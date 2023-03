Guerre en Ukraine : l’Union européenne débloque deux milliards d’euros pour l’achat de munitions

Les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept ont approuvé lundi 20 mars un plan d’action pour fournir des obus à Kiev et reconstituer les stocks stratégiques des Etats membres, très affectés depuis le début de l’invasion russe en Ukraine.

Une partie de cette somme servira à acquérir des obus de 155 mm (ici dans dans un entrepôt aux Etats-Unis), directement livrés aux Ukrainiens - Crédits : PEO ACWA / Flickr CC BY 2.0

Deux milliards d’euros pour armer l’Ukraine. C’est en substance ce qu’ont approuvé les ministres européens en charge des Affaires étrangères réunis ce lundi 20 mars à Bruxelles. Selon plusieurs médias, ces derniers se sont mis d’accord sur un plan d’action en trois phases pour fournir de nouvelles munitions aux forces ukrainiennes confrontées à l’invasion de leur pays par la Russie depuis plus d’un an.

Dans le détail, un milliard d’euros sera utilisé pour permettre aux Etats membres de reconstituer leurs stocks de munitions d’ici le 31 mai. Depuis le début du conflit, plusieurs d’entre eux y ont prélevé des obus pour fournir Kiev et se verront donc remboursés à hauteur de 1 000 à 1 300 par tête.

Le second milliard vise à financer des achats communs de munitions de 155 mm directement livrés aux Ukrainiens. L’objectif affiché est de réduire les délais de livraison de ces armes stratégiques à 6-8 mois.

Ces montants seront financés par la facilité européenne pour la paix, un instrument de la politique européenne de défense mis en place en 2021.

Le troisième volet doit quant à lui permettre d’augmenter les capacités de production de plusieurs entreprises d’armement à travers le continent.

La décision doit désormais être approuvée formellement par les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-Sept, qui se réunissent les 23 et 24 mars. “Plus de munitions d’artillerie pour l’Ukraine aussi vite que possible. C’était l’objet principal du Conseil des affaires étrangères de l’UE d’aujourd’hui. Je m’attends à l’adoption rapide de grandes décisions qui renforceront les capacités de l’Ukraine sur le champ de bataille”, se félicitait en fin de matinée le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kouleba sur son compte Twitter.