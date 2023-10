Israël/Hamas : la Commission européenne veut suspendre son aide aux Palestiniens

L’exécutif européen entend arrêter les paiements en faveur de la Palestine, a annoncé lundi 9 octobre le commissaire à la Politique de voisinage Olivér Várhelyi sur X (ancien Twitter).

Le drapeau israélien a été hissé devant le bâtiment de la Commission européenne, le Berlaymont, ce week-end à Bruxelles - Crédits : Bogdan Hoyaux / Commission européenne

Après les attaques du Hamas contre Israël depuis samedi 7 octobre, la Commission européenne compte suspendre son aide au développement à destination des Palestiniens.

“En tant que principal bailleur de fonds des Palestiniens, la Commission européenne réexamine l’ensemble de son portefeuille de développement, d’une valeur totale de 691 millions d’euros”, a déclaré sur X (ex-Twitter) le commissaire européen à la Politique de voisinage Olivér Várhelyi. “Il ne peut y avoir de statu quo”, a assuré le Hongrois.

En 2022, l’Union européenne a mis près de 300 millions d’euros à disposition des Palestiniens pour les allocations sociales, le secteur médical, les salaires et les pensions ainsi que des projets dans les territoires occupés. Son soutien financier devait approcher 1,7 milliard d’euros au total entre 2021 et 2024. Une aide qui passe notamment par l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

L’Autriche avait elle-même annoncé suspendre ses versements aux Palestiniens au titre de l’aide au développement ce lundi. Une décision suivie également par l’Allemagne, qui a gelé provisoirement le soutien au développement dans les Territoires palestiniens en attente d’un contrôle approfondi.

Les 27 ministres européens des Affaires étrangères doivent se réunir en visioconférence ce mardi 10 octobre afin d’échanger sur la situation au Proche-Orient, sur invitation du haut représentant de l’UE Josep Borrell. Ils devraient discuter de cette annonce d’Olivér Várhelyi.