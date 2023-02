Guerre en Ukraine : la presse européenne salue la visite historique de Joe Biden à Kiev

Le président américain était à Kiev lundi 20 février aux côtés de son homologue Volodymyr Zelensky, pour marquer le soutien des Etats-Unis à l’Ukraine. Une étape scrutée partout en Europe, avant que Joe Biden ne se rende le soir-même en Pologne.

Lors de sa visite à Kiev, le président américain Joe Biden a assuré à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que Washington soutiendra Kiev “aussi longtemps qu’il le faudra” - Crédits : Présidence ukrainienne CC BY-NC-ND 4.0

“Historique et sans précédent”, entament Les Echos. “Ce sont des images qui entreront dans les livres d’histoire”, abonde Die Welt. Le président américain Joe Biden a effectué une visite surprise à Kiev lundi 20 février pour rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Une démarche “comparable à [celle de John Fitzgerald] Kennedy à Berlin” en 1963, estime le quotidien allemand.

Pour le portail d’information Telegraf, c’est précisément “le caractère non annoncé” de cette visite qui la rend “encore plus intéressante”. Car Joe Biden était censé venir en Pologne du 20 au 22 février. Mais le président américain est d’abord passé “à Kiev pour manifester son soutien à l’Ukraine et annoncer un nouveau paquet d’aide militaire. Un événement sans précédent”, commente la chaîne de télévision ukrainienne 24 Kanal.

Lors de son passage, Joe Biden a affiché “le soutien indéfectible” des Etats-Unis à l’Ukraine, estimant que “la guerre de conquête” de Moscou est “en train d’échouer”, cite Le Monde. “C’est la visite la plus importante de toute l’histoire des relations entre l’Ukraine et les Etats-Unis”, lui a répondu Volodymyr Zelensky [Il Sole 24 Ore].

Visite hautement symbolique

A quelques jours du premier anniversaire de l’invasion russe en Ukraine, cette visite du président américain est hautement symbolique. Le jour l’était déjà, puisqu’il célébrait les neuf ans du mouvement Euromaïdan, “le soulèvement populaire [de 2014] qui a abouti au renversement du gouvernement pro-russe et à la fuite du Premier ministre Viktor Ianoukovytch”, explique le quotidien italien Il Sole 24 Ore.

Pour El País, “les Etats-Unis ont offert lundi le plus grand symbole de soutien politique à l’Ukraine depuis le début de la guerre”. Un “engagement très fort”, illustré par le fait que “jamais un président des Etats-Unis ne s’était rendu dans un pays attaqué par l’armée russe, dont la capitale peut être visée à tout moment”, ajoutent Les Echos. Le journal Le Monde rapporte que la relation entre les deux présidents est devenue au fil du temps “très personnelle, presque intime, malgré les trente-cinq ans d’écart qui les séparent”.

“En tant qu’alliés et partenaires, nous continuerons à soutenir votre cause, nous sommes toujours prêts à parler de ce dont vous avez besoin, nous sommes à vos côtés”, a martelé Joe Biden, cité par Il Sole 24 Ore.

Poursuivre le soutien

Car “bien sûr, on ne pouvait éviter de parler des armes” lors de cette entrevue, poursuit le quotidien italien. Le président américain a ainsi annoncé une nouvelle tranche d’aide militaire, à hauteur de 450 millions de dollars, soit environ 420 millions d’euros. Celle-ci “comprend en grande partie des munitions pour les systèmes de lance-roquettes multiples Himars et les canons Howitzers, ainsi que des missiles antichars Javelin supplémentaires et des radars de surveillance aérienne”, détaille Le Monde.

Le président ukrainien a par ailleurs confirmé avoir discuté de la livraison de missiles longue portée et d’avions de chasse F-16. “Des armes probablement capables de frapper de l’autre côté de la frontière, en Russie”, précise Il Sole 24 Ore, mais “dont Washington s’est refusé à envisager la livraison jusqu’à présent” [Le Monde].

Pour certains médias européens, la visite de Joe Biden montre également les limites de la défense européenne. Pour l’Allemand Die Zeit par exemple, “l’Europe s’était un jour promis de s’en sortir sans les Etats-Unis. Mais […] le continent ne regarde pas d’abord vers Bruxelles pour coordonner le soutien à l’Ukraine. […] Plutôt vers Washington”. Dans les colonnes du Washington Post, l’éditorialiste américain Ishaan Tharoor est encore plus explicite : la visite de Biden à Kiev et Varsovie est pour lui “un rappel de qui dirige réellement l’Europe”.

Etape polonaise

Après Kiev, Joe Biden s’est rendu en Pologne pour rencontrer “son homologue Andrzej Duda et des alliés d’Europe de l’Est”, détaillent Les Echos. Il doit y faire une nouvelle allocution, peu après celle de Vladimir Poutine ce matin à 10h.

Dans son discours annuel à la nation, le président russe a de nouveau présenté la guerre qu’il mène en Ukraine comme une “opération spéciale” visant à “éliminer les menaces venues d’un régime néonazi existant en Ukraine”, et accusé “les élites de l’Occident” de vouloir “en finir avec [la Russie] une bonne fois pour toutes” [Challenges].

Le choix américain de Varsovie n’est pas un hasard : la Pologne est désormais considérée comme le “nouveau pilier de la stratégie américaine en Europe” [Le Figaro]. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, le budget militaire du pays a explosé. “Son armée pourrait devenir la plus puissante du continent, conférant à Varsovie un poids nouveau dans le jeu diplomatique”, estime la radio suisse RTS.

“En aidant l’Ukraine, la Pologne se replace au centre de l’Union européenne, diplomatiquement, militairement, et peut-être, demain, géographiquement”, conclut le quotidien belge La Libre.

