Guerre en Ukraine : les Occidentaux craignent un tournant après les frappes russes sur plusieurs villes du pays

Des missiles russes ont touché plusieurs villes d'Ukraine lundi 10 octobre, dont la capitale Kiev. Une réunion des pays membres du G7 a été convoquée pour réaffirmer le soutien occidental aux Ukrainiens.

Deux jours après l’attaque du pont de Crimée, la Russie a lancé une campagne de bombardements sans précédent sur plusieurs villes ukrainiennes - Crédits : alexey_fedoren / iStock

“Des bombardements meurtriers russes d’une ampleur inégalée depuis des mois ont frappé l’Ukraine lundi” 10 octobre, relate Ouest France. “Au moins 19 personnes auraient été tuées et 105 blessées”, selon un bilan des autorités ukrainiennes mentionné par The Guardian.

“La guerre en Ukraine [est] à un tournant”, craint The Washington Post aux Etats-Unis. “Certains signes indiquent que M. Poutine est prêt à une escalade plus large de la guerre”, abonde le New York Times. Outre les bombardements, le quotidien fait aussi référence à la nomination de Sergueï Sourovikine pour diriger les opérations militaires en Ukraine, “un général connu pour son caractère impitoyable”.

“Crimes de guerre”

Les réactions des dirigeants occidentaux n’ont pas tardé. “Pour l’Union européenne, ces frappes contre des civils s’apparentent à des ‘crimes de guerre’ dont les responsables devront ‘rendre compte’ “, rapporte Le Monde. “L’apaisement n’a jamais fonctionné, et l’apaisement ne fonctionnera jamais. Ce sont des crimes de guerre et la réponse doit être proportionnée”, a dénoncé la présidente du Parlement européen Roberta Metsola au média Politico.

Pour Emmanuel Macron, qui a convoqué d’urgence un conseil de Défense lundi soir, ces “frappes délibérées de la Russie sur l’ensemble du territoire ukrainien et contre des civils, c’est un changement profond de la nature de cette guerre” [HuffPost].

Cette évolution du conflit sera au cœur de la réunion du G7 qui se tiendra ce mardi 11 octobre à 14 heures en visioconférence. Rencontre à laquelle participeront “les chefs d’État et de gouvernement des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et du Japon” [Politico].

De même que “le président ukrainien Volodymyr Zelensky [qui] doit s’y exprimer”, note La Stampa. “Personne ne souhaite la paix plus que l’Ukraine. Et pour notre part, nous ne devons pas faiblir d’un iota dans notre détermination à l’aider à gagner”, devrait y déclarer la Première ministre britannique Liz Truss d’après Londres [HuffPost].

Changement de stratégie ?

“La pluie de missiles qui s’est abattue sur l’Ukraine lundi a relancé comme prévu le débat sur un renforcement de l’aide militaire occidentale en matière de défense antiaérienne”, note Ouest-France. Un avis relayé Outre-Atlantique par le Washington Post : “certains se demandent si les États-Unis et leurs alliés ne devraient pas aller plus loin que d’aider l’Ukraine à se défendre en contribuant plus énergiquement à faciliter une victoire ukrainienne”.

D’autant que la Biélorussie pourrait désormais prendre une part active dans le conflit, faisant “craindre l’ouverture d’un nouveau front, annonçant un déploiement aux contours non précisés de troupes russo-bélarusses”, comme l’écrit Ouest-France.

Une menace prise très au sérieux par les dirigeants européens. Le haut représentant de l’UE aux affaires étrangères Josep Borrell a exhorté le régime de Minsk à “s’abstenir de toute participation à cette entreprise brutale et illégitime et, en particulier, à cesser immédiatement de permettre que son territoire soit utilisé comme rampe de lancement pour des attaques contre des civils ukrainiens”, cite La Stampa.

