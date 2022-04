Guerre en Ukraine : la Commission propose un cinquième train de sanctions contre Moscou

L’exécutif européen a dévoilé mardi 5 avril de nouvelles mesures visant à intensifier la pression sur la Russie de Vladimir Poutine. Un accord des Etats membres est attendu dans la journée.

Les pays occidentaux continuent de réagir face à l’offensive russe en Ukraine et aux atrocités commises à Boutcha. Mercredi 6 avril, les Etats-Unis ont dévoilé “une nouvelle volée de sanctions” contre Moscou, qualifiées de “dévastatrices” par la Maison-Blanche [France 24]. De son côté, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, veut également “accroître la pression sur Poutine”, a-t-elle expliqué la veille devant les députés européens [Public Sénat].

Son nouveau projet de sanctions, dont les ambassadeurs des Etats membres discutent depuis hier, propose notamment “un embargo européen sur le charbon”, poursuit le site de la chaîne parlementaire. Celui-ci coûterait “quatre milliards d’euros par an à la Russie”, le charbon russe représentant “45 % des importations de l’UE”, ajoute France info en citant la Commission.

Bruxelles envisage également “la fermeture des ports européens aux navires russes”, complète la chaîne publique. Une mesure inspirée de ce que le Royaume-Uni a déjà mis en place, explique France info, mais qui ne concerne pas les navires “couvrant des produits essentiels, notamment agricoles et alimentaires, l’aide humanitaire ainsi que le secteur de l’énergie”. Côté terrestre, la Commission propose l’interdiction des “opérateurs de transport routier russes et biélorusses sur les routes européennes”, poursuit le site d’information.

Elargissement de la liste noire

Les représentants des Etats membres planchent aussi sur de nouvelles restrictions au commerce avec Moscou, écrit La Libre. La liste des biens interdits d’exportation vers la Russie doit être allongée “dans des secteurs où celle-ci est ‘vulnérable’, sur les plans technologiques et industriels”. Notamment “les ordinateurs quantiques, [les] semi-conducteurs avancés et [les] équipements de transport”, a énuméré la présidente de la Commission citée par le quotidien belge. Des produits dont le montant total se chiffrerait à hauteur de 10 milliards d’euros. A l’inverse, des mesures empêchant les importations vers l’UE “du bois au ciment et des fruits de mer à la liqueur” sont prévues, précise le journal.

Au niveau financier, la Commission “suggère d’interdire toute transaction avec quatre grandes banques russes (une seule est citée, la VTB) représentant ’23 % de part de marché dans le secteur bancaire’ ” du pays [La Libre]. Une mesure qui vise à renforcer “l’isolement financier” de la Russie, l’UE ayant déjà “privé sept banques […] d’accès au système financier international Swift” et “interdit toutes les transactions avec la Banque centrale de la Fédération de Russie”, rappelle France info.

Enfin, les avoirs de nouvelles personnalités russes et biélorusses devraient être gelés sur le sol de l’Union, poursuit le média. Déjà sanctionnées par les Etats-Unis, les deux filles de Vladimir Poutine s’ajouteraient à la “liste noire” européenne de 877 personnes et 62 entités, croit savoir Le Figaro. “Cette nouvelle liste comprend au total 217 individus et 18 entités. Des oligarques ou hommes d’affaires comme Oleg Deripaska, Boris et Igor Rotenberg, German Gref, le patron de la première banque russe Sberbank, y figurent également, en raison de leur soutien à des actions ‘qui menacent l’intégrité territoriale’ de l’Ukraine, souligne le document de la Commission” cité par le journal.

“Sanctions insuffisantes”

Si l’exécutif européen espérait un consensus des Vingt-Sept hier, “les diplomates de l’Union européenne” n’y sont pas parvenus “en raison de questions techniques restant à régler”, soulève Challenges en s’appuyant sur l’agence Reuters. De nouveau réunis ce matin, les ambassadeurs de l’Union européenne devraient cette fois “soutenir” les propositions de la Commission, relève Politico. Et ce malgré “le mécontentement de nombreux diplomates, qui se sont plaints” que Mme von der Leyen ait “[annoncé] publiquement le nouveau paquet”, poursuit le média en ligne. Certains Etats comme la Grèce demandent notamment “des clarifications” à l’exécutif concernant l’interdiction des ports européens aux navires russes.

Toutefois, l’absence du gaz et du pétrole russes dans ce nouveau paquet fait débat. Pour Public Sénat, l’interdiction du charbon reste “anecdotique” quand “il est assez facile pour l’UE de diversifier ses sources d’approvisionnement” en la matière. Les “dirigeants européens ne sont pas dupes et savent que pour véritablement aller plus loin dans les sanctions, il faudrait toucher au pétrole ou au gaz russe”, note la chaîne parlementaire.

C’est ce qu’a également expliqué hier le président du Conseil européen, Charles Michel, devant les députés européens. Tandis qu’au Parlement européen, 212 des 705 élus ont “signé un courrier plaidant pour un embargo immédiat sur tous les combustibles fossiles venant de Russie” [Le Soir]. Or, si les Allemands envisagent désormais d’inclure “le pétrole [dans] un futur paquet de sanctions”, la Hongrie “reste, pour l’instant, opposée aux sanctions [sur l’hydrocarbure] : le pays a clairement indiqué que les dirigeants devront discuter de toute sanction énergétique supplémentaire lors d’un sommet européen”, analyse Politico. “Le pétrole n’est pas dans le 5e paquet, mais il sera discuté lundi à Luxembourg et [il y aura une décision] tôt ou tard”, a toutefois assuré jeudi le haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères, Josep Borrell [Le Parisien].

