Guerre en Ukraine : le tribunal de l’UE confirme la suspension de la chaine russe RT France

La justice européenne a rejeté mercredi 27 juillet la demande du média d’Etat russe visant à annuler sa suspension. Accusés d’être des instruments de “désinformation”, les médias RT et Sputnik ont été interdits de diffusion en Europe depuis l’invasion russe de l’Ukraine.

La chaîne RT France avait été lancée en décembre 2017 - Crédits : Pavel Byrkin / iStock

On ne devrait pas revoir Russia Today France (RT France) de sitôt sur nos écrans. Mercredi 27 juillet, la grande chambre du Tribunal de l’UE a rejeté la demande de la chaine russe d’annuler la suspension de sa diffusion.

Le 31 mars dernier, une semaine après le début de l’invasion en Ukraine, le Conseil de l’UE avait voté une série de sanctions à l’encontre de la Russie. Parmi celles-ci, l’interdiction des activités de diffusion de certains médias comme RT France ou Sputnik.

Dans leur décision, les juges estiment que “la nature et l’étendue de l’interdiction temporaire en cause respectent le contenu essentiel de la liberté d’expression” et ne la “remettent pas en cause […] en tant que telle”.

En représailles, le Kremlin, par l’intermédiaire de son porte-parole Dmitri Peskov, a indiqué vouloir “prendre des mesures de pression similaires visant les médias occidentaux qui travaillent [en Russie]”. La chaine a quant à elle fait savoir qu’elle comptait faire appel de la décision de justice européenne.