fui la guerre

Dans le cadre d’une initiative visant à soutenir les chercheurs ukrainiens, 13 doctorants et 111 chercheurs postdoctoraux auront la possibilité de poursuivre leur travail dans les Etats membres de l’Union européenne.

Les propositions de recherche sélectionnées concernent principalement les sciences du vivant (25,8 %), les sciences sociales et humaines (21,8 %) et la chimie (17,7 %) - Crédits : RossHelen / iStock

La Commission européenne a officiellement annoncé ce jeudi 23 février les résultats de la sélection relative à l’initiative MSCA4Ukraine, qui soutient les chercheurs déplacés en provenance d’Ukraine. 13 doctorants et 111 chercheurs postdoctoraux ukrainiens auront ainsi la possibilité de poursuivre leur travail dans les Etats membres de l’UE et les pays associés au programme Horizon Europe.

“Nous sommes fiers que 124 scientifiques puissent poursuivre leur travail et bénéficient d’occasions de se former, de développer leurs compétences et d’évoluer dans leur carrière. Nous espérons qu’ils pourront contribuer à la reconstruction de leur pays d’origine une fois la guerre terminée”, a déclaré la commissaire à l’Innovation et à la Recherche Mariya Gabriel.

Soutenir la recherche

Dans les faits, les chercheurs sélectionnés seront accueillis par des établissements universitaires et non universitaires de 21 pays européens. Ils seront majoritairement basés en Allemagne, en République tchèque et en France. La durée des bourses accordées varie de huit mois à deux ans, la plupart des candidats ayant obtenu une bourse de deux années, indique la Commission.

Des possibilités d’évolution de carrière et des activités de formation seront également proposées aux chercheurs sélectionnés.

Lancé en septembre 2022, le programme MSCA4Ukraine s’inscrit dans le cadre de la réaction de l’UE à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il permet aux chercheurs déplacés de poursuivre leur travail dans les Etats membres de l’UE, tout en maintenant leurs liens avec les communautés de recherche et d’innovation en Ukraine. Le programme peut également faciliter la réintégration des chercheurs en Ukraine si les conditions d’un retour en toute sécurité sont remplies.