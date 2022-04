Guerre en Ukraine : "la bataille pour le Donbass" a commencé, selon le président ukrainien

Dans un message vidéo diffusé le 18 avril, Volodymyr Zelensky a déclaré que les troupes russes avaient entamé la bataille du Donbass, en multipliant les bombardements sur l’est de l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’une adresse au parlement estonien le 13 avril 2022 - Crédits : présidence ukrainienne / Flickr

“La deuxième phase de l’offensive russe est enclenchée et les bombardements font rage dans la région de l’est du pays, où des combats ont lieu au sol”, relate Le Monde dans son direct dédié à la guerre en Ukraine. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s’est exprimé lundi soir dans un discours retransmis sur Telegram, “les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, à laquelle elles se préparent depuis longtemps. Une très grande partie de l’armée russe est désormais consacrée à cette offensive” [Le Monde].

Pour l’état-major de l’armée ukrainienne, il s’agit bien d’une “nouvelle phase de la guerre” [Le Monde]. Les forces russes “ont déclenché un barrage massif d’artillerie et de roquettes le long du front oriental de l’Ukraine lundi soir”, touchant notamment “Kharkiv et Mykolaïv”, explique le reporter Paul McLeary pour Politico. Plus largement, des “missiles russes ont pilonné des villes un peu partout en Ukraine”, poursuit le média.

“Les forces russes sont entrées […] dans la ville de Kreminna”, poursuivent Les Echos. Celle-ci est située à “une cinquantaine de km au nord-est de Kramatorsk, la capitale ukrainienne du Donbass”, explique Le Parisien. Les troupes russes y sont arrivées munies d’une “énorme quantité de matériel de guerre”, a déclaré sur Facebook le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, cité par le journal. Ce dernier précise qu’aucun “couloir d’évacuation des civils” n’est prévu.

Tournant plus violent

Nombre d’observateurs craignent un déchaînement de violence plus important encore que depuis le début du conflit. L’offensive russe “ressemblera probablement à la lutte dans le Donbass au cours des huit dernières années, mais sous stéroïdes”, déclare à Politico Dave Johnson, chercheur à la RAND. “Les Ukrainiens peuvent-ils survivre à cela ? C’est une question ouverte, très franchement”, ajoute-t-il.

Alors que sept personnes ont été tuées par des bombardements à Lviv, à l’ouest du pays, l’UE a “condamné la poursuite des bombardements aveugles et illégaux des civils et d’infrastructures civiles. Il ne peut y avoir d’impunité pour les crimes de guerre”, selon les mots, hier, du haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell [Le Monde].

Par ailleurs, si les “nouvelles armes américaines commencent à arriver” en Ukraine, note Ouest-France, le sujet fait débat à Berlin. La semaine dernière, le président ukrainien avait réclamé “que l’Europe lui envoie des armes lourdes modernes pour la bataille du Donbass”, expliquait BFMTV. Mais alors que “le gouvernement [allemand] a décidé vendredi de débloquer un milliard pour permettre à l’Ukraine” de se procurer de telles armes, “la société et les partis de gouvernement sont plus divisés que jamais”, notent Les Echos.

En France, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire “espère” quant à lui convaincre les Européens, “dans les semaines qui viennent, qu’il faut arrêter d’importer du pétrole de Russie”, a-t-il réaffirmé mardi matin sur Europe 1. Une telle sanction pourrait toutefois mettre “des mois” à s’appliquer, notent plusieurs sources européennes citées par La Tribune.

“Question de semaines”

Enfin, Volodymyr Zelensky a remis hier à l’ambassadeur de l’UE en Ukraine “deux volumineux dossiers [qui constituent] la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne”, écrit France info. Il espère ainsi que son pays obtienne le statut de candidat “dans les semaines à venir”, cite la chaîne publique. Une telle adhésion prend habituellement plusieurs années, le temps de vérifier la capacité du pays candidat à respecter les “critères de Copenhague”, rappelle Le Monde.

“Ce ne sera pas, comme d’ordinaire, une question d’années pour se faire une opinion, mais je pense une question de semaines”, avait toutefois déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de son déplacement à Kiev le 8 avril [Le Monde]. L’exécutif européen “doit désormais vérifier le respect par l’Ukraine des critères pour l’adhésion à l’UE et soumettre une recommandation aux Etats membres”, précise enfin France info.

A l’initiative des Etats-Unis, plusieurs responsables occidentaux ont prévu aujourd’hui une réunion virtuelle. “Les dirigeants de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, du Royaume-Uni, de la Pologne, de la Roumanie et du Canada devraient y participer, ainsi que le secrétaire général de l’Otan et les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne”, signale Politico. Un rendez-vous qui doit réaffirmer “le soutien continu à l’Ukraine et les efforts visant à s’assurer que la Russie rende des comptes”, a précisé la Maison-Blanche [France 24].

